‫سارة لوماس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة REVIV، تعلن عن تعيين سيلا الأسدي كعضو جديد بمجلس الإدارة

لندن, 23 سبتمبر / أيلول 2022/PRNewswire/ — أعلنت سارة لوماس اليوم، وهي الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة REVIV، أن سيلا الأسدي، الرئيسة التنفيذية لشركة REVIV الإمارات العربية المتحدة، ستنضم إلى مجلس إدارة الشركة.

سيكون الوصول العالمي لسيلا التي تعمل خارج دبي ولوس أنجلوس، دورًا أساسيًا في تعزيز عرض التغذية الدقيقة لـ REVIV في السوق. سيدفع نهج سيلا تجاه الابتكار في العناية بالبشرة والعافية، المدفوع بثروة واسعة من المعرفة والخبرة، البحث والتطوير العالمي إلى الأمام، حيث توسع الشركة مجموعة منتجاتها وخدماتها في السنوات القادمة.

شاركت سيلا في تأسيس وإدارة العديد من مرافق التجميل والعافية في الإمارات العربية المتحدة منذ عام 2000. تخرجت مع مرتبة الشرف بدرجة البكالوريوس في الكيمياء الحيوية وعلوم الكمبيوتر من جامعة كوينز في كندا، وتمكنت من سد الفجوة بين التكنولوجيا والعافية والعناية بالبشرة.

استثمرت سيلا في البداية في جلب REVIV إلى الإمارات العربية المتحدة في عام 2017 لتصبح الرئيس التنفيذي لشركة REVIV الإمارات العربية المتحدة بعد توسيع شبكة عياداتها في الدولة.

تقول سيلا: “لقد أصبحت مهتمة بـ REVIV في عام 2017 أثناء بحثي عن شريك للعافية من شأنه أن يكمل أسلوب الحياة الشاق للعالم التنفيذي والرياضي. كان من الواضح لي أن عملائي لديهم طلب متزايد على تحسين العافية الذي لم يتم حله على مستوى الطب التقليدي. وهناك حيث ظهرت REVIV ! لقد حققنا معًا هدفنا المتمثل في دعم عملائنا من خلال الحفاظ على صحة أجهزتهم المناعية على مدار العام، عن طريق منع العدوى والأمراض وتحسين مستويات الطاقة، من خلال حلولنا الغذائية الخاصة.

“لذلك أنا متحمسة الآن للانضمام إلى مجلس الإدارة في REVIV ، للاستفادة من معرفتي وخبرتي، بينما نستعد لإطلاق تقنيات تخريبية عبر قطاعات رأسية متعددة، لدفع طموحات REVIV العالمية إلى الأمام.”

تقول سارة لوماس، الرئيسة والمديرة التنفيذية لشركة REVIV : “يعد تعيين سيلا أمرًا مثيرًا لأن تجربتها وخبرتها ستساعد REVIV Global على إدراك ثروة فرصة توسيع مجموعة منتجاتنا في جميع أنحاء العالم. ستعزز خططنا الطموحة، بما في ذلك النهج القائم على التكنولوجيا تجاه التغذية الدقيقة، مكانتنا كشركة العلاج بالتنقيط الوريدي رقم واحد في العالم “.

نبذة عن REVIV

REVIV هي شركة تقدم حلولًا للصحة الغذائية تعتمد على علوم الحياة، وهدفها هو أن تكون شركة الصحة الغذائية الشخصية الوحيدة التي تقدم حلولًا غذائية دقيقة، باستخدام البيانات الضخمة المقترنة بالذكاء الاصطناعي، لإثبات أن التغذية يمكن أن يكون لها تأثير إيجابي على الحالات الطبية أو المرضية. تتمثل رؤية REVIV في الريادة في إضفاء الطابع الديمقراطي على العلاجات القائمة على التغذية والتي من شأنها تقليل المرض وإطالة العمر والسماح للناس بالعيش حياة أفضل وأكثر صحة.

لمزيد من المعلومات حول REVIV Global ، قم بزيارة موقعنا على الإنترنت: www.revivme.com أو أرسل بريدًا إلكترونيًا إلى إيما روبرتسون علىerobertson@revivme.co,+44 7398 213452