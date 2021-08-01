سانت كيتس ونيفيس تفوز بجائزة أفضل برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار حسب تقرير إدارة الثروات المهنية

لندن، 21 أغسطس 2021 /PRNewswire/ — منح مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2021 الذي أصدرته مجلة إدارة الثروات المهنية (PMW)، لأول مرة، سانت كيتس ونيفيس كأفضل برنامج للجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) لعام 2021. الآن يأتي العام الخامس من تاريخ إطلاق البرنامج، يُعد مؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار تقريرًا متعمقًا يفحص ويقيم برامج الجنسية عن طريق الاستثمار التي تقدمها بلدان مختلفة في منطقة البحر الكاريبي وأوروبا وآسيا وخارجها.

لقد حققت الدولة العلامة الكاملة في خمسة من الركائز التسعة، وهي؛ سهولة المعالجة، والعناية الواجبة، والجدول الزمني للجنسية، والأسرة، والسفر الإلزامي أو الإقامة. مرة أخرى، حصل البرنامج على أعلى الدرجات في ركيزة الجدول الزمني للمواطنة نتيجة لعملية تقديم الطلبات المتسارعة؛ سانت كيتس ونيفيس هي الدولة الوحيدة التي تقدم هذه العملية السريعة مع المتقدمين الناجحين الذين حصلوا على الجنسية في غضون 60 يومًا.

صرح رئيس الوزراء تيموثي هاريس: “بصفتنا أقدم وأعرق برامج للجنسية عن طريق الاستثمار، نفخر بكوننا الأفضل في هذا التقرير المرموق. لقد كنا منذ فترة طويلة روادًا في هذا المجال، ويعكس برنامجنا الموثوق به أهمية عملية العناية الواجبة الصارمة”.

ووفقًا لمؤشر الجنسية عن طريق الاستثمار لعام 2021، فإن التصنيف العالي لبرنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس “يعكس قدرة سانت كيتس ونيفيس على التكيف مع الاحتياجات الحالية وجذب أعداد كبيرة من المستثمرين”.

كما تقدم سانت كيتس ونيفيس حاليًا عرضًا محدود المدة سينتهي في 31 ديسمبر 2021. يسمح العرض للأُسر التي يصل عدد أفرادها إلى أربعة أفراد بالحصول على الجنسية مقابل مساهمة قدرها 150,000 دولار أمريكي، وهو ما يمثل خصمًا قدره 45,000 دولار أمريكي لأسرة مكونة من الزوج والزوجة وما يصل إلى اثنين من المعالين الآخرين (باستثناء الأشقاء؛ أي أشقاء الزوج أو الزوجة).

يمنح برنامج the St Kitts and Nevis CBI Programme ، الذي تأسس في 1984، الجنسية الثانية للمتقدمين الناجحين الذين يمكنهم القيام بالاستثمار المطلوب واجتياز إجراءات العناية الواجبة الصارمة. توفر جنسية سانت كيتس ونيفيس تنقلًا عالميًا واسعًا مع توفير إمكانية الوصول بدون تأشيرة أو بالتأشيرة عند الوصول إلى ما يقل قليلاً عن 160 وجهة والقدرة على نقل الجنسية إلى الأحفاد، مما يضمن الأمن للأجيال القادمة.

كما علق ليث خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار بقوله: “يواصل برنامج سانت كيتس ونيفيس تلبية احتياجات مستثمريه من خلال توفير وسيلة موثوقة وسريعة للحصول على جنسية ثانية. يسعدنا حصولنا على أعلى الدرجات في العديد من الركائز وخاصة في ركيزة الأسرة حيث قمنا الآن بتوسيع تعريف “المعال” ليشمل الأشقاء. ونظرًا لأن برنامجنا يركز على توفير البرنامج الأكثر احترامًا في الصناعة، يسعدنا الاعتراف بنا كأفضل برنامج”.

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