‫”دهانات الجزيرة” تدعو نخبة من المهندسين والمصممين لسمينارها “All in One”

الرياض ، المملكة العربية السعودية ، 11 يونيو 2022 PRNewswire/ / — نظمت شركة “ دهانات الجزيرة “، الشركة الرائدة في مجال الدهانات، والألوان، والحلول الإنشائية، يوم الأربعاء 9 من ذو القعدة 1443 الموافق لـ 8 من يونيو 2022 في فندق الهيلتون الرياض، سيمناراً تحت عنوان “All in One” ، حيث تناولت فيه الشركة ثمار جهودها المتواصلة طوال الـ 42 سنة التي مضت منذ تأسيس الشركة على يد مؤسسيها في مدينة الرياض. أعطى السيمنار لمحة شاملة عن جميع ما توصلت إليه منجزات الشركة وإبداعاتها في الدهانات والحلول الإنشائية.

ارتكزت الفكرة الأساسية على قدرة “دهانات الجزيرة” من التصدر داخل السوق وجذب العملاء بفكرة “ All in One “، وهي حلول الشركة الشاملة والمتكاملة لجميع شؤون البناء، والمتواجدة تحت سقف ومصدر واحد، من منتجات تتنوع بين الدهانات المعمارية، والصناعية، والديكورية، ودهانات الحماية، ودهانات الحديد، ودهانات الأخشاب، والدهانات صديقة البيئة، والدهانات المقاومة للحريق، ودهانات الطرق، ودهانات الأرضيات، والمنتجات الإسمنتية، وغيرها .

بدأ الحضور بالتوافد إلى مقر السمنار عند الساعة 6 والنصف، وكان في استقبالهم مدراء شركة “دهانات الجزيرة”، فقد شمل حضور السيمنار عدداً من ممثلي الوزارات الحكومية، مثل وزارة الصحة والحرس الوطني ووزارة الرياضة، وممثلي أبرز البنوك السعودية، مثل البنك العربي وبنك الراجحي، ونخبة من أشهر المهندسين ومصممي الديكور السعوديين.

تميز السيمنار بتنوع منتجات “دهانات الجزيرة” التي تمثل الصناعة السعودية المحلية الملتزمة بأعلى المعايير العالمية. كما سلط السيمنار الضوء على واحد من أواخر منتجات الشركة “ رست إفكت “، وهو منتج جذب أنظار المهندسين ومصممي الديكور لتفرّده، وجماله الأخّاذ، واختلافه عن بقية منتجات الدهان الأخرى، حيث تناول السيمنار في نهايته تميز منتج “رست إفكت” في تطبيقاته المختلفة.

أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “دهانات الجزيرة” السيد/ عبدالله بن سعود الرميح، عن سعادته واعتزازه لما وصلت إليه شركة “دهانات الجزيرة” من تقدم وازدهار وريادة في مجال الدهانات، والألوان، الحلول الإنشائية، واعتباره لهذا السيمنار تتويجاً لجهود الشركة والعاملين بها المضنية للوصول إلى أفضل وأجود المنتجات لتلائم تطلعات العملاء الكرام بكافة شرائحهم. سخّرت شركة “دهانات الجزيرة” إمكانيتها لجلب أفضل المعايير العالمية لتوائم وتناسب احتياجات السوق في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

عن “دهانات الجزيرة “

تأسست شركة «دهانات الجزيرة» عام 1979 في الرياض باعتبارها شركة متخصّصة في تصنيع، وإنتاج، وتصدير دهانات عالية الجودة، ووفق أعلى معايير الاستدامة والأمن البيئي. نجحت الشركة، على مدى العقود الماضية، في ترسيخ ريادتها بصفتها واحدةً من أبرز الشركات المصنّعة للدهانات والأصباغ في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنتاج يتخطى 400,000 طن سنوياً، وأكثر من 650 صالة عرض داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

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