ساني على الطريق – إضاءات على التقرير السنوي لشركة ساني لسنة 2020

بكين، 7 أبريل/ نيسان 2021 /PRNewswire/ — إطلاق شركة ساني للصناعات الثقيلة (SANY Heavy Industry) تقريرها السنوي لسنة 2020. بلغ إجمالي إيرادات شركة ساني للعام الماضي 15.14 مليار دولار أمريكي بإجمالي نمو سنوي بنسبة 31.29%. ارتفعت قيمة إجمالي الأصول إلى 19.25 مليار دولار أمريكي، وصافي أصول معزو إلى حمَلة الأسهم للشركة العامة كان 8.62 مليار دولار أمريكي.

النمو المستمر في الكفاءات الجوهرية

كشف التقرير أن حفارة ساني حققت إيرادات مبيعات بلغت 5.721 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 35.85% على أساس سنوي، لتحتل المرتبة الأولى في السوق الصينية لمدة 10 سنوات متتالية. تجاوز إنتاج الحفارات في عام 2020 عدد 90 ألف وحدة، وهو أكبر عدد من بين جميع الشركات المصنعة على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه، حافظت آلات خرسانة ساني على موقعها المميز كعلامة تجارية رائدة في العالم بإيرادات مبيعات بلغت 4.124 مليار دولار أمريكي، بزيادة سنوية قدرها 16.6%، ورافعات ساني، وهي العلامة التجارية الأولى في الصين، بلغت 2.959 مليار دولار أمريكي في إيرادات المبيعات، 38.84% زيادة على أساس سنوي. بالإضافة إلى ذلك، نمت إيرادات مبيعات آلات الحفر للأوتاد من ساني بنسبة 41.9% على أساس سنوي لتصل إلى 1.04 مليار دولار أمريكي، لتحتفظ بمكانتها كأفضل علامة تجارية في الصين. أما فيما يتعلق بآلات الطرق، فقد ارتفعت إيرادات المبيعات بنسبة 30.59% لتصل إلى 430 مليون دولار أمريكي، مع احتفاظ ساني بحصة سوق محلية رائدة في جانب آلات الرصف وتمهيد الطرق والبكرات بتحسن واضح.

التطورات في القدرة التشغيلية

بلغ صافي الربح المعزو إلى المساهمين 2.35 مليار دولار أمريكي، محققًا نموًا بنسبة 36.25% على أساس سنوي. وانخفضت تكاليف المدة -شاملة المبيعات، والإدارة، والبحث والتطوير، والشؤون المالية- بنسبة 1.84٪. كما اتخذت الشركة خطوات ملموسة في تحسين قدرتها على إدارة المخاطر، حيث استمرت نسبة القروض المستحقة في الانخفاض وازداد التدفق النقدي بنسبة 12.45% إلى 2.04 مليار دولار أمريكي. في حين أن معدل دوران المخزون بلغ 4.17 دورة/ سنويًا في عام 2020، بزيادة قدرها 0.23 مرة عن عام 2019، وانخفض معدل دوران الذمم المدينة إلى 80 يومًا بعدما كان 120 يومًا في عام 2019.

التقدم المحرز في التحول الرقمي

تُطبق تقنيات متطورة في مصانع ساني الرائدة، مثل التعرف على الرؤية ومحاكاة العمليات والروبوتات الثقيلة على نطاق واسع لتعزيز الإنتاجية وخفض تكاليف العمالة. كما خضعت مستويات التوحيد القياسي والرقمنة والأتمتة والذكاء إلى التحسين بشكل كبير في العمليات التجارية الرئيسية. وتم تقديم برنامج تشغيل متكامل للتوصيل بين الروابط في الأعمال، بما في ذلك التصنيع وسلسلة التوريد والمشتريات والبحث والتطوير والتسويق والمبيعات. وأُطلقت عشرة منتجات جديدة تعمل بالطاقة الكهربائية بما في ذلك الحفارات والرافعات وخلاطات الشاحنات والشاحنات القلابة وآلات الطرق. أصبحت تقنية القيادة الذاتية، والتحكم عن بعد، والتشغيل الذكي، وتحليل البيانات الضخمة و اتصالات الجيل الخامس عناصر جديدة يتم إدخالها في تصميم المنتجات.

التحرك صوب العولمة

شهد عام 2020 المتأثر بالجائحة انخفاضًا بنسبة 27 ٪ في السوق العالمية لآلات البناء. إلا أن شركات ساني العالمية حافظت على نمو مطرد حتى في ظروف الجائحة، لتحقق زيادة بنسبة 3% على أساس سنوي في المبيعات بلغت 2.4 مليار دولار أمريكي. ولقد شهدت السوق الخارجية نموًا يفوق 30% في حصتها لحفارات ساني، وبخاصة في أمريكا الشمالية وأوروبا والهند وجنوب شرق آسيا. كما أُحرز التقدم في تطوير قنوات السوق الخارجية، وقدرات تقديم الخدمة في الخارج، وفي شبكات الوكلاء العالمية والخدمة الخارجية ونظام توريد قطع الغيار.

نتائج ملحوظة في البحث والتطوير والابتكار

وُظفت سياسات الحوافز لتسهيل الابتكارات التقنية على جميع خطوط الإنتاج. ارتفعت استثمارات البحث والتطوير بنسبة 33.2% في عام 2020، لتصل إلى 954 مليون دولار أمريكي، وهو ما يمثل 6.3% من إجمالي الإيرادات السنوية للشركة. بلغ عدد موظفي البحث والتطوير 5,346 موظفًا، بزيادة قدرها 69% عن عام 2019. وكانت شركة ساني تقدمت بحلول نهاية عام 2020 بطلب للحصول على 10,278 براءة اختراع، وسجلت 7,613، وهو عدد أكبر من أي شركة أخرى في الصين في عام 2020. من بين المنتجات المعتمدة الجديدة:

الحفارات العملاقة من طرز SY870 ، و SY980 ، و SY1250

، و ، و خط إنتاج الجيل الجديد من الحفارات الذكية

·لرافعة المجنزرة طراز SCC40000A بقدرة 4000 طن

من الآن فصاعدًا، تظل ساني ملتزمة بشعارها: “الجودة تغير العالم”. لن تدخر ساني أي جهد لزيادة القيمة التي تقدمها إلى العملاء من خلال علامتها التجارية ومنتجاتها ومبيعاتها وخدماتها، وستواصل الدفاع عن مكانتها في السوق الدولية شديدة التنافسية. سيستمر جميع المديرين التنفيذيين والموظفين في ساني في بذلهم قصارى جهدهم للارتقاء بشركة ساني إلى الريادة العالمية في مجال التصنيع.