‫سالي وانغ Sally Wang مستشارة تنفيذية لشؤون الملكية الفكرية لشركة Midea Group ضمن قائمة ALB China لِأفضل 15 مستشارا قانونيا داخليا في مجال الملكية الفكرية في الصين لسنة 2022

شوند، الصين، 30 مارس/آذار 2022 / PRNewswire / — أصدرت شركة Asian Legal Business مؤخرا، قائمة لأفضل 15 مستشارا قانونيا داخليا في مجال الملكية الفكرية في الصين. سالي وانغ Sally Wang ، مستشارة تنفيذية لشؤون الملكية الفكرية لشركة Midea Group Co., Ltd. (“Midea”, 000333.SZ) ضمن قائمة ALB China لِأفضل 15 مستشارا قانونيا داخليا في مجال الملكية الفكرية في الصين لسنة 2022.

علقت ماريانا تشاو Marianna Zhao ، مديرة المشتريات CPO في شركة Midea قائلة: “إنه لمن المثير تُرشَّح سالي وانغ لِقائمة ALB China لِأفضل 15 مستشارا قانونيا داخليا، من طرف تومسون رويترز Thomson Reuters مالك ALB “. “تتمتع سالي Sally بفهم عميق وممارسة قوية لتطبيق العلامات التجارية. بفضل خبرتها وتجربتها في مجال الملكية الفكرية، يدعم الفريق القانوني بقوة التطور السريع للأعمال الخارجية ل Midea Group . كما أن إنجاز سالي Sally يعكس تمامًا الكفاءة المهنية لفريق المواهب العالمي الخاص بنا”.

سالي وانج هي المسؤولة عن العلامات التجارية وحقوق التأليف والنشر والمجالات الخاصة بِـ Midea Group ، بما في ذلك ترخيص العلامات التجارية والتفويض وإدارة المخاطر في التجارة الإلكترونية وأعمال التوزيع الخارجية وأعمال تصنيع المعدات الأصلية، بالإضافة إلى تسجيل العلامات التجارية العالمية وإدارة المحافظ الاستثمارية. في السنوات الأخيرة، شاركت Midea Group في العديد من الندوات والبرامج المتعلقة بالملكية الفكرية من أجل تعزيز صورة الصين الدولية لتعزيز حماية الملكية الفكرية.

تلتزم Midea Group ببناء قدرات ابتكارية موجهة نحو المستقبل ومزايا توسيع نطاق البحث والتطوير من خلال شبكة عالمية خاصة يالبحث والتطوير لتعزيز تخطيطهما بالإضافة إلى آليات الابتكار. الابتكار هو أحد قيمنا الأساسية، ولهذا السبب استثمرت Midea Group ما يعادل 3.5% من أرباحها في الأبحاث سنة 2021. تعمل شركة Midea Group Co., Ltd اليوم مع أكثر من 16000 موظف في مجال البحث والتطوير وأكثر من 300 من كبار الأكاديميين والخبراء في جميع أنحاء العالم، ويمتلكون أكثر من 100000 طلب لفصائل براءات الاختراع. وفقا لتصنيف 250 مؤسسة مالية دولية الحاصلين على براءات الاختراع لسنة 2021، قدمت Midea Group أيضا أكثر من 58494 براءة اختراع في جميع أنحاء العالم، مما يجعلها ثالث أكبر صاحب براءة اختراع في العالم لسنة 2021.

حول شركة Midea Group Co., Ltd

تؤيد Midea Group ، برؤيتها “جلب الابتكارات العظيمة للحياة”، فلسفة خلق حياة أفضل باستخدام التكنولوجيا لمدة 54 عاما منذ إنشائها. تطورت Midea اليوم إلى تكتل علمي تكنولوجي، متخصص في مجال المنازل الذكية، والتكنولوجيا الصناعية، وتكنولوجيات البناء، والروبوتات والتشغيل الآلي، وأعمال الابتكار الرقمي. على مدى السنوات الخمس الماضية، تم استثمار ما يقرب من 45 مليار يوان في البحث والتطوير، مع 35 مركزا للبحث والتطوير و 35 قاعدة إنتاج رئيسية في العالم. تفيد منتجاتنا وخدماتنا حوالي 500 مليون مستهلك في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1775489/2.jpg

رابط الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1775488/1.jpg