دار سك العملة المَلَكية الكندية تحتفل بتاريخ السود اليوم وكل يوم بقطعة نقدية معدنية جديدة تمثل طريق سكة الحديد تحت الأرض

أوتاوا، 31 كانون الثاني/يناير، 2022 /PRNewswire/ — طريق سكة الحديد تحت الأرض، وهي الشبكة الشهيرة من البيوت الآمنة والطرق السرية التي ساعدت المستعبدين المتحدرين من أصول أفريقية على الهروب إلى الحرية في كندا، هو موضوع الإصدار الأخير من العملة من دار سك العملة الملكية الكندية في سلسلة عملات إحياء ذكرى التاريخ الأسود المستمرة. وإذ تم إطلاق هذه العملة الفضية التي صدرت بالتزامن مع بداية شهر تاريخ السود، فإن قطعة العملة الفضية هذه التي صممها الفنان من تورنتو كوامي دلفيش، تصور الجانب الإنساني من الهجرة المحفوفة بالمخاطر شمالًا، والتي بلغت ذروتها في خمسينيات وستينيات القرن التاسع عشر. هذه العملة الجديدة أصبحت متاحة اعتبارًا من 1 فبراير 2022.

وقالت ماري ليماي، الرئيسة والمديرة التنفيذية لدار سك العملة المَلَكية الكندية، “يفخر موظفو دار سك العملة الملكية الكندية بأن يضيفوا شيئا مرة أخرى للاحتفال الوطني بشهر تاريخ السود بعملة فضية جميلة تعيد الحياة إلى القصة المهمة لسككة الحديد تحت الأرض.” “من خلال تذكر أولئك الذين قاموا برحلة طويلة ومحفوفة بالمخاطر للهروب من العبودية في القرن التاسع عشر بالإضافة إلى أدلتهم الشجعان الذين ظلوا يعملون مع الهاربين من دون كلل، فإننا نذكر أنفسنا بأن الحرية هي إحدى قيمنا الأكثر ديمومة.”

يعد التصميم العكسي لهذه العملة الفضية بنسبة 99.99٪ تقديرًا مبتكرًا لأولئك الذين سافروا على سكة حديد تحت الأرض. تم رسم صور الرجال والنساء والأطفال الذين تبعوا كوكبة بيغ ديبر لتوجيه طريقهم شمالًا إلى الحرية، على حافة العملة لخلق إحساس بالحركة الدائرية التي تمثل رحلتهم الطويلة والمتواصلة. وعلى الوجه توجد صورة لجلالة الملكة إليزابيث الثانية من عمل سوزانا بلانت، التي رسمت الصورة على نمط متكرر من أوراق القيقب.

وقال الفنان كوامي دلفيش “هذه العملة تهدف إلى تكريم وتقدير أجداد العبيد الذين فروا إلى الشمال بحثا عن الحرية.” “لم يتمكن الكثيرون من إكمال الرحلة وواجهوا نفس المصاعب (إن لم يكن أكثر) مما تركوه وراءهم. وقد بنى أولئك الذين تمكنوا من إتمام الرحلة تراثهم وشكلوا الفسيفساء التي أصبحت عليها كندا اليوم. وآمل أن تكون قوتهم وشجاعتهم قد تم تمثيلها على هذه العملة، وأنني غنيت إنجيلهم.”

وإذ اقتصر إنتاجها على 5500 قطعة عملةفإن قطعة عملة الـ 20 دولارا للعام 2022 الفضية الجميلة هذه لإحياء ذكرى تاريخ السود – سكة حديد تحت الأرض تباع بـ 99.95 دولارا. يمكن طلب هذه المقتنيات الجديدة اعتبارًا من اليوم عن طريق الاتصال بدار سك العملة على الرقم 1-800-267–1871 في كندا، أو 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة أو على الموقعwww.mint.ca.

تتوافر صور لهذه العملة هنا.

نُبذة عن دار سك العملة الملكية الكندية

دار سك العملة المَلَكية الكندية هي شركة تابعة للبلاد “Crown” مسؤولة عن سك العملات المعدنية المتداولة وتوزيعها في كندا. وتُعَد دار سك العملة المَلَكية الكندية واحدة من أكبر دار سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات حول دار سك العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، تفضل بزيارة www.mint.ca. تابع دار سك العملة الملكية الكندية على تويتر وفيسبوك وإنستغرام.

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