دويتشه هوسبيتاليتي توسع من تواجدها في سلطنة عمان

افتتاح ثاني فندق انترسيتي هوتيل في السلطنة في مدينة الواحة في نزوى

فرانكفورت، ألمانيا, 17 أغسطس / آب 2020 /PRNewswire/ — تقوم شركة دويتشه هوسبيتاليتي للفنادق بتوسيع وجودها في سلطنة عمان.حيث افتتحت المجموعة في ١٥ أغسطس فندقًا ثانيًا يعمل تحت الاسم التجاري انترسيتي هوتيل. يقع الفندق الأول ، الذي يعمل منذ عام ٢٠١٦ ، في مدينةصلالةالسياحية. يقع الفندق الجديد في نزوى على حافة سلسلة جبال هادشار وسيكون محاطًا بمول نزوى جراندوالحديقة المائية. تقع مدينة نزوى في واحة وتعتبر مركزًا ثقافيًا وهي المركز التجاري التاريخي للسلطنة.

سيوفر فندق انترسيتي هوتيل نزوى ١٢٠ غرفة وجناحًا ومطعمًا ومقهى وبار وحمام سباحة. ستضم مرافق السبا الصحية والجمال صالة ألعاب رياضية وغرفة بخار ومسبحًا على السطح. وستتسع قاعة الاحتفالات الفاخرة بالفندق لما يصل إلى ٧٠٠ شخص وتنظم حفلات زفاف لا تُنسى واحتفالات عائلية وفعاليات عمل حيث ستوفر ثلاث غرف اجتماعات يمكن دمجها أيضًامع خيارات إضافية للاجتماعات.

أوضح توماس ويلمز ، الرئيس التنفيذي لشركة دويتشه هوسبيتاليتي: “يسعدنا إنشاء فندق انترسيتي هوتيل إضافي في عمان”. “تقدم عمان وجهات رائعة لقضاء العطلات وثقافة خدمات رائعة. سيتم تزويد ضيوفنا في نزوى بفندق دولي جديد بخدمات رائعة تجمع بين الخبرات الأوروبية والعربية “.

تنضح نزوى بذوق تاريخي وتعتبر مركزًا ورابطًا بين أجزاء مختلفة من البلاد لأنها تقع بين الطرق التي تربط مسقط وصلالة. كما أنها تحظى بشعبية كبيرة بين المسافرين المحليين. قال أنيس شينارا ، المدير العام لفندق انترسيتي هوتيل نزوى: “إن قاعة الاحتفالات الضخمة والمسبح الموجود على السطح وغرف الفعاليات كلها من الميزات بالنسبة لنا في هذه المدينة الرائعة”. “الفريق بأكمله جاهز لاستقبال ضيوف المدينة الاعزاء.

