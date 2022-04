‫رويال تشارترد للتأمين تزيد من جودة خدماتها بإضافة أيزو ٩٠٠١ كيو أم أس

دبي ، الإمارات العربية المتحدة / ACCESSWIRE / ٨ أبريل ٢٠٢٢ أعلن السيد بنجامين إيبر، مدير رويال تشارترد للتأمين، اليوم أن الشركة قد حصلت على شهادة أيزو ٢٠١٥:٩٠٠١ لنطاق التأمين وإعادة التأمين

تحدد أيزو ٩٠٠١ معايير نظام إدارة الجودة وهي المعيار الوحيد في العائلة التي يمكن الاعتماد عليها. يمكن استخدامها من قبل أي منظمة، كبيرة كانت أم صغيرة، بغض النظر عن مجال نشاطها. في الواقع ، هناك أكثر من مليون شركة ومنظمة في أكثر من ١٧٠ دولة حاصلة على شهادة أيزو ٩٠٠١

يعتمد هذا المعيار على عدد من مبادئ إدارة الجودة بما في ذلك التركيز القوي على العملاء، وتحفيز مضمون الإدارة العليا، ونهج العمليات، والتحسين المستمر. يتم شرح هذه المبادئ بمزيد من التفصيل في مبادئ إدارة الجودة في أيزو. يساعد استخدام أيزو ٩٠٠١ في ضمان حصول العملاء على منتجات وخدمات متسقة وذات جودة عالية، والتي بدورها تجلب العديد من الفوائد التجارية

وقال السيد بنجامين إيبر: نحن فخورون بهذا التطور المهم والواضح في أداء الشركة الاستثنائي في الفترة السابقة، خاصة خلال فترة جائحة كورونا، حيث أثبتت رويال تشارترد للتأمين متانتها من خلال الحفاظ على التزاماتها لجميع بوالص التأمين. بلا استثناء، في وقت عانت فيه الشركات المتنافسة بسبب الوضع غير المعتاد الذي مر به الجميع

تعمل رويال تشارترد للتأمين مع الحكومات المحلية والسيادية، والمرافق المنظمة، ومطوري ومشغلي القطاع الخاص، جنبًا إلى جنب مع المصرفيين والمستشارين، لتقليل تكلفة التمويل المتوسطة والطويلة الأجل للمشاريع والخدمات الأساسية في البلدان ذات الدرجة الاستثمارية للتصنيفات السيادية

استحوذت شركة الدول المطلة على المحيط الهندي لضمان الصادرات والإئتمان بالكامل على رويال تشارترد للتأمين في يناير ٢٠٢١ والتي حولتها إلى شركة تأمين كاملة الأهلية

واختتم السيد بنجامين إيبر، مدير شركة رويال تشارترد للتأمين، هذا البيان بقوله: نحن ممتنون للغاية للدعم الذي لا مثيل له الذي قدمته شركتنا الأم على جميع المستويات، والذي أدى إلى حصول الشركة على شهادة نظام إدارة الجودة أيزو ٢٠١٥:٩٠٠١

Division of Royal Chartered Insurance Limited

IORC Export and Credit Insurance Corporation

Suite 1019, BP 303

Palace Pangahari, Mutsamudu

The autonomous Island of Anjouan

Website: royalchartered.com