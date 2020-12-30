رحلات مع الحب – قصص من القلب لأصحاب سيارات جي أيه سي موتور من سائر أرجاء العالم

غوانغجو، الصين، 30 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — نشرت جي أيه سي موتور مؤخرا 4 قصص مؤثرة لأصحاب سياراتها على قناتها، ما اجتذب اهتماما واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي. لقد أثرت قصص العاطفة والحياة والأسرة والأحلام هذه على الجمهور. وفيما يتفاعل المشاهدون مع محتوى هذه القصص، يتم تحريك المشاعر القوية، لتذكيرهم بمشاركة الحب وإيصال الإعجاب لبعضهم البعض.

أستاذ جامعي شغوف وهادف يسعى لتحقيق أحلامه في قيادة سيارته عبر البلاد

حقق أستاذ جامعي “حلمه القديم بقيادة سيارته عبر البلاد”، بمساعدة جي أيه سي موتور. بينما يراه الآخرون على أنه أكاديمي رواقي، فإن لدى هذا الأستاذ رغبة شديدة في البحث عن المغامرة. بعد امتلاك سيارة الدفع الرباعي الرائدة من جي أيه سي موتور جي أس 8، شرع أخيرًا في هذه الرحلة. منذ ذلك الحين، أثر هذا الأستاذ على أصدقائه لشراء ثلاث سيارات من موديلات سيارات جي أيه سي موتور، ولا يزال ينشر فضائل هذه العلامة التجارية لمن حوله.

إهداء للحب يتم التعبير عنه في مفاجأة عيد ميلاد لابنة

قررت والدة فتاة تبلغ من العمر 22 عامًا كانت على وشك التخرج من الجامعة شراء سيارة الدفع الرباعي جي أس 3 من جي أيه سي موتور كهدية عيد ميلاد لابنتها. بعد امتلاك جي أس 3، بدأت الأم وابنتها تستمتعان بقيادة السيارة.

ضاربا على وتر حساس لديه، أحد دعاة حماية البيئة يتخذ خيارًا صديقًا للبيئة

لطالما أحب عالم البيئة وزوجته اتباع أسلوب حياة نشط للسفر ولكنهما يريدان ترك الحد الأدنى من البصمة الكربونية جراء أسفارهما. من خلال موديل سيارة جي أيه سي موتور التي تعمل بالطاقة الجديدة، جي إي 3، أصبح بإمكانها الآن تحقيق أهدافهما المتضاربة على ما يبدو وهي حماية البيئة وممارسة هوايتهما المحببة – قيادة سيارتهما إلى مواقع غريبة بمجرد أن يخطر ذلك ببالهما.

اختيار قائم على الحب – الترابط الأسري خلال عطلات نهاية الأسبوع

اشترت هذه العائلة الخاصة المكونة من أربعة أفراد موديلا نجميًا – سيارة جي أس 5. وقد شوهدوا بعد ذلك وهم يخيمون في البرية، ويمرحون على الشواطئ، ويستمتعون بشروق الشمس على قمم الجبال. كل ذكرى محفورة بشكل لا يمحى في أذهانهم. جي أس 5 ليست مجرد سيارة بالنسبة لهم، ولكنها جزء لا يتجزأ من عائلتهم، ترافقهم في كل خطوة على الطريق.

يتم إضافة المزيد من هذه القصص، التي تعبر عن الترحيب الحار بالعلامة التجارية. هذه الاستجابة الإيجابية من مالكي السيارات في جميع أنحاء العالم هي التي تدفع جي أيه سي موتور لمواصلة تطويرها وتقدمها المطرد. كل ذلك سيؤدي إلى رحلة أفضل مع جي أيه سي موتور إلى المستقبل -رحلة تتضمن ابتكارات عالية الجودة، تُدفع بالحب ومع الحب.