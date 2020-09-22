ريورد وكولينسون فاليو داينامكس تتعاونا لتقديم عروض مخصصة مرتبطة بالبطاقات في جميع أنحاء الشرق الأوسط

لندن، 22سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — لقد تعاونت شركة ريورد (Reward)، أكبر مزود للعروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات (PCLO) في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، مع كولينسون فاليو داينامكس (Collinson Valuedynamx)، الرائدة عالميًا في مجال امتيازات العملاء وبرامج الولاء، لتوفير عروض مخصصة مرتبطة بالبطاقات (PCLO) للعملاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط

· توسيع نطاق شراكتهم الناجحة في المملكة المتحدة التي تقدم العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات للعديد من العملاء، بما في ذلك فيرجن أتلانتيك

· الاستجابة لطلبات السوق من البنوك وشركات الطيران الرائدة فيما يتعلق بتقديم العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات لتوسيع برامج الولاء في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأسواق الأخرى في أوروبا، بما في ذلك هولندا وفرنسا

· سيعزز هذا التعاون من إمكانية كسب مكافآت تصل لأكثر من 30 مليون عميل في تلك المناطق

· يدعم هذا التعاون الهدف الاستراتيجي لشركة ريورد المتمثل في منح مكافآت بقيمة مليار جنيه إسترليني للعملاء من خلال برامج إشراك العملاء بحلول عام 2022

تُثبت شركة ريورد، أكبر مزود للعروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات (PCLO) في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، التزامها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم بالإعلان عن تمديد شراكتها الناجحة بالفعل في المملكة المتحدة مع شركة كولينسون فاليو داينامكس، الرائدة عالميًا في مجال امتيازات العملاء وبرامج الولاء. ستشهد الاتفاقية تقديم شركة ريورد العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات لبرامج الولاء لعملاء شركة فاليو داينامكس في جميع أنحاء الشرق الأوسط والأسواق الأخرى في جميع أنحاء أوروبا، بما في ذلك فرنسا وهولندا. تقدم شركة ريورد في المملكة المتحدة لشركة فاليو داينامكس عروضًا مخصصة داخل المتاجر من أكثر من 30 تاجر تجزئة عالمي للعديد من العملاء. وإلى جانب صناعة الطيران، توفر شركة ريورد إمكانات ومحتوى مخصص في 20 دولة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت لبعض أكبر البنوك والشبكات في العالم، بما في ذلك أمريكان إكسبريس وبنك اتش اس بى سى وماستر كارد وبنك ناشيونال ويستمنستر وفيزا.

كولينسون هي منظمة عالمية تركز على مساعدة عملائها في اقتناء العملاء وإشراكهم والاحتفاظ بهم من خلال مجالات تسليم متخصصة تتضمن فاليو داينامكس وتجارب السفر والتأمين والمساعدة. تعمل كولينسون مع شبكات الدفع الرائدة في العالم، بما في ذلك أمريكان إكسبريس وماستر كارد وفيزا، وأكثر من 1400 بنكًا، بما في ذلك بنك الكومنولث وبنك يو بي إس، وقد عملت مع أكثر من 90 شركة طيران بما في ذلك الخطوط الجوية السنغافورية وفيرجين أتلانتيك وأكثر من 20 فندقًا، بما في ذلك مجموعة فنادق راديسون.

تُولي فاليو داينامكس تركيزًا كبيرًا على توافق المدفوعات والتجارة وبرامج الولاء لتنظيم محتوى مخصص وتحفيز الأداء وتوفير المنتجات والمكافآت التي تمكن العلامات التجارية لعملائنا من إشراك عملائهم باستمرار، مما يسهم في إقامة علاقات أكثر ربحية وطويلة الأمد.

صرَّح جافين دين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ريورد، “يكمن هدفنا في المساعدة على تصميم وبناء وتشغيل أفضل برامج إشراك العملاء في العالم وفي جميع أنحاء العالم. تُعد كولينسون الشركة الرائدة عالميًا في مجال برامج الولاء والمكافآت ومزايا العملاء ويُمثل رئيسها كولين الأب الروحي لهذه الصناعة. نشعر بالحماس تجاه توسيع علاقتنا الناجحة عبر الشرق الأوسط والأسواق الأخرى في جميع أنحاء أوروبا. سنقدم سويًا عروضًا مخصصة مرتبطة بالبطاقات من شبكة التجزئة العالمية الخاصة بريورد إلى عملاء الخدمات المصرفية الممتازة وعملاء شركات الطيران والفنادق لدى شركة كولينسون مما يسهم في زيادة القيمة والتمييز لجميع المعنيين”.

ذكر كولين إيفانز، مؤسس ورئيس مجلس إدارة كولينسون، “لقد تعرفت على جافين منذ فترة طويلة وشهدت نمو أعماله بدايةً من تأسيس برامج الولاء للأنشطة الرياضية ووصولًا إلى شركة رائدة عالميًا في تقديم العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات. تساعد كولينسون فاليو داينامكس في توسيع برامج الولاء والمكافآت في جميع أنحاء العالم لبعض أكبر البنوك وشركات الطيران وسلاسل الفنادق، ويُطلب منا باستمرار إضافة خاصية تقديم العروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات إلى برامجهم لزيادة القيمة وإشراك عملائهم – خاصةً عند انخفاض معدل سفرهم.

“تتناول الشراكة مع ريورد هذه المسألة مما يتيح لنا الوصول إلى مجموعة موسعة من عروض البيع بالتجزئة والمكافآت ونتطلع إلى خدمة عملائنا في هذه المناطق وخارجها”.

نبذة عن ريورد ( REWARD )

تُعد ريورد أكبر مزود في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا للعروض المخصصة المرتبطة بالبطاقات (“PCLOs”)، باستخدام التحليلات التنبؤية المتقدمة من الإنفاق والموقع والبيانات الديموغرافية لتوجيه الرؤى والأهمية واستخدام البطاقة وبيع المنتجات للبنوك وتجار التجزئة.

تمتلك الشركة نظامًا أساسيًا مستضافًا على السحابة وقائمًا على واجهة برمجة التطبيقات يُتاح على أساس كامل أو معياري للمؤسسات المالية المتنافسة والتقليدية، مما يؤدي إلى زيادة صافي نقاط الترويج (NPS) وولاء العملاء والاحتفاظ بهم.

تحظى ريورد بأوسع شبكة بيع بالتجزئة وأعمقها في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وتضم أكثر من 100 شريك محلي ودولي للبيع بالتجزئة وتقدم لهم حلولًا مخصصة تحقق مبيعات تزيد عن 13 مليار جنيه إسترليني سنويًا عبر الإنترنت وخارجه.

تؤمن ريورد بأنه يمكنك أن تبلي بلاءًا حسنًا وتحقق أعمالًا تجارية جيدة. لقد قدمت أكثر من 750 مليون جنيه إسترليني من المكافآت للعملاء من خلال المساعدة في تصميم وبناء وتشغيل أفضل برامج إشراك العملاء في العالم.

روابط ذات صلة: https://www. rewardinsight.com

نبذة عن كولينسون ( COLLINSON )

كولينسون هي شركة رائدة عالميًا في مجال امتيازات العملاء وبرامج الولاء. نقدم عروضًا استثنائية للسفر والتأمين والمساعدة تميز عروض القيمة وحلول الولاء التي تُكسب علاقات أعمق وأكثر قيمة مع العملاء.

لقد حُزنا، على مدار فترة تزيد عن 30 عامًا، اختيار شبكات الدفع الرائدة في العالم وأكثر من 1400 بنك وما يزيد عن 90 شركة طيران وأكثر من 20 مجموعة فنادق لصياغة تجارب العملاء التي تفوز بميزة تنافسية. ويمكنهم هذا من اقتناء العملاء الأكثر ربحية، ولكن الأكثر تطلبًا، وإشراكهم والاحتفاظ بهم. تشمل تجربة عملائنا الخطوط الجوية الفرنسية – كيه إل إم وأمريكان إكسبريس وشركة كاثي باسيفيك والبنك التجاري الأفريقي (CBA) وماستر كارد ومجموعة فنادق راديسون وشركة يونيون باي وفيزا.

تساعد كولينسون فاليو داينامكس برامج ولاء السفر والمؤسسات المالية والتجار وتجار التجزئة على تحقيق نمو تجاري أعلى من خلال ربطهم بالشركاء المناسبين مع تحفيز إنفاق العملاء وإشراكهم من خلال كسب النقاط واستردادها والعروض والمكافآت المصممة خصيصًا عبر مجموعة واسعة من الفئات.

يسهم ذلك في إقامة علاقات ذات قيمة متبادلة وطويلة الأجل، وتحسين برنامج الولاء والمشاركة في العملة، وتفضيل بطاقة القيادة للمؤسسات المالية، وزيادة المبيعات لتجار التجزئة والتجار. تعمل شبكات التجارة المستدامة هذه على توسيع نطاق الوصول إلى العلامة التجارية ورؤيتها، مما يعمل على زيادة قيمة برامج العملاء وأهميتها وزيادة حصة الشركاء في المحفظة.