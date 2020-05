رسالة مفتوحة من الرؤساء التنفيذيين لمبادرة صناعة النفط والغاز للمناخ

• تعزيز الفرص لرفع مستوى الكربون القابل للاستمرار تجاريًا والمسؤول بيئيًا والآمن واستخدامه وتخزينه carbon capture, use and storage بالتعاون الوثيق مع اللجان الوزارية للطاقة النظيفة في البلدان لإزالة الكربون من القطاعات الصناعية المتعددة ومن خلال الاستثمارات المناخية لمبادرة صناعة النفط والغاز للمناخ.

You May Also Like