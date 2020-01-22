زي تي أيه وأم تي أن تطلقان أول شبكة 5 جي أس أيه في شرق أفريقيا

شنتشن، الصين, 22 كانون الثاني/يناير، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم، أنها وشركة أم تي أن أوغندا قد أطلقتا بصورة مشتركة أول شبكة 5 جي أس أيه في شرق أفريقيا، وعرضتا حالات استخدام شبكة الـ 5 جي في حدث نُظم تحت شعار “تجربة المستقبل معا”، الذي عقد في نيوني بكمبالا الأوغندية.

عرضتزي تي إيوأم تي أنأوغنداشبكة 5 جي أس أيه عالية السرعة بعرض نطاق ترددي يبلغ 60 ميغاهرتز مع معدل فعلي يزيد على 1.494 غيغابت في الثانية، والتي يمكن أن تدعم مجموعة متنوعة من التطبيقات، مثل توصيل الغيغابت بدون الألياف البصرية، كلاود آكس آر، البث المباشر أتش دي الفائق، والقيادة التلقائية والجراحة عن بعد.

وهذه هي أول شبكة 5 جي أس أيهفي شرق إفريقيا. يعتمد نشرها وتشغيلها على معدات 5 جيالمتكاملة منزي تي إي، بما في ذلك Common Core، لتحقيق الفصل الكامل لمستوى الإشارة عن مستوى البيانات دون الاعتماد على شبكةأل تي إيالأساسية الحالية إي بي سي. علاوة على ذلك، يمكن للشبكة دعم تطبيقات 5 جيالنموذجية، بما في ذلك uRLLC و mMTC، من خلال التحديث السلس.

وقدم العرض التوضيحي الذي تدعمه شبكة5 جي أس أيه اتصال الوقت الفعلي لشبكة وصول لاسلكية ثابتة في الموقع وروبوت الكتروني وتسجيل الفيديو وغيرها من الصناعات الرأسية، مما يعرض بالكامل قدرة شبكة الـ 5 جي كأساس لمجتمع ذكي بالإضافة إلى التزامزي تي إيوأم تي أنباستكشاف تنمية الـ 5 جي في إفريقيا.

بالإضافة إلى ذلك، قدمتزي تي إيأيضًا حلول 5 جي التجارية الشاملة، بما في ذلك 5 جي Common Core وبث أكثر من 100 غيغا، و5 جي فليكسهول، و5 جي الراديو الجديد والفيديو الضخم، فضلا عن الـ الأجهزة الطرفية الـ 5 جي، مثل الهاتف الذكي 5 جي Axon 10 Pro ، وأجهزة التوجيه الداخلي والخارجي الـ 5 جي.

وقال بيل يي، نائب الرئيس في شركةزي تي إي :”تحرصزي تي إيعلى مشاركة التقنيات الجديدة معأم تي أن. لقد عززنا باستمرار قدراتنا على الـ 5 جي وأصبحنا موردًا أساسيًا للحلول الشاملة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات العالمية.”

بصفتها أكبر مشغل اتصالات في جنوب إفريقيا وأكبر شركة اتصالات متعددة الجنسيات في إفريقيا، تعمل مجموعةأم تي أنحاليًا في 21 دولة في إفريقيا والشرق الأوسط. حتى الآن، تجاوز عدد مستخدميأم تي أن 230 مليون. زي تي إيهي شريك لشركةأم تي أنمنذ العام 2009، حيث تشمل أعمالها الشبكات اللاسلكية والشبكات الأساسية والإرسال والبنية التحتية للطاقة والمطاريف وخدمات التشغيل والصيانة. تعاونتزي تي إيمع 11 فرعًا من شبكاتأم تي أنفي مشاريع مختلفة.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 35 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.

اتصالات الإعلام:

مارغريت ما

شركة زي تي إي

هاتف: +86 755 26775189

إيميل: ma.gaili@zte.com.cn