رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس ينطلق لتعزيز الجنسية عن طريق الاستثمار في دبي، الإمارات العربية المتحدة

لندن, 14 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — دفعت عمليات الإغلاق التي لا نهاية لها وقيود السفر وتعليق التأشيرات المؤقتة من قبل العديد من البلدان خلال الوباء الفرد ذوي القيمة الصافية العالية (HNWIs) على وجه الخصوص إلى البحث عن جنسية بديلة. بسبب هذه الزيادة في الطلب، وصل رئيس وزراء سانت كيتس ونيفيس، الدكتور تيموثي هاريس، إلى دبي، الإمارات العربية المتحدة. سيقوم رئيس الوزراء بالترويج لبرنامج الدولة للحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) والدخول في اجتماعات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين خلال فترة إقامته.

يساعد برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار، مع تزايد الشكوك حول ضوابط رأس المال والضرائب المرتفعة والاضطراب السياسي، المستثمرين ورواد الأعمال في الشرق الأوسط على ضمان الأمن والتنقل لأنفسهم ولعائلاتهم. سانت كيتس ونيفيس St Kitts and Nevis ظلت الوجهة الأولى لراغبي برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار بين عملاء الشرق الأوسط لعدة عقود. وقد تأسس برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس عام 1984، وهو الخيار الأطول أمداً في السوق ومع ما يقرب من أربعة عقود من الخبرة.

وبحسب إحدى نشرات فاينانشال تايمز ، فإن برنامج سانت كيتس ونيفيس يحتل المرتبة الأولى لعام 2021 كأفضل برامج الجنسية عن طريق الاستثمار. كما أن سانت كيتس ونيفيس معروفة بامتلاكهم أكثر العروض شمولاً في منطقة البحر الكاريبي للوجهات بدون تأشيرة وتأشيرة عند الوصول. وفي الوقت الحالي، يمكن لمواطني سانت كيتس ونيفيس السفر إلى أكثر من 160 دولة ومنطقة عبر سبع قارات دون قيود على الأعمال الورقية الشاملة قبل المغادرة.

كما أنه من المتوقع حضور رئيس الوزراء هاريس احتفال العيد الوطني لسانت كيتس ونيفيس في دبي في 16 نوفمبر 2021. وعلاوة على ذلك، سيشارك وفده، الذي يضم ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في الدولة، وجوستين هاولي، سفير الدولة لدى الإمارات العربية المتحدة، في العديد من الاجتماعات الثنائية والتفاعل مع مواطني الاتحاد المقيمين في المنطقة.

صرح ليس خان، الرئيس التنفيذي لوحدة الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس، “لقد أدى حدوث كوفيد-19 منذ ما يقرب من عامين إلى مجموعة من الاتجاهات العالمية، بعضها متوقع وبعضها غير متوقع، حيث أعاد الناس تقييم خطط حياتهم بشكل جذري. كما أن أحد الاتجاهات الرئيسية التي شهدت ارتفاعًا هو استكشاف الأفراد لخيارات الحصول على جنسية ثانية في جميع أنحاء العالم. ومن أجل تسهيل عملية البحث عن الأمن بشكل أفضل لإخواننا وأخواتنا في الشرق الأوسط، فإن وحدة الجنسية عن طريق الاستثمار في سانت كيتس ونيفيس لديها عرض لفترة محدودة على برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار من فئة البلاتينية القياسية”.

يمكّن العرض المؤقت، الذي ينتهي في نهاية عام 2021، العائلات التي يصل عدد أفرادها حتى أربعة أفراد من الحصول على الجنسية مقابل 150,000 دولار أمريكي بدلاً من 195,000 دولار أمريكي. كما يمكن فقط للمتقدمين الذين يجتازون إجراءات العناية الواجبة الصارمة الاستثمار والتأهل للحصول على الجنسية. ويمكن للمستثمرين ضم مجموعة واسعة من المعالين من أفراد الأسرة كجزء من عملية التقديم الخاصة بهم.