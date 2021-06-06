رئيس وزراء دولة دومينيكا يقدم تحديثًا حول المطار الدولي وأهمية المواطنة عن طريق صناديق الاستثمار للقطاع العام

لندن، 6 يونيو 2021 /PRNewswire/ — خلال أحد البرامج الحكومية، قدم رئيس الوزراء روزفلت سكيريت من كومنولث دومينيكا للمشاهدين تحديثًا حول المطار الدولي المتوقع. وقعت الحكومة الآن رسميًا اتفاقية مع مؤسسة مونتريال الإدارية الاستشارية لبناء المطار بتمويل كامل من برنامج المواطنة عن طريق الاستثمارCitizenship by Investment (CBI) Programme الخاصة بالدولة.

انضم مدير المشروع، كولين ماكنتاير، إلى رئيس الوزراء لمناقشة أهمية استخدام أموال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار بدلاً من الحصول على قروض من شأنها أن تثقل كاهل دافعي الضرائب وتولد ديونًا إضافية. كما استعرض رئيس الوزراء سكيريت أوجه الاستفادة من الأموال، مع توضيح شفافية الحكومة. ويتضمن ذلك ميزانية لبناء المطار مع تخصيص الحكومة لمخصصات برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار للوفاء بالمبلغ المدرج في الميزانية.

كما أشار رئيس الوزراء، سكيريت، إلى مدى أهمية البرنامج للقطاع العام ككل: “نشكر الله على برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار والفرص العديدة التي أتاحها البرنامج لبلدنا. […] تُستخدم أموال البرنامج لمشاريع استثمار القطاع العام [مثل] الطرق والجسور والمدارس والإسكان والمراكز الصحية والمستشفيات وسداد أغلى ديوننا. نحن في الحقيقة لم نستخدم أموال برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار للإنفاق المتكرر إلا بعد إعصار ماريا”.

وفي الآونة الأخيرة، ساهمت أموال البرنامج (المواطنة عن طريق الاستثمار) في بناء مستشفى على أحدث طراز، ومشروع إسكان موسع، و 12 مركزًا صحيًا في الجزيرة. تم تأكيد شفافية البرنامج من قبل الهيئات المستقلة، بما في ذلك شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (Pricewaterhouse Coopers)، التي قامت بمراجعة البرنامج وتحليل نفقاته في تقرير عام 2019 .

مع ما يقرب من ثلاثة عقود من الخبرة في مجال هجرة الاستثمار ، يتم تصنيف برنامج الجنسية عن طريق الاستثمار في دومينيكا باستمرار على أنه الأفضل في العالم من خلال CBI Index (مؤشر برنامج المواطنة عن طريق الاستثمار) السنوي. يتيح البرنامج للأفراد الأثرياء والمعالين الإضافيين أن يصبحوا مواطنين في الدولة من خلال الاستثمار في أحد الصناديق الحكومية أو شراء العقارات المعتمدة مسبقًا . يخضع مقدمو الطلبات بعد ذلك لفحوصات مشددة تخص العناية الواجبة للتأكد من أن الأشخاص ذوي الشخصية المتميزة فقط يصبحون مواطنين. بمجرد اجتياز هذه الفحوصات، يحصل المتقدمون على إيصال الجنسية ويتقدمون للحصول على جواز سفرهم الثاني. توافد المواطنون والمغتربون من الشرق الأوسط أو المقيمون فيه، وخاصة من الإمارات العربية المتحدة، إلى دومينيكا لعقود في إطار برنامج المواطنة الاقتصادية بسبب قدرتها على تحمل التكاليف وطول عمرها وهيكلها العائلي الذي يمكّن المتقدمين من إضافة قائمة واسعة من المعالين إلى تطبيق.

كونك مواطنًا دومينيكيًا يعني تمتعك بكم هائل من الفرص مثل زيادة التنقل العالمي إلى أكثر من 140 دولة وإقليم، وآفاق تجارية بديلة في ديمقراطية مستقرة، وبشكل ملحوظ، القدرة على نقل الجنسية إلى الأجيال القادمة.