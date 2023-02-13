‫”دهانات الجزيرة” تنظّم الملتقى السعودي المصري الأول لكبار المصممين والمعماريين

الرياض، المملكة العربية السعودية, 13 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — نظّمت “دهانات الجزيرة” الملتقى السعودي المصري الأول لكبار المصممين والمعماريين في مدينة الرياض، والذي يعد الملتقى الأول من نوعه في المملكة العربية السعودية والوطن العربي، وترنو “دهانات الجزيرة” إلى رعاية وتنظيم الملتقى السعودي المصري سنوياً، سعياً لتبادل الخبرات وتعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين.

وقد بدأ برنامج الملتقى باستقبال الضيوف والترحيب بهم واصطحابهم في جولة تعريفية داخل أكبر وأحدث معارض دهانات الجزيرة بمدينة الرياض، حيث تعرّفوا على أحدث منتجات الشركة من خلال عدد من كبار مهندسيها والمختصين فيها.

خلال الجولة التعريفية للمهندسين السعوديين والمصريين استمرت النقاشات والأحاديث حول التصميم الداخلي وتناسق الألوان في أجواء جميلة، وعلى أنغام الموسيقى الهادئة توجّه الجميع إلى منطقة ورشة العمل المخصصة لإجراء تجارب شخصية للمصممين باستخدام أحدث منتجات “دهانات الجزيرة” وهو “الجزيرة ميني بينت”، الذي حصل على إعجاب ضيوف الملتقى.

إثر ورشة العمل ألقى الرئيس التنفيذي لشركة “دهانات الجزيرة” الأستاذ عبد الله بن سعود الرميح كلمة رحّب فيها باسمه وباسم فريق العمل في الشركة بالسادة الحضور وخصّ منهم كبار المهندسين والمصممين من جمهورية مصر العربية في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية، وتحدّث عن قصة إقامة الملتقى بقوله: ” بدأت قصة الملتقى بعد حضورنا إحدى الفعاليات الكبيرة في مصر قبل 3 أشهر، حيث شاهدنا كبار المهندسين يلتقون في مكانٍ واحد يجمعهم الإبداع والحديث المثري”، مضيفاً: ” لذا، قررنا بحكم وجودنا في السعودية ومصر بأن نقيم هذا الملتقى ليجتمع الإبداع المصري والسعودي في مكانٍ واحد، ولنعزز العلاقة التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية”.

عقِب ذلك بدأت جلسة حوارية بين المهندسين السعوديين والمصريين، تخللها تعريفهم عن مختلف أقسام الشركة من خلال المهندسين والمختصين في “دهانات الجزيرة”، حيث جرى الحديث عن تاريخ الشركة، ومنتجاتها من الدهانات الخارجية والداخلية، بالإضافة إلى تنوّع ألوانها ومدى أهمية تنسيقها مع الديكورات الداخلية في المنازل، وبعد انتهاء الجلسة الحوارية تم التقاط الصور التذكارية، وأخيراً تمت دعوة الجميع إلى طعام العشاء في منطقة البجيري التي لاقت استحسان الجميع في أجواء شتوية مميزة بمدينة الرياض.

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فيديو: https://youtu.be/OlwlvO1wIp0