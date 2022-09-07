دليل ميشلان يحط رحاله في أبوظبي

دليل ميشلان يستمر في التوسع في منطقة الشرق الأوسط

شركة ميشلان تكشف النقاب عن النسخة الافتتاحية لدليل ميشلان أبوظبي 2023 في شهر نوفمبر 2022

#دليل_ميشلان_أبوظبي أبو ظبي ، الإمارات العربية المتحدة, 7 سبتمبر / أيلول 2022 /PRNewswire/

يجتمع طيف واسع من المطابخ والثقافات في مدينة أبوظبي، وهي عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة وأكبر إماراتها، التي تمثل أيضاً مركزاً حيوياً للأنشطة الرياضية، والفن، والتبادل الثقافي. وباتت على مدار السنوات القليلة الأخيرة كذلك وجهة لفن الطهي تُعرف بمجموعة مطاعمها الغنية والمتنوعة على حد سواء، بدءاً بالمطاعم الإماراتية المحلية ووصولاً إلى المطاعم الراقية، وستشتهر قريباً بمجموعة مطاعمها المُدرجة في دليل ميشلان. وأعلنت شركة ميشلان اليوم عن نيتها الكشف في شهر نوفمبر 2022 عن النسخة الأولى على الإطلاق من دليل ميشلان أبوظبي، وهو ما يجعل أبوظبي الوجهة رقم 41 التي يغطيها دليل ميشلان على مستوى العالم.

وقال غويندال بولينيك، المدير الدولي لدليل ميشلان، في إطار تعقيبه على الإعلان: “ها قد مر بعض الوقت على بدء مفتشو دليل ميشلان عملهم في مدينة أبوظبي، التي استمتعوا فيها بالمطابخ الغنية والمتنوعة التي تتيحها المدينة، من الأطباق الإبداعية والعالمية إلى مطابخ المنطقة الأكثر اتساماً بالطابع التقليدي من الشرق الأوسط، ولبنان، ودولة الإمارات بالطبع. ويلقى كل ما يظهره عالم الطهي في أبوظبي من تنوع وجودة استحسان المفتشين، الذين لا يسعهم الانتظار لمشاركة اكتشافاتهم مع محبي الطعام والذواقة من جميع أنحاء العالم”.

أما مجموعة المطاعم في دليل ميشلان أبوظبي 2023 فستُختار بحسب المنهجية التي يعتمدها مفتشو دليل ميشلان في جميع أنحاء العالم والتي تقوم على مجموعة معايير الدليل الخمسة المطبقة عالمياً:

جودة المكونات،

إتقان تقنيات الطهي،

تناغم النكهات،

شخصية الطاهي التي تجسدها تجربة تذوق الطعام،

ثبات المذاق بين كل زيارة وأخرى من زيارات المفتشين وعلى امتداد قائمة الطعام.

وتُطبَّق هذه المعايير على جميع المطاعم المختارة من أجل مساعدة هواة تذوق الطعام من جميع أنحاء العالم على اتخاذ قرار مدروس واختيار مطعم ضمن مجموعة من المطاعم العالية الجودة.

وقال سعادة صالح محمد صالح الجزيري، المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “تحتضن أبوظبي مطاعم وتجارب طهي متنوعة وغنية بنكهات ومذاقات من جميع أنحاء العالم. فخورون ومتشوقون لاستكشاف النسخة الأولى من دليل ميشلان أبوظبي في شهر نوفمبر 2022، وهو ما يساهم في تعزيز موقع الإمارة بوصفها مركزاً للتميز في قطاع الطهي، ويضعها على الخريطة الدولية للوجهات فنون الطهي المفضلة، ويمنحنا فرصة مشاركة أفضل ما في أبوظبي من معالم طبيعية وسياحية وثقافية وترفيهية مع العالم”.

ويطرح دليل ميشلان تقييمات المطاعم التي يصدرها ضمن مجموعة شاملة من الامتيازات، التي تشمل نجوم ميشلان العالمية الشهرة، وهي الامتياز الأكثر تقديراً واحتراماً. وتُمنح نجمة ميشلان واحدة للمطاعم التي تقدم “أطعمة عالية الجودة تستحق التوقف عندها لتناولها”، ونجمتا ميشلان لتلك التي تقدم “أطعمة ممتازة تستحق الخروج عن مسار الرحلة لتناولها”، وثلاث نجوم ميشلان للمطاعم التي تقدم “أطعمة استثنائية تستحق خوض رحلة خاصة لتناولها”.

وتشمل المجموعة المختارة، إلى جانب امتيازات النجوم التي يسعى الكثيرون إلى تحقيقها، تصنيف “بيب غورمان” الشهير، الذي يشكل امتيازاً تحصل عليه المؤسسات التي تتيح وجبات مؤلفة من ثلاثة أطباق بأسعار مقبولة مقابل الجودة.

وستُتاح المجموعة الكاملة من المطاعم المختارة في دليل ميشلان أبوظبي 2023 بالمجان عبر الموقع الإلكتروني لدليل ميشلان https://guide.michelin.com وتطبيق دليل ميشلان للهاتف المتحرك. وتنضم المطاعم إلى مجموعة الفنادق المختارة في دليل ميشلان، التي تعرض الأماكن الأكثر فرادة وتشويقاً للإقامة في أبوظبي وجميع أنحاء العالم. تُرجى زيارة الموقع الإلكتروني لدليل ميشلان أو تنزيل التطبيق المجاني للهاتف المتحرك عبر متجرَي التطبيقات “أب ستور” و”غوغل بلاي”، من أجل استكشاف كل مطعم في المجموعة المختارة وعيش تجارب فندقية لا تُنسى.

تنزيل تطبيق دليل ميشلان للهاتف المتحرك

صفحة دليل ميشلان الشرق الأوسط على موقع “فيسبوك”:

https://www.facebook.com/ MICHELINGuideME

نُبذة عن شركة ميشلان

تلتزم شركة ميشلان، الشركة الرائدة في مجال التنقل، بتعزيز تنقل عملائها على نحو مستدام، عبر تصميم الأطر، والخدمات، والحلول الأكثر ملاءمة، وتوزيعها لتلبية احتياجات عملائها، وكذلك عبر تقديم خدمات، وخرائط، وأدلة تساهم في إثراء الرحلات والأسفار، وفي جعلها تجارب فريدة، إلى جانب تطوير مواد عالية التقنية تفيد مجموعة من الصناعات. تتخذ شركة ميشلان من منطقة كليرمون فيران الفرنسية مقراً لها، وتملك فروعاً في 177 بلداً، فضلاً عن أنه لديها 124,760 موظفاً، وتشغّل 68 من المرافق لإنتاج الأطر، التي أنتجت جميعها حوالى 173 مليون إطار في عام 2021. ( www.michelin.com ).

شريك الوجهة السياحية

دائرة الثقافة و السياحة

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