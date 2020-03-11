ساحة إنينال للرياضات الإلكترونية تفتح أبوابها كأضخم ساحة للرياضات الإلكترونية في تركيا والشرق الأوسط وأوروبا 

اسطنبول، 11 مارس 2020 /PRNewswire/ — تأسست ساحة إنينال للرياضات الإلكترونية في ظل رعاية أساسية من إنينال، وهي منصة مدفوعات الجيل الجديد في تركيا، كأضخم موقع للرياضات الإلكترونية في أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط على مساحة 3800 مترًا مربعًا وتصل طاقتها الاستيعابية إلى 1600 شخص. وقد قام الرئيس المؤسس للاتحاد التركي للرياضات الإلكترونية، البر أفشين أوزدمير، ورئيس إنينال التنفيذي، عمر سونير، بإلقاء خطابهما خلال حفل الافتتاح.

في هذا الخطاب الافتتاحي، صرح ألبر أفشين أوزدمير، رئيس الاتحاد التركي للرياضات الإلكترونية، قائلاً: “تناولنا، منذ سنوات قلائل، الإجابة على أسئلة مثل “ما المقصود بالرياضات الإلكترونية وهل تعتبر من الأنشطة الرياضية أو هل لتلك الرياضات مستقبل؟”. ثم أصبحنا نرى في بلادنا افتتاح مراكز معنية بالرياضات الإلكترونية وأصبحت أسماء تجارية مثل إنينال توفر الرعاية لتلك المرافق. ويسعدنا افتتاح مثل هذه المرافق بحضور كوكبة ضخمة من المشاركين وممثلي وسائل الإعلام. ويحدوني الأمل أن يحمل جيل الشباب ممن حضروا تلك الفعالية في هذه الساحة رايتنا بفخر واعتزاز في جميع أنحاء العالم.”

كما تحدث في حفل الافتتاح السيد/ عمر سونير، رئيس إنينال التنفيذي، فقال: “نشعر الآن بالسعادة بعد أن أمضنيا أشهرًا من الجهد والكفاح لنتقاسم معكم هذه التجربة المثيرة اليوم لافتتاح ساحتنا. لقد أطلقنا اسم إنينال على أضخم ساحة للألعاب الإلكترونية في تركيا وأوروبا والشرق الأوسط وهو ما يجعلنا نشعر ببالغ الفخر والإعزاز. لقد كانت إنينال منذ إنشائها هي طريقة الدفع التي حظيت بالإعجاب الأشد من جانب اللاعبين في تركيا. سوف تجمع إنينال في هذه الساحة بين اللاعبين ورياضاتهم وألعابهم الإلكترونية. وسوف نتيح الفرصة، خلال الدورات والفعاليات التي ننظمها في ساحة إنينال للرياضات الإلكترونية، لالتقاء مستخدمينا ومتابعينا بنجوم الألعاب والرياضات الإلكترونية. كما نهدف إلى صناعة نجوم عالميين في الرياضات الإلكترونية من هذا المكان. وسوف تتاح الفرصة للاعبي الرياضات الإلكترونية للمنافسة على المستوى الدولي خلال الدورات التي تنعقد في المستقبل. ونتوقع فضلاً عن عشاق الرياضات الإلكترونية الذين يزورون الساحة، أن نستقبل ما يزيد عن 2 مليون ممارس للألعاب كل عام عن طريق عمليات البث على تويتش ويوتيوب.”

تمتد ساحة إنينال للرياضات الإلكترونية على مساحة 3800 متر مربع وتسع لأكثر من 1600 شخص وتتيح الفرصة لأداء دورات ألعاب يشارك فيها 100 لاعب في المرحلة ذاتها. تجمع ساحة إنينال للرياضات الإلكترونية بين اللاعبين وشركات الألعاب والناشرين والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي والعلامات التجارية تحت سقف واحد وسوف تصبح منصة للاعبين ومنشئي المحتوى الإلكتروني لمشاهدة دورات الألعاب والمشاركة فيها. إن الساحة مزودة بشاشة عرض أل سي دي مساحتها 70 مترًا مربعًا بدقة عرض ودرجة وضوح كاملة فائقة قوامها (4K) وغرفة بث وستوديوهات وغرف مخصصة لفرق اللاعبين والمحكمين واستراحة لكبار الزوار وقاعات للندوات والاجتماعات ومناطق مخصصة للناشرين والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل الاجتماعي. كما تضم الساحة مركزًا عملاقًا لممارسة الألعاب الإلكترونية يحوي 80 جهاز حاسوب لممارسة الألعاب ومنطقة مساحتها 850 مترًا مربعًا مخصصة كمناطق لأداء التجارب فتتيح لمختلف العلامات التجارية التواصل مباشرة مع الزائرين.

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