‫ داماك تستحوذ على دار المجوهرات السويسرية الفاخرة “دي جريسوغونو”

· مجموعة داماك تهدف إلى تطوير علامة “جريسوغونو” وتعزيز تواجدها عالمياً

· “صفا ون دي جريسوغونو من داماك” أصبح أول مشروع عقاري رئيسي يتم إطلاقه منذ الاستحواذ على العلامة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 مايو 2022: أعلنت مجموعة داماك التي تتخذ من دبي مقراً لها عن استحواذها على دار المجوهرات السويسرية الفاخرة “دي جريسوغونو”.

بعد أن أعلنت علامة “دي جريسوغونو” إفلاسها في أوائل عام 2020، تقدم حسين سجواني مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة داماك بعرض للاستحواذ عليها من بين عدة عروض أخرى.

وتشتهر مجوهرات “دي جريسوغونو” بتصاميمها الفريدة المرصعة بالأحجار الكريمة والمعادن النفيسة، ولعل أشهرها قلادة (Creation I) التي تضم أكبر ماسة نقية بالكامل على مستوى العالم من الفئة “دي”، والتي وصلت قيمتها إلى 33.7 مليون دولار أمريكي في مزاد أقيم عام 2017.

على مدار السنين، بات اسم هذه العلامة مرادفاً للتألق والجمال، لاسيما مع إقبال الكثير من المشاهير على اقتناء هذه المجوهرات النادرة خصوصاً في المهرجانات الدولية، على غرار ممثلة هوليوود ناتالي بورتمان وعارضة الأزياء العالمية نعومي كامبل.

في معرض تعليقه على ذلك، قال سجواني: “في إطار خططنا الطموحة والهادفة إلى التوسع في مختلف قطاعات الأعمال، ودخول عالم الأزياء والمنتجات الفاخرة على وجه التحديد، فقد شاركنا في المزاد للاستحواذ على “دي جريسوغونو”. على الرغم من كونها علامة ناشئة، إن جاز التعبير، إلا أنها تمكنت من إثبات حضورها وتفوقها في هذا القطاع، نتيجة تفردها عن غيرها وتقديمها لمنتجات استثنائية. لذا فإننا نسعى إلى تعزيز هذا الإرث والبناء عليه. وبفضل خبرة داماك، فإننا أثق بأننا سنكون قادرين على تحقيق نجاح ملموس عبر الاستثمار في دي جريسوغونو، ويمكن أن يتحقق ذلك من خلال تطوير هذه العلامة وتعزيز تواجدها على مستوى العالم”.

مشروع فاخر

تأسست علامة “دي جريسوغونو” التي تتخذ من مدينة جنيف السويسرية مقراً لها، عام 1993 من قبل فواز غروزي، واكتسبت طوال الثلاثين عاماً الماضية سمعةً حسنة لاستخدامها الألماس الأسود الذي يحمل توقيعها ولمساتها.

وبعد فترة وجيزة من الاستحواذ، أعلنت مجموعة داماك عن إطلاق مشروعها العقاري “صفا ون دي جريسوغونو” الذي يتميز بتصميم استثنائي مستوحى من تصميم القلادة (Creation I ) الشهيرة. ولإحياء مفهوم “الفخامة برونق الطبيعة” الذي ميّز هذه العلامة، سيُعيد هذا المشروع إحياء هذه التحفة الفنية التي أبدع غروزي في تصميمها.

سيضم “صفا ون” مجموعة من الخصائص والميزات التي تتناغم مع سحر الطبيعة الاستوائية، بما في ذلك شلالات المياه التي تتدفق بهدوء وأصوات الطيور النادرة وتدفق الأمواج الاصطناعية، بالإضافة إلى المسطحات الخضراء والنباتات المتنوعة التي تملأ المكان.

تتميز المرحلة الأولى من المشروع بأنها مستوحاة في تصميمها من بريق “الزمرد” الأخضر، الذي يتجسد في الحدائق الاستوائية الخضراء التي تغطي واجهة البرج، والتي تتجسد أيضاً في التصاميم الداخلية الأنيقة التي تحمل توقيع “دي جريسوغونو”.

يتألف المشروع من برجين توأمين يضمان طوابق فاخرة وأخرى فائقة الفخامة، ويزدانان ألقاً وفخامةً بالحدائق المعلقة التي تمتد من الطابق الأرضي إلى أعلى البرجين. وفي المرحلة الثانية من المشروع، سيتم إطلاق “مجموعة بريستيج” التي تضم 31 منزلاً فائق الفخامة مع الاهتمام بأدق تفاصيلها، وستغطي الطوابق من 40 إلى 61، وذلك في القسم العلوي من البرج ( A ).

التخطيط للمستقبل

في إطار اهتمامها الدائم ومساعيها الدؤوبة لتنويع محفظتها، تعتزم مجموعة داماك إضافة المزيد من الأصول الفاخرة “المتعثرة” ، وتحويلها إلى استثمارات ناجحة ومربحة.

يأتي هذا الاستحواذ في أعقاب استحواذ حسين سجواني، رجل الأعمال الإماراتي المقيم في دبي، على دار الأزياء الإيطالية روبرتو كافالي في الربع الأخير من عام 2019، بالإضافة إلى قيامه مؤخراً بشراء قطعة أرض في منطقة “سيرفسايد” الراقية في ميامي بالولايات المتحدة بمبلغ 120 مليون دولار أمريكي، حيث تعتزم داماك إطلاق مشروع فاخر هناك بالتعاون مع دار الأزياء “كافالي”.

وتعتبر عمليات الاستحواذ هذه جزءاً من رؤية المجموعة وخططها المستقبلية للتوسع في مختلف الأسواق العالمية، حيث تضم محفظتها حالياً الأزياء الراقية والعقارات الفاخرة ومشاريع رائدة في قطاع الضيافة ومراكز البيانات، فضلاً عن المزيد من الأنشطة الأخرى. كما تتوزع أنشطتها في مختلف المناطق حول العالم، بما في ذلك أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.

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