ريفايتلاش كوزميتيكس تعلن عن إضافة جديدة للبرنامج السنوي الذي يفيد التوعية بسرطان الثدي

الشركة توسع جهود الوعي بسرطان الثدي على مدار العام عبر البرنامج الوردي 2020

فنتورا، كاليفورنيا، 21 أيلول/سبتمبر، 2020/ بي آر نيوزواير / — بالإضافة إلى دعمها على مدار العام والتزامها بالوعي بسرطان الثدي، أعلنت شركة ريفايتلاش كوزميتيكس RevitaLash® Cosmetics، عن برنامجها السنوي “بنك” الوردي للعام 2020 بدءا بالأول من شهر آب/أغسطس وحتى 31 تشرين الأول/أكتوبر. واحتفالا ببرنامج الوعي بسرطان الثدي، ستطلق الشركة مبادرات جديدة ومثيرة بما في ذلك طبعة محدودة من عروض المنتجات وبرامج خيرية عالمية.

من خلال الدعم المستمر للعلامة التجارية لقضية التوعية بسرطان الثدي، كرّم مؤسس والرئيس التنفيذيلريفايتلاش كوزميتيكس، الدكتور مايكل برينكنهوف، وواصل إرث زوجته الراحلة، غايل، التي تم تشخيصها بسرطان الثدي النقيلي في سن الـ 32، والتي تم تأسيس الشركة من أجل ذكراها. وحددت ريفايتلاش كوزميتيكس مهمتها بالتبرع بجزء من عائدات مبيعات المنتجات للتوعية بسرطان الثدي على مدار العام.

وتقول داريل سيدني، نائبة رئيس المؤسسةللشؤون الخيريةوابنة غايل برينكنهوف الكبرى: “كعلامة تجارية عالمية تعمل في أكثر من 70 دولة، نحن فخورون بتوسيع جهودنا الخيرية من خلال برنامجنا الوردي لعام 2020. ترى عائلةريفايتلاش كوزميتيكسالتوعية بسرطان الثدي كقضية دائمة الخضرة بهدف مشترك هو تحسين حياة أولئك الذين يتعاملون مع التشخيص الصعب لسرطان الثدي والقضاء عليه”

تعملريفايتلاش كوزميتيكسأيضًا على تنمية بصمتها الخيرية، ودعم الأبحاث العالمية للعلامة التجارية على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع والسنة عن علاج لسرطانات النساء. فمقابل شراء كل كم وردي RevitaLash® Advanced (3.5 مل / 2.0 مل) و RevitaBrow® Advanced (3.0 مل) من 1 أيلول/سبتمبر حتى 31 تشرين الأول/أكتوبر 2020، ستتبرعريفايتلاش كوزميتيكس بمبلغ 2 دولار للجمعيات الخيرية لسرطان الثدي حول العالم، بحد أقصى يصل إلى 120،000 دولار. سيتم تغليف هذه المنتجات المحدودة، الحائزة على الجوائز، في أكمام وردية احتفالية متميزة لتكريم القضية.

وكجزء من هذه المبادرة العالمية، ريفايتلاش كوزميتيكس تقدم برنامج العطاء الدولي الكبير. من خلال العمل مع شركاء توزيع منتجاتها، ستقومريفايتلاش كوزميتيكسبالاستفادة من شبكة من المحسنين الآخرين ذوي التفكير المماثل للتبرع لأبحاث سرطان الثدي ودعم المنظمات المعنية بهذه القضية في جميع أنحاء العالم. ولكل منظمة خيرية يختار شركاء البرنامج تقديم الدعم لها، سوف تتعهدريفايتلاش كوزميتيكسبتقديم مبلغ 7000 دولار لقضية التوعية بسرطان الثدي.

بالإضافة إلى ذلك، خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر، ستطلق العلامة التجارية حملتها السنوية الخامسة One4One، التي حققت نموًا في التبرعات بنسبة 32٪ كل عام منذ إنشائها. مع شراء أي مكيف للرموش أو الحاجب على Revitalash.com، ستتبرع العلامة التجارية بـ RevitaBrow Advanced (3.0 مل) إلى مركز الصور الإيجابية لمدينة الأمل، حتى 1600 وحدة.

تتوفر العروض ذات الإصدار المحدود في منتجعات صحية وصالونات ومراكز تجارة التجزئة المتخصصة وعلى الإنترنت على Revitalash.com، بدءًا من 1 أيلول/سبتمبر.

حول ريفايتلاش كوزميتيكس

ريفايتلاش كوزميتيكس هي شركة رائدة عالمياً في تطوير منتجات تجميل الرموش والحواجب وتجميل الشعر. تأسست الشركة في العام 2006، وتشمل المجموعة منتج RevitaLash® Advanced Eyelash Conditioner الحائز على الجوائز و RevitaBrow® Advanced Eyebrow Conditioner، وهي متوفرة في عيادات الأطباء ومراكز السبا الصحية والصالونات ومحلات تجارة التجزئة المتخصصة في 70 دولة. وتتبرع شركة ريفايتلاش كوزميتيكس، وهي من أنصار مبادرات سرطان الثدي غير الربحية، بجزء من عائداتها إلى مبادرات الأبحاث والتعليم، مقدمة الدعم لمجتمع سرطان الثدي على مدار العام، وليس فقط في شهر تشرين الأول/أكتوبر. للحصول على معلومات، يرجى زيارة www.revitalash.com. [RevitaLash Advanced غير متوفر في ولاية كاليفورنيا.]

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1216895/RevitaLash_Pink_ Campaign.jpg

الشعار- https://mma.prnewswire.com/ media/1216896/RevitaLash_ Cosmetics_Logo.jpg