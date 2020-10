سانت لوشيا تتجاوز عاصفة كورونا بفضل الحوكمة الجيدة التي تعزز ثقة المستثمر الأجنبي

كاستريس، سانت لوشيا, 8 أكتوبر / تشرين أول 2020 /PRNewswire/ — صرح معالي رئيس وزراء سانت لوشيا، ألين تشاستانت “Allen Chastanet“، أن اهتمام المستثمرين الأجانب بالدولة لم يتأثر جراء جائحة فيروس كورونا المستجد “COVID-19“. وفي معرض حديثه عن تدشين العلامة التجارية والموقع الإلكتروني الجديد لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمارفي سانت لوشيا “ St. Lucia Citizenship-by-Investment Program’s new brand visual identity and website “، صرح معالي رئيس الوزراء تشاستانت أن الدولة الكاريبية كانت نموذجًا في تعاملها مع الجائحة، التي أسهمت في زيادة ثقة المستثمرين وضمان استمرار نمو الطلبات المقدمة إلى وحدة سانت لوشيا للجنسية عن طريق الاستثمار “ St. Lucia Citizenship-by-Investment Unit “، حيث ارتفع عدد الطلبات خلال الأشهر الأخيرة بنسبة مئوية مدهشة من رقمين.

