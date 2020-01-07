ريزونانس كونسلتانسي تعلن عن المدن الأكثر تكاملاً على سطح الكوكب

الكشف عن أفضل مدن العالم في 2020

نيويورك، 7 يناير/كانون ثاني، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت اليوم ريزونانس كونسلتانسي “Resonance Consultancy” عن قائمة أفضل 100 مدينة في تقريرها السنوي لأفضل مدن العالم.

ويحدد تصنيف ريزونانس لأفضل المدن ويقيس الجودة النسبية للمكان، والسمعة، والهوية التنافسية للمدن الرئيسية بالعالم التي لا يقل عدد سكانها عن مليون نسمة فأكثر. ويحظى التصنيف بإشادة واسعة باعتباره تصنيف مدن العالم الأكثر شمولاً، استنادًا إلى منهج مبتكر يحلل البيانات الإحصائية الرئيسية بالإضافة إلى تقييمات المستخدم والنشاط الإلكتروني في القنوات التي من قبيل جوجل، وفيسبوك، وإنستغرام.

وفي هذا الإطار، صرح كريس فاير “Chris Fair” رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة ريزونانس كونسلتانسي، قائلاً: “يتضمن تصنيف أفضل مدن العالم عوامل تجريبية يعدها الأفراد أنها الأكثر أهمية في اختيار مدينة للعيش بها وزيارتها، بالإضافة إلى عوامل تطبيقية يعدها صانعو قرارات الأعمال بمثابة الأكثر أهمية بشأن الأعمال أو الاستثمار”.

ونتيجة لذلك، لا ينظر تصنيف ريزونانس لأفضل المدن للمدن كأماكن للعيش، أو العمل، أو الزيارة – بل يتخذ منهجًا أكثر شمولية باستخدام عدد كبير من العوامل التي تتبع روابط إيجابية مع فرص العمل الجاذبة، والاستثمار و/أو الزوار – التي تتراوح من عدد من الطعام، والمتاحف، والمعالم والمواقع السياحية التي تعرضها كل مدينة، وحتى عدد شركات جلوبال 500 الكبرى، ورحلات الطيران المباشرة والإشارات لكل مدينة على تطبيق إنستغرام.

واستنادًا إلى أداء كل مدينة في العوامل الـ 22 التي تم تحليلها، تم الكشف عن أفضل مدن العالم في 2020:

1) لندن، إنجلترا

2) نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية

3) باريس، فرنسا

4) طوكيو، اليابان

5) موسكو، روسيا

6) دبي، الإمارات العربية المتحدة

7) سنغافورة، جمهورية سنغافورة

8) برشلونة، إسبانيا

9) لوس أنجلوس، الولايات المتحدة الأمريكية

10) روما، إيطاليا

ويتاح التصنيف الكامل لأفضل 100 مدينة على الموقع الإلكتروني ResonanceCo.com/Reports.

نبذة عن ريزونانس كونسلتانسي

باعتبارها شركة استشارية رائدة في مجال الملكية العقارية، والسياحة، والتنمية الاقتصادية، تجمع ريزونانس بين استراتيجيات الأعمال والابتكار في التسويق لرسم مستقبل المجتمعات، والمدن، والدول. ويتراوح نطاق خدماتنا من إعداد استراتيجية التنمية، التسويق للأماكن، وتصميم المرافق العامة، وإعداد العلامات التجارية للأماكن. واستكمل فريقنا أكثر من 100 وجهة ومشروع تطوير في أكثر من 70 دولة. ونتعامل مع المطورين، والمخططين، والمعماريين، وشركات التسويق السياحي ومؤسسات التنمية الاقتصادية بغرض إنشاء أماكن نابضة بالحياة وتنعم بالرخاء.

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