رابطة كومبتيا تشارك أبوظبي بوليتكنك في تطوير وترقية مهارات المواطنين الإماراتيين في مجال تكنولوجيا المعلومات

أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة، 22 أبريل 2022 / PRNewswire / — عقدت رابطة كومبتيا (صناعة تكنولوجيا الحوسبة)، مقدم الخدمات الرائد لخدمات الصوت والشهادات لمنظومة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تبلغ قيمتها 5 تريليون دولار أمريكي، شراكة مع أبوظبي بوليتكنك، وهي شركة تابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية، دعماً لمهمتها المتمثلة في تعزيز القوة العاملة من خلال تقديم برامج تعليمية في المجالات المهنية عالية الطلب وذات النمو المرتفع.

وتُعد هذه الشراكة جزء من تطوير أكبر سيحدث في دولة الإمارات العربية المتحدة من أجل تدريب المواطنين الإماراتيين العاملين في الحكومة والتعليم العالي من أجل تلبية أهداف الأعمال الاستراتيجية الوطنية في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وشهد الدكتور أحمد عبد المنان العور، مدير عام معهد التكنولوجيا التطبيقية بمركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني، توقيع اتفاقية شراكة جديدة في قطاع تكنولوجيا المعلومات بين الدكتور علي هلال النقبي، مدير أبوظبي بوليتكنك في معهد التكنولوجيا التطبيقية، والمهندس ياسر القباني، المدير الإقليمي الأول لكمبوتيا في منطقة أفريقيا والشرق الاوسط، مقدم الخدمات الرائد عالميًا لشهادات الموردين المحايدة للنظام البيئي العالمي لتكنولوجيا المعلومات.

وستدعم كومبتيا، من خلال هذه الشراكة متعددة الأوجه، أبوظبي بوليتكنك في تطبيق شهادات تكنولوجيا المعلومات المعترف بها في الصناعة لمناهجها، مع دعم الطلاب الحاليين والمحتملين في سعيهم للحصول على هذه الشهادات. كما ستوفر كومبتيا التطوير المهني، والمواد التدريبية، وقسائم الامتحان لمدربي أبوظبي بوليتكنك. وستكون، أيضًا، أداة تقييم المهارات متاحة لكل من الموظفين والطلاب.

وصرح معالي الدكتور أحمد عبد المنان العور، قائلًا: “لهذه الشراكة أهمية كبيرة لأنها تمنح خريجي “بكالوريوس نظم تكنولوجيا المعلومات “من أبوظبي بوليتكنك الفرصة من أجل الحصول على شهادات الصناعة المعترف بها دوليًا، مما يجعلهم على استعداد لتولي دورهم في مجال تكنولوجيا المعلومات في المستقبل. وستشجع فرصة الحصول على شهادات معترف بها دوليًا في مجال تكنولوجيا المعلومات الطلاب الوطنيين على الالتحاق بهذا التخصص المهم في أبوظبي بوليتكنك، سيشكلون، وبمجرد التخرج، مكانًا في بناء قوة عاملة أكثر تخصصًا وذات مهارات عالية قادرة على تلبية متطلبات رؤية أبوظبي 2030 والخطط الاستراتيجية للدولة”.

وأوضح الدكتور علي هلال النقبي أن كومبتيا ستوفر، بموجب هذه الاتفاقية، الرعاية الكاملة لطالب جديد واحد من أصحاب الهمم لدراسة تكنولوجيا المعلومات في أبوظبي بوليتكنك لمدة عام واحد لأول مرة. وهذا يمنح الطالب فرصة الحصول على شهادات كومبتيا، بالإضافة إلى توفير آليات جديدة للتطوير المهني، والمواد التدريبية، ونماذج الامتحانات، مما يعكس التوافق الوثيق بين الصناعة والتعليم. وسيؤدي ذلك إلى أداء عالٍ في الأدوار والمهام الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات وتحسين التوافق مع تسريع المهارات التكنولوجية العالمية.

والنتيجة المقصودة من هذه الشراكة هي تمكين الطلاب ليس فقط من التخرج بدرجة أكاديمية، ولكن أيضًا الحصول على شهادات صناعية ذات معايير ذهبية مطلوبة بشدة في القوى العاملة. ويعكس هذا التوافق الوثيق بين الصناعة والتعليم اتجاهًا أوسع وإلحاحًا جديدًا في كل مكان حول الحصول على مواهب مؤهلة تأهيلًا عاليًا في الأدوار الرئيسية لتكنولوجيا المعلومات من أجل تقليل فجوة المهارات التكنولوجية العالمية.

وصرح ياسر القباني، المدير الإقليمي الأول لكمبوتيا في منطقة أفريقيا والشرق الاوسط، قائلًا: “ستكون هذه الشراكة بداية لطريقة جديدة وفريدة من نوعها لإعداد الطلاب الإماراتيين لسوق القوى العاملة في الإمارات العربية المتحدة من خلال تزويدهم بشهادات دولية معترف بها في الصناعة، والتي ستدعم رؤية الإمارات العربية المتحدة. كما أننا فخورون برعاية مرشح إماراتي (من أصحاب الهمم) لدراسة تكنولوجيا المعلومات في أبوظبي بوليتكنك للمرة الأولى على الإطلاق. وتُعد هذه مبادرة مهمة من أجل تشجيع أصحاب الهمم على دخول مجال تكنولوجيا المعلومات”.

نُبذة عن أبوظبي بوليتكنك

أبوظبي بوليتكنك هو كيان حكومي يديره معهد التكنولوجيا التطبيقية.ويُعد أبوظبي بوليتكنك مشروع جديد مثير يجلب شهادة البكالوريوس التطبيقية أو الدبلومات العليا المعترف بها دوليًا للمهن والتخصصات المتقدمة بالتعاون مع شركاء مختلفين وفريق موهوب من الإداريين والمدربين. https://www.adpoly.ac.ae/En

نُبذة عن كومبتيا

تعد رابطة صناعة تكنولوجيا الحوسبة (كومبتيا) صوتًا رائدًا والناطق بلسان منظومة تكنولوجيا المعلومات العالمية التي تبلغ قيمتها 5 تريليون دولار أمريكي، والتي تحتوي على نحو 75 مليون متخصص في الصناعة والتكنولوجيا ممن يصممون وينفذون ويديرون ويحمون التكنولوجيا التي تدعم الاقتصاد العالمي.تعد كومبتيا، من خلال التعليم، والتدريب، والشهادات، والترويج والعمل الخيري، وأبحاث السوق، مركزًا لتطوير صناعة التكنولوجيا والقوى العاملة فيها. تفضل بزيارة https://www.comptia.org/ .

للتواصل

ستيفن أوستروسكي

كومبتيا

sostrowski@comptia.org

+1 630-678-8468

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