دبليو أيه تي جي تعلن عن تعيين ديفيد دي مور، رئيسا ورئيسا تنفيذيا أيه آي أيه

إيرفاين، كاليفورنيا، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت دبليو أيه تي جي, شركة تصميم السفر والسياحة الرائدة عالميا عن تعيين ديفيد دي مور أيه آي أيه، رئيسا ورئيسا تنفيذيا للشركة. </26 انضم مور إلى دبليو أيه تي جي في العام 1989 وهو اليوم رئيس مجلس الإدارة. أنطوني مالوز الذي قاد الشركة بتميز منذ العام 2017. ومور هو أول رئيس تنفيذي من دبليو أيه تي جي يكون مقره منطقة آسيا المحيط الهادىء، وهي منطقة كان رائدا فيها للشركة في تسعينات القرن الماضي. ويخلف مور أنطوني مالوز الذي قاد الشركة بتميز منذ العام 2017.. ومور هو أول رئيس تنفيذي من دبليو أيه تي جي يكون مقره آسيا المحيط الهادىء وهي منطقة كان رائدا فيها للشركة في تسعينات القرن الماضي..

وتعليقًا على تعيينه، قال مور: “يشرفني أن أتولى الدور القيادي في دبليو أيه تي جي وأن أحظى بشرف العمل مع أنطوني على مدار السنوات الثلاث الماضية. بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر أنطوني على قيادته الملهمة. كانت مساهمته في دبليو أيه تي جي وويمبرلي إنتيريورز مثالية، وسوف نفتقده بشدة “.

وأشار أنطوني مالوز: “كان وقتي مع دبليو أيه تي جي وويمبرلي إنتيريورز رائعًا. لقد ألهمني تفاني وإبداع وشغف مصممينا الموهوبين في جميع أنحاء العالم. ديفيد سيكون خليفة رائعا لي. تفانيه في خدمة عملائنا وفريقنا وشركائنا لا مثيل له. أتمنى لديفيد النجاح الكبير في المستقبل.”

تأسست في العام 1945 وتحتفل بـ ذكرى تأسيسها الخامسة والسبعين في العام 2020، وهي واحدة من شركات التصميم الرائدة في العالم المتخصصة في الضيافة والترفيه والألعاب والتصميم الحضري والمتعدد الاستخدامات والتصميم السكني الراقي.. أستوديو التصميم الداخلي التابع لدبليو أيه تي جي ويمبرلي إنتيريورز هو من بين أفضل 20 من عمالقة الضيافة من قبل مجلة إنتيريور ديزاين.. على مدار تاريخها، قامت دبليو أيه تي جي وويمبرلي إنتيريورز بتصميم أكثر من 400 مشروع مبني في 170 دولة ومنطقة حول العالم.

تخرج مور من جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية في سان لويس أوبيسبو، وهو يجلب أكثر من 30 عامًا من الخبرة في التصميم الاستثنائي لمنصبه الجديد، بما في ذلك المعرفة العميقة في مجموعة من أنواع المشاريع من التطورات الحضرية الكبيرة والمتعددة الاستخدامات إلى الخلوات على شاطئ البحر والمتاجر الفاخرة البيئات. بعض مشاريعه البارزة تشمل فور سيسونز تيانجن , كونراد المالديف , بيلاجيو شنغهاي ريتز كارلتون وجي دبليو ماريوت بكين </92><98 , شانغريلا بوراكاي و أنانتارا بيس هيفن . شغل مور سابقًا منصب المدير الإداري الإقليمي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ والصين وأطلق مكتب الشركة في شنغهاي في العام 2018. وكان عضوًا في مجلس الإدارة منذ العام 2011.