‫رابطة ENA تعقد شراكة مع منصة MedLern لتدريب الممرّضين على إسعاف المُصابين في الحوادث في الهند

منصة MedLern تقدّم -عبر الإنترنت- دورة ENA الأساسية لتدريب الممرّضين على إسعاف المُصابين في الحوادث ( TNCC ) بهدف تنمية مهاراتهم

شامبورغ، إلينوي، 16 مارس 2022 / PRNewswire / — عقدت رابطة ممرّضي الطوارئ ( ENA ) شراكة مع منصة MedLern بهدف تقديم دورة الرابطة الأساسية لتدريب الممرّضين على إسعاف المُصابين في الحوادث ( TNCC ) في الهند للمساهمة في تلبية الاحتياجات المتزايدة لتنمية مهارات ممرّضي إسعاف المُصابين في الحوادث في البلاد.

وتُعدّ دورة TNCC إحدى الدورات الرائدة لرابطة ENA ، وهي الدورة الأساسية التي تقدّمها الرابطة لتدريب الممرّضين وطواقم الرعاية الصحية في المستشفيات على إسعاف المُصابين في الحوادث في جميع أنحاء العالم. ويركّز الإصدار الثامن (8) من هذه الدورة على تأهيل الممرّضين وتدريبهم على إسعاف حالات الإصابات الخطيرة في الحوادث، وإدراك أهمية عامل الوقت أثناء قيامهم بذلك؛ فغالبًا ما تفصل ثوانٍ معدودة بين الحياة والموت عند وقوع مثل هذه الحوادث، حيث تساعد هذه الدورة على تزويد الممرّضين بالمعلومات والمعارف اللازمة لأداء عملهم، وإكسابهم مهارات التفكير النقدي، وتدريبهم على تقديم رعاية عالية الجودة للمُصابين في الحوادث.

تجدر الإشارة إلى أنّ MedLern هي منصة شاملة توفر لطواقم إدارة المستشفيات وطواقم الرعاية الصحية حلولًا شاملة للتدريب وتنمية المهارات. وتوفر المنصة خدماتها عبر الأجهزة المحمولة لتمكين المتعلمين والمتدربين من التعلّم على مدار اليوم في مجالات مختلفة تشمل التعليم المستمر، والامتثال للوائح والإجراءات ذات الصلة، والعديد من المجالات الأخرى. ومن خلال الشراكة بين منصة MedLern ورابطة ENA ، ستُقدّم دورة TNCC للمرّة الأولى عبر الإنترنت في الهند؛ وذلك نظرًا لتزايد الطلب على ممرّضي الطوارئ في ظل تفشي جائحة كورونا.

وقد عقدت كل من منصة MedLern ورابطة ENA مؤخرًا ندوة عبر الإنترنت للتعريف بالتصميم التعليمي لدورة TNCC وأهميتها وفوائدها بالنسبة لممرّضي الطوارئ؛ وقد شارك في هذه الندوة أكثر من 200 مشارك.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت جنيفر شميتز، رئيسة رابطة ENA : “تتمثل المهمّة الرئيسية لرابطة ENA في تعزيز تقديم خدمات تمريضية متميّزة في حالات الطوارئ، وتُعدّ شراكتنا مع منصة MedLern فرصة مهمّة لتقديم دورة TNCC مباشرة للممرّضين المتخصّصين في تقديم الرعاية التمريضية في حالات الطوارئ في الهند. ويسرّنا -في ENA – دعم وتأهيل الممرّضين الراغبين في تنمية مهاراتهم وتحسين جودة خدماتهم التمريضية المقدّمة للمُصابين في الحوادث”. تجدر الإشارة إلى أنّ جنيفر شميتز حاصلة على درجة ماجستير في علوم التمريض ( MSN )، وشهادة فنّي طوارئ طبية أثناء الجوائح ( EMT-P )، وشهادة ممرّضة طوارئ معتمدة ( CEN )، وشهادة ممرّضة طوارئ أطفال معتمدة ( CPEN )، وشهادة مديرة وقائدة فريق تمريض معتمدة ( CNML )، وشهادة ممارسة معتمدة للتمريض الأسري ( FNP-C )، وشهادة ممرّضة تنفيذية معتمدة ( NE-BC ).

ومن جانبه، أعرب ديباك شارما، الرئيس التنفيذي لمنصة MedLern ، عن سعادته بالشراكة مع رابطة ENA ، وأشار إلى أنّها تمثل إضافة مهمّة إلى مجموعة شركاء المنصة من الشركات والمؤسسات العالمية.

وقال ديباك: “إنّ حاجة الهند إلى وجود ممرّضين مهرة لإسعاف المُصابين في الحوادث تتزايد بشكل سريع. وتثق منصة MedLern في أنّ تقديم دورة TNCC سيُحدث أثرًا إيجابيًا كبيرًا في البلاد، وسيزوّد الممرّضين الراغبين في صقل خبراتهم بمهارات تمكّنهم من النجاح في مجال الرعاية التمريضية في حالات الطوارئ”.

وتعتبر منصة MedLern أنّ تقديم دورة TNCC في الهند يُعدّ خطوة أولية مهمّة تمهّد لتقديم دورات أخرى لرابطة ENA في المستقبل، مثل دورة تمريض الأطفال في حالات الطوارئ، ودورة تمريض المسنّين في حالات الطوارئ. لمزيد من المعلومات عن جميع البرامج التعليمية والدورات التدريبية التي تقدّمها ENA ، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لجامعة ENA .

عن رابطة ممرّضي الطوارئ

رابطة ممرّضي الطوارئ ( ENA ) هي الرابطة المهنية الأولى للممرّضين حول العالم، وتسعى الرابطة إلى المساهمة بشكل فعّال في تشكيل مستقبل الرعاية التمريضية المقدّمة في حالات الطوارئ من خلال تنفيذ إستراتيجيات داعمة لقطاع التمريض في حالات الطوارئ، وتوفير برامج تعليمية وتدريبية للعاملين فيه، ودعم إجراء بحوث وإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه القطاع، وتحديد الممارسات المُثلى لإدارته بفعالية. وقد تأسّست الرابطة في عام 1970، وأصبحت مرجعًا أساسيًا لممرّضي الطوارئ في جميع أنحاء العالم، وبلغ عدد أعضائها 50000 عضو في جميع أنحاء العالم. وتهدف الرابطة إلى تعزيز سلامة المرضى، ووضع أفضل المعايير والمبادئ التوجيهية لقطاع التمريض، وتطوير الإجراءات العامة للرعاية الصحية في حالات الطوارئ. ويتمتع أعضاء الرابطة بخبرات واسعة في تصنيف مرضى الطوارئ حسب خطورة إصاباتهم، وتقديم الرعاية اللازمة لهم، كما يتميّزون بجاهزيتهم للعمل في حالات الأزمات والكوارث، فضلًا عن خبراتهم الواسعة في جميع الجوانب المتعلقة بخدمات الرعاية في حالات الطوارئ. لمزيد من المعلومات عن رابطة ENA ، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.ena.org .

للتواصل الإعلامي مع رابطة ENA :

دان كامبانا

مدير إدارة الاتصالات

بريد إلكتروني: dan.campana@ena.or

عن منصة MedLern

MedLern هي منصة شاملة متخصّصة في تقديم حلول تعليمية وتدريبية لطواقم إدارة المستشفيات وطواقم الرعاية الصحية بهدف تنمية مهاراتهم وصقل خبراتهم. وتوفر هذه المنصة خدماتها بشكل رئيسي عبر الأجهزة المحمولة لتمكين المتعلمين والمتدربين من التعلّم على مدار اليوم. وتوفر المنصة مجموعة واسعة من الوحدات التعليمية والتدريبية المتعلقة بالامتثال للوائح والإجراءات ذات الصلة، ودعم الموظفين الجدد، والتعليم المستمر، وتنمية المهارات الشخصية. كما تسهم هذه المنصة الشاملة لإدارة الحلول التعليمية في مساعدة المستشفيات على تبسيط إجراءات التدريب على الامتثال، وإدارة عمليات التوظيف، وتدريب الموظفين الجدد وتنفيذ ذلك بأقصى درجة ممكنة من الكفاءة. لمعرفة المزيد من المعلومات عن الخدمات التي توفرها منصة MedLern لطواقم إدارة المستشفيات وطواقم الرعاية الصحية، يُرجى زيارة www.medlern.com .