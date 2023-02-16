‫‫دعونا نحتفل في دبي بالذكرى السنوية العاشرة لكأس مونتي كارلو للبولو في 11 و12 مارس 2023

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 15 فبراير / شباط 2023 /PRNewswire/ — يستضيف كأس الاتحاد العالمي للبولو البطولة الدولية “كأس الاتحاد العالمي للبولو في مونتي كارلو 2023″ في دبي يومي 11 و12 مارس 2023”، مع حفل توزيع الجوائز وحفل عشاء في 12 مارس في نادي دبي للبولو والفروسية https://www.poloclubdubai.com/

يعد نادي دبي للبولو والفروسية أول نادٍ مخصص في هذه الرياضة في إمارة موناكو، وهي فكرة فرانشيسكو ميترانو، مؤسس ورئيس اتحاد موناكو للبولو https://montecarlopolofederation.com/ ومقيم في Monegasque ، وأسس نادي مونتي كارلو للبولو في 2012. هذه المغامرة هي حلم شخصي لفرانشيسكو، عندما انتقل إلى موناكو، اعتقد فرانشيسكو، لأسباب عديدة، أن موناكو كان المكان المثالي لحدث رياضي ساحر مثل لعبة البولو. هكذا بدأ كل شيء، لذلك أنشأ نادي مونت كارلو للبولو. عُقد أول حدث للبولو في عام 2013، وبعد النجاح الكبير الذي حققته هذه النسخة الأولى، قرر الاتحاد الدولي للبولو أن يكون لموناكو ممثل وسفير واتحاد خاص به.

كانت النسخة الأولى من كأس مونتي كارلو للبولو، في عام 2013، إحدى البطولات الدولية الكبرى برعاية السلطات العليا في موناكو، وعززت مكانة البولو داخل مجتمع موناكو من خلال إنشاء “اتحاد بولو في إمارة موناكو” https://montecarlopolofederation.com/

عامًا بعد عام، منذ إطلاق نادي مونت كارلو للبولو في عام 2012، يستمر هذا الحدث في النمو ويكتسب شعبية. يستقطب عددًا من الضيوف البارزين، بما في ذلك الملوك والوزراء والسفراء وكبار الشخصيات الأجنبية، فضلاً عن الشركاء المميزين والرعاة والممولون واللجان وأعضاء نادي مونت كارلو للبولو، جنبًا إلى جنب مع رجال الأعمال البارزين والشخصيات الاجتماعية والمشاهير. قامت علامات تجارية شهيرة مثل Versace و Cartier و Audemars Piguet و Lamborghini و Maserati و U.S. Polo Assn و Barclays و Cipriani و Twiga و La Martina و Radio Monte Carlo و EFG Bank و Gremi International و Giraudi Group و Gramaglia و De Grisogono و Royal Salut و SBM قام كل من Casinò de Montecarlo و Rampoldi و Laurent-Perrier برعاية ودعم الحدث في الماضي.

سيقام الحدث المقبل بعد عشر سنوات، “كأس الاتحاد العالمي للبولو في مونتي كارلو لسنة 2023”، في 11 و12 مارس 2023، في دبي، والذي يستضيفه نادي دبي للبولو والفروسية.

سيكون هذا الحدث الخاص بالذكرى العشر سنوات حصريًا للغاية، وسيستضيف أربعة اتحادات دولية كبرى:

1. اتحاد المملكة العربية السعودية ( www.spf.gov.sa )

2. الاتحاد المغربي ( www.frmpolo.ma )

3. اتحاد الإمارات العربية المتحدة ( www.uaepolofederation.com )

4. اتحاد موناكو ( https://montecarlopolofederation.com )

قال فرانشيسكو ميترانو: “نحن على ثقة من أنه سيكون معنا ممثلو العائلات الملكية من جميع البلدان الأربعة المذكورة أعلاه”. “لدينا خطة كبيرة للمستقبل، وقريباً ستكون لدينا أحداث مرموقة في الرباط ومونتي كارلو والرياض هذا العام. لقد عدت للتو من رحلة رائعة إلى المملكة العربية السعودية وأنا متحمس جدًا لهذه الشراكة الجديدة”. يشرف الاتحاد السعودي للبولو على الفرق السعودية وينظم ويدير أنشطة البولو

في جميع أنحاء المملكة، ويمثل المملكة دوليًا في المؤتمرات والاجتماعات والبطولات والمباريات المتعلقة بأنشطة البولو. الهدف هو نشر رياضة البولو في مملكتهم وزيادة عدد لاعبيها، وأن تصبح من الاتحادات المنافسة على المستوى العربي والعالمي. وكذلك دعم الفرق والأندية واللاعبين للمساهمة في رفع المستوى الفني للعبة والارتقاء بمستوى اللاعبين في مختلف الجوانب الفنية والثقافية والاجتماعية. خاصة من أجل التنافس دوليًا مع اتحادات الدول الأخرى.

وسينضم إلى الحدث ضيوف ومشاهير خاصون مثل السيدة آمنة بانيهاشم، وهي فرسانة “حائزة على جوائز إماراتية” والمشهورة في دول مجلس التعاون الخليجي. وسيشارك في هذا الحدث ضيوف كثيرون من السفراء في دولة الإمارات العربية المتحدة شغوفين بهذا الحدث المرموق. لا تفوتوا فرصة الحضور معنا. فريق فرانشيسكو ميترانو وتجربة ماركو بولو www.marcopoloexperience.com و Magnifica Consulting سعداء بتقديم المزيد من المعلومات. لا تترددوا في الاتصال بنا.

للتواصل: باتريزيا مارين

تجربة ماركو بولو

البريد الإلكتروني: press@marcopoloexperience.com

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