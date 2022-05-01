‫ريف بيتس تضيف “البرمجية كخدمة” للتوسيع الديناميكي والعمليات المرنة وعمليات النشر المبسطة

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مينيولا، نيويورك، 23 أيار/مايو 2022 / PRNewswire / — أعلنت شركة ريف بيتس، وهي شركة موحدة للأمن السيبراني لنقاط النهاية للشركات والأنظمة السحابية والمحلية، اليوم عن إطلاق نموذج البرمجية كخدمة لمنصتها للاستخبارات السيبرانية. يمكن للعملاء الآن اختيار حل ريف بيتس في مكان العمل، أو في السحابة، أو من خلال نموذج توصيل نموذج البرمجية كخدمة، والذي يمكن أيضًا إدارته بواسطة ريف بيتس.

تتكون منصة الاستخبارات السيبرانية لريف بيتس من مجموعة من أفضل المنتجات في فئتها والتي يمكن نشرها بشكل فردي أو كمنصة XDR متكاملة وموحدة:

• أمن نقطة النهاية في ريف بيتس واستكشاف نقطة النهاية والاستجابة “ EDR “

• أمان البريد الإلكتروني من ريف بيتس

• إدارة الوصول المميز الخاص بريف بيتس

• شبكة صفر ثقة من ريف بيتس

• تقنية الخداع من ريف بيتس

وصرح ديفيد شيفر، المدير التنفيذي لريف بيتس، قائلاً: “بصفتنا مطورًا لبرامج الأمن السيبراني، نصب جل تركيزنا على تزويد عملائنا بحلول متطورة وقوية لتحسين وضعهم الأمني.” “يتيح توفر نموذجنا الجديد البرمجية كخدمة عمليات نشر أسرع بموارد أقل، وبالتالي فهو الطريقة المثالية لتحقيق مستوى عالٍ من الحماية التي نقدمها للمؤسسات الكبيرة في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة.”

وقال مكتبا شيليك، كبير مسؤولي التكنولوجيا في ريف بيتس: “تتمحور بنية ريف بيتس حول الاختيار والمرونة.” “مع إطلاق إصدار البرمجية كخدمة، أصبحنا الآن في وضع يتيح لنا تقديم أفضل حماية ونموذج نشر مثالي لأي عميل، بغض النظر عن حجمه أو متطلبات أمانه. سواء كانت مؤسسة حكومية يُطلب منها تشغيل كل شيء في مكان ما، أو شركة متعددة الجنسيات للانتقال إلى السحابة، أو شركة صغيرة بها القليل من موظفي تكنولوجيا المعلومات أو عدم وجود مثل هؤلاء وتتطلب حلاً للأمن السيبراني، فنحن نغطيها جميعًا.” “

نبذة عن شركة ريف بيتس

تأسست شركة ريف بيتس في العام 2018، وهي شركة شاملة لأمن الفضاء الإلكتروني مكرسة لتزويد عملائها بالحماية والخدمة الفائقة. توفر ريف بيتس الحماية ضد التهديدات السيبرانية الأكثر تعقيدًا التي تواجهها الشركات من خلال تقديم أدوات أمان متقدمة متعددة يمكن إدارتها من خلال منصة أمان موحدة. يقع المقر الرئيسي لشركة ريف بيتس في مينيولا، بنيويورك ولها مكاتب في برينستون ونيوجيرسي وبوسطن ومساتشوستس وأنتويرب (ببلجيكا). للمزيد من المعلومات عن شركة ريفبيتس يُرجى زيارة www.revbits.com/aboutrevbits .

للتواصل: نيل هيستربيرغ neal.hesterberg@revbits.com