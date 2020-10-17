ريان دينغ – هواوي: تجارب ذكية تفتح آفاقًا جديدة

بكين، 16 أكتوبر 2020 / شبكة بي آر نيوزواير الإخبارية PRNewswire/ – ألقى المدير التنفيذي لشركة هواوي ورئيس مجموعة أعمال كاريير، السيد/ ريان دينغ، خطابه الرئيسي تحت عنوان “تجارب ذكية تفتح آفاقًا جديدة” وذلك في اليوم الثاني من المنتدى السادس لتقنيات النطاق العريض الفائق (UBBF) الذي تم انعقاده عبر الإنترنت.

تضافرت -على مدار السنوات الخمس الماضية- جهود هواوي مع شركائها لتحديد القيمة الصناعية التي يجب أن تقدمها تقنية gigaband والنطاق العريض المتميز واستمرت في اكتشاف قيم جديدة في مجالات مثل سرعات الجيجابت وتجربة الشبكة وكفاءة التشغيل والصيانة فضلًا عن المنظومة الصناعية. لقد بذلوا قصارى جهدهم سويًا بغية تعظيم القيمة التجارية والصناعية للنطاق العريض الثابت.

أطلقت شبكات النطاق العريض الثابتة -أثناء شدة انتشار جائحة كورونا (COVID-19)- العنان لقيمة اجتماعية واقتصادية ضخمة، لا سيما في البلدان التي لديها بنية تحتية عالمية المستوى وعريضة النطاق، ولقد لعب النطاق العريض الثابت دورًا بالغ الأهمية في توجيه العمل والإنتاج والتعليم والاقتصاد نحو المسار الصحيح.

ومن جانبه صرح السيد/ دينغ: بأن الاستثمار والابتكار المستمر لشركات الاتصالات في النطاق العريض الثابت يوفر إمكانات غير مستغلة وسيصبح محركًا قويًا للانتعاش الاقتصادي العالمي. وأكد سيادته على أن شركات الاتصالات بحاجة إلى مضاعفة جهودها في مجال النطاق العريض الثابت، بالإضافة إلى تحويل التركيز من مجرد ربط الأسر إلى ربط المؤسسات، والسعي نحو تقديم تجربة الخدمة النهائية لكل شخص ومنزل ومنظمة من خلال الابتكار المستمر. وفقًا لرؤية السيد: دينغ، فإن الصناعة بحاجة إلى دفع ازدهار الاقتصاد الرقمي العالمي مع العمل على زيادة القيمة التجارية للنطاق العريض الثابت. لهذا السبب اقترحت هواوي أن الاتصال الذكي سيكون مجالًا رئيسيًا للابتكار الصناعي، وسيساعد شركات الاتصالات على استكشاف فرص عمل جديدة وتمكين التحول الرقمي في القطاعات.

1. في المنزل +: تجارب أفضل وخدمات أكثر تنوعًا

أصبحت منازلنا منصات متعددة الأغراض في ظل تزايد أهمية الاتصال عبر الإنترنت في حياتنا، وبفضل تقنيات الاتصالات الذكية، سوف تستمتع الأسر بتجربة خدمة متنوعة، بما في ذلك النطاق العريض عالي السرعة والتغطية الكاملة واتفاقيات مستوى الخدمة المضمونة، ومن شأن تلك التقنيات أن تجعل المنازل أكثر من كونها مجرد أماكن للمعيشة. وبذلك سوف تصبح أماكن يتمتع فيها المستخدمون النهائيون بتجربة ذكية جديدة لا مثيل لها “في المنزل +”.

اقترحت هواوي معادلة لزيادة القيمة الرقمية من المنازل وهي كما يلي: القيمة الرقمية للمنزل = سرعة النطاق العريض + الشبكة المنزلية + الخدمات المتنوعة الموضحة أدناه.

قرارات مستنيرة لبناء شبكة بغرض الحصول على نطاق عريض أسرع: تحتاج الحكومات إلى تضمين بناء شبكة النطاق العريض كجزء من استراتيجياتها الوطنية بالإضافة إلى تقديم الدعم السياسي والمالي. كما تتطلب شركات الاتصالات اتباع نهج شامل للتخطيط والبناء والتركيب والتشغيل والصيانة وكذلك تشغيل البنية التحتية للشبكة. وهي بحاجة إلى التركيز على المستخدمين ذوي القيمة العالية وبناء مناطق سكنية بها تقنيات جيجابت لتعزيز الترقية واسعة النطاق لخدمات النطاق العريض.

ربط كل مستخدم بالتغطية الكاملة: يعد توفير تجربة Wi-Fi عالية الجودة للمنازل تحديًا كبيرًا يواجهه شركات الاتصالات. وبفضل منتجات Wi-Fi كخدمة وخدمات Wi-Fi المتاحة على النظام الأساسي، يمكن تصور تجربة Wi-Fi المنزلية وإدارتها وصيانتها، الأمر الذي يحسن تجربة الخدمة الخاصة بالمستخدمين المنزليين. وفي هذا الصدد تعمل هواوي مع شركات الاتصالات للترويج لحل الألياف الضوئية إلى الغرفة (FTTR)، والذي يمكن أن يدعم ابتكار المزيد من تطبيقات المنزل الذكي.

مستويات الخبرة المضمونة للخدمات المستهدفة: أصبحت القدرة على تحديد الخدمات المستهدفة بذكاء أكثر أهمية وذلك في إطار زيادة تحسين تجربة المنازل. وعلى هذا النحو، يمكن لشركات الاتصالات استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بغرض تحديد نوع الخدمة المنزلية وبالتالي توفير الخدمات المناسبة بمستويات خبرة مضمونة عبر سيناريوهات متعددة. بعبارة أخرى، يمكن لشركات الاتصالات العمل بشكل وثيق مع مشغلات تطبيق OTT (أعلى مستوى) لتحسين منظومة التطبيق والتربح منها. وبالتالي تقدم تلك الشركات مستويات خبرة مضمونة للخدمات المستهدفة للتربح من الخدمات المتميزة. كما يمكن لشركات الاتصالات أيضًا استكشاف فرص عمل جديدة في قطاعات مثل المنزل الذكي.

2. الشركات+: تعظيم القيمة الرقمية من خلال تجارب أفضل

بالنسبة للمؤسسات، تتعلق الرقمنة بربط رأس المال والقوى العاملة والأصول والمعلومات فضلًا عن اللوائح. وعلى الرغم من أن الاتصال هو شريان الحياة للمؤسسات الرقمية، فإن شركات الاتصالات لا تزال تواجه تحديات كبيرة في تزويد الشركات باتصال مضمون. كما يعمل الاتصال الذكي على تحسين تجربة المؤسسة بشكل منهجي في ثلاثة مجالات: التغطية، والعمارة، والاندماج، فضلًا عن مساعدتها على تحقيق التحول الرقمي.

توصلت هواوي أيضًا إلى معادلة يمكن أن تساعد في إنشاء قيمة رقمية أكبر من المؤسسات: القيمة الرقمية للمؤسسة = التغطية × العمارة × الاندماج، الموضحة أدناه.

تغطية ذكية وسلسة بتقنيات متعددة: يتوجب على شركات الاتصالات تطوير خطة منطقة خدمات شاملة ونشر خطوط بصرية خاصة في نطاق 300 متر من مستخدمي المؤسسة. بالإضافة إلى ذلك، تحتاج شركات الاتصالات إلى دمج تقنيات متعددة مثل الجيل الخامس وشبكة النقل البصري، وبروتوكول الإنترنت، والشبكة البصرية المنفعلة في شبكة بصرية واحدة لتلبية احتياجات الشركات المختلفة بذكاء مع منتجات الخطوط الخاصة المتمايزة. يمكن أيضًا لتلك الشركات الاستفادة الكاملة من موارد الشبكة الحالية، مثل إنشاء مدن كاملة الألياف، لنشر شبكة واحدة تخدم أغراضًا متعددة وخط خاص واحد يتعامل مع خدمات متعددة.

خبرات مؤكدة إلى جانب هندسة مرنة وذكية: تحتاج شركات الاتصالات إلى بنية مرنة وذكية خالية من الازدحام ودائمة التشغيل وقابلة للتطوير وميسرة. يمكن أن يساعد هذا النوع من الهندسة في تحقيق اتفاقيات مستوى الخدمة الملتزمة، بما في ذلك النطاق الترددي المضمون ووقت الاستجابة والموثوقية وأوقات توفير الخدمة. البنية ضرورية لتوفير تجارب مؤكدة ولتحقيق الدخل من اتفاقيات مستوى الخدمة.

اندماج الشبكة السحابية لتنفيذ تجارب متباينة: تعتقد هواوي بأن قدرات الشبكة ستصبح مؤسسية يومًا ما. وستختفي حدود الشبكة وبالتالي ستندمج السحابة والشبكات بالكامل. ستكون شركات الاتصالات قادرة على تنويع عروضها لأنها توفر تجربة محددة ذاتيًا طوال رحلة المستخدم بأكملها من الشراء إلى الاستخدام. بالإضافة إلى تحقيق الخدمات السحابية والشبكات المجمعة، فإنها ستوفر أيضًا خطوة واحدة إلى السحابة بالإضافة إلى الخدمات السحابية والشبكات المتمايزة.

وقد ذكر السيد/ دينغ في نهاية حديثه أن تطورات الأعمال والتقدم التكنولوجي لا يحدثان بشكل مستقل. يتضمن الاتصال الذكي ثلاثة ابتكارات رئيسية ألا وهي: بناء الشبكة الذكية، والشبكة السحابية الذكية، والتآزر بين الحوسبة والشبكات. ستعمل هواوي بشكل أوثق مع عملائها لخلق قيمة رقمية أكبر للمنازل والمؤسسات باستخدام معادلتي التربح وتقديم تجارب ذكية من خلال الاتصال واسع الانتشار. بتضافر الجهود يكون بوسعهم تمكين التحول الرقمي في القطاعات وتحقيق الاستفادة من اقتصاد رقمي بقيمة تريليونات الدولارات.

صورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1313325/Ryan_Ding_ speaks_UBBF_2020.jpg