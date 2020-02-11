دولة الإمارات تعلن مبادرة استثمارية وإنمائية جديدة

· سيجمع ‘الكونسورتيوم من أجل أفريقيا’ بين الطموح والموارد لدعم التقدم

· استثمار بقيمة 500 مليون دولار يركز على الشباب والتحول الرقمي

· الاتحاد الأفريقي يستمع إلى كيف أن الكونسورتيوم تأكيد لالتزام الإمارات الراسخ تجاه القارة السمراء

أديس أبابا، 9 فبراير 2020 – كونسورتيوم الإمارات العربية المتحدة من أجل أفريقيا، مبادرة جديدة بالتزام استثماري بقيمة 500 مليون دولار، تهدف للإسهام في تحقيق رؤية بناء متسارع لأفريقيا جديدة أكثر اتصالا وتمكينا، يقودها الشباب، تم الإعلان عنها في الاتحاد الأفريقي.

وأكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، لممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، إن هذا الكونسورتيوم سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع إيلاء الأولية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.

وقالت معاليها إن هذا الكونسورتيوم سيتولى تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه أفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنمية والاستثمار، بما يسهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤلاً لأفريقيا ومع الأفارقة.

وأوضحت معالي ريم الهاشمي: “دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي أكثر من مجرد مانح أو مقدم قروض ميسّرة، تدرك جيداً أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد. ونحن ملتزمون بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العِنان لقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه.”

وبيّنت معالي الوزيرة أن التركيز على التحول الرقمي والشباب سيضمن بأن “شبابنا وكفاءاتنا بإمكانهم احتضان الفرص التي يتيحها لهم المستقبل، بدلاً من النظر إليها كعبء”.

وأضافت معاليها “لقد استمعنا بإمعان إلى ما قُلْتُم، كقارة يمثلها الاتحاد الأفريقي، وكبلدان تشكل دُولَهُ الأعضاء. وسمعنا نداءكم إلى دولة الإمارات لاستخلاص الدروس من مسيرتنا التنموية، واستقطاب الاستثمارات الإماراتية إلى اقتصاد أفريقيا الرقمي.”

وظلت دولة الإمارات العربية المتحدة شريكاً فاعلاً في القارة على مدار تاريخها الممتد منذ 49 عاماً، مستثمرةً المليارات خلال تلك المدة، وبحلول 2016، أصبحت ثاني أكبر مستثمر في أفريقيا، وقدمت الدعم لمجموعة متنوعة من المشاريع من بينها الطرق والجسور والموانئ والمدارس والعيادات والمستشفيات.

وقالت معالي ريم الهاشمي “إن الكونسورتيوم من أجل أفريقيا سيضمن دعماً أكثر تكاملاً ومرونةً وتأثيراً في المستقبل”، وذلك في خطابها الذي أصبحت به أول وزير إماراتي يلقي كلمة أمام اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي في مقره الرئيسي.

وأشادت معاليها بمشاركة الاتحاد الأفريقي في إكسبو 2020 دبي، وهي أول مشاركة للاتحاد في دورات إكسبو الدولي، حيث سيتم عرض تاريخ القارة الثري وإنجازاتها في الجناح الخاص للاتحاد. وللمرة الأولى في تاريخ إكسبو الدولي الممتد منذ 169 عاماً، ستشارك كل دولة بجناح مستقل في وجود عدد قياسي من الدول المشاركة يبلغ 192 دولة ستكون كل منها ممثلة بجناح خاص في الحدث الأروع في العالم الذي يستعرض براعة البشر وإنجازاتهم.

ويتوقع أن يشهد إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. وسيستكشف جناح الاتحاد الأفريقي، المقام في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020، خطابات قادة أفريقيا العظام، ويعرض ما حققته هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة الوحدة الأفريقية في عام 1963.

وسيجوب ملايين الزوار جناحاً يمثل مساحة بلا حدود، مفعمة بالألوان، حيث سيكتشفون إمكانات أفريقيا الهائلة ونظرتها المتفائلة للمستقبل، والتي تجسدها أهداف خطة عام 2063 التي تركز على الزراعة والنقل والعلوم والتقنية والصحة.

ولمدة ستة أشهر من 20 أكتوبر 2020 إلى 10 إبريل 2021، ستستضيف دولة الإمارات أكبر تجمع للعقول في العالم، وسترحب بالمفكرين والمبدعين في منصة ملهمة ستساهم في تحديد معالم مستقبلنا وتكشف مجموعة من الفرص المتاحة في أفريقيا وللبلدان الأفريقية.

Infographic – https://mma.prnewswire.com/ media/1088299/Expo_2020_Dubai_ Consortium_for_Africa.jpg

Photo – https://mma.prnewswire.com/ media/1088300/HE_Reem_al_ Hashimy_AU_Summit.jpg