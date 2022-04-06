دار سكّ العملة الملكية الكندية تُصدر عملة تذكارية جديدة احتفالًا بالذكرى العاشرة لسكّ آخر سنت كندي

أوتاوا، أونتاريو, 6 أبريل 2022/PRNewswire/ — في 4 مايو 2012، قامت دار سكّ العملة الملكية الكندية بسكّ آخر سنت كندي في مدينة وينيبيغ بمقاطعة مانيتوبا. وبعد مرور عشر سنوات على هذا الحدث الممّيز في تاريخ سكّ العملات، تحتفل الدار بالذكرى السنوية العاشرة (10) لإلغاء تداول هذه العملة المعدنية من خلال إصدار عملة تذكارية لعام 2022 من فئة السنت الكندي وبوزن 5 أوقيات. وتأتي هذه العملة المذهلة بتصميم أنيق يُبرز غصني أوراق القيقب؛ حيث تمّ إضفاء مظهر أكثر حداثة على التصميم الأصلي لهذه العملة الكلاسيكية التي صمّمها الفنان جورج كروجر جراي في عام 1937، من خلال إضافة مجموعة رائعة من الزوايا الهندسية المنقوشة التي يمكنها التقاط الضوء وعكسه بزوايا متعدّدة من منتصف هذه العملة الجديدة المصنوعة من فضة نقية بنسبة 99,99% والمطلية بالذهب. وهذه العملة الجديدة المبتكرة، بالإضافة إلى غيرها من المنتجات المصنوعة بحرفية عالية، مُتاحة لعشاق العملات التذكارية اعتبارًا من اليوم.

كما استخدمت دار سكّ العملة الملكية الكندية تقنية مبتكرة فريدة في تصنيع عملاتها الفضية، وهي تقنية Super Incuse ؛ وتُتيح هذه التقنية نقش أوراق القيقب بشكل مُفصل وبالغ الدقة أسفل سطح العملة، فبينما تُتيح التقنيات الأخرى تصميم نقوش بعمق 3 مم تقريبًا، تُمكّن تقنية Super Incuse المستخدمة في تصنيع عملة ورقة القيقب لعام 2022 المصنوعة من الفضة عالية النقاء (أوقية واحدة بسعر 20 دولارًا كنديًا) وعملة ورقة القيقب لعام 2022 المصنوعة من الذهب الخالص (أوقيتان بسعر 200 دولار كندي) من تصميم نقوش بعمق يصل إلى خمسة أضعاف العمق المذكور؛ وهو ما يساعد الدار على سكّ عملات أوراق قيقب فريدة مصنوعة من سبائك ذهبية وفضية نقية.

وتشمل العملات التذكارية الجديدة التي أصدرتها الدار ما يلي:

عملتين تذكاريتين لعام 2022 للإكليل الماسي لجلالة الملكة إليزابيث الثانية، إحداهما مصنوعة من الفضة عالية النقاء (بسعر 20 دولارًا كنديًا) والأخرى مصنوعة من الذهب الخالص (بسعر 250 دولارًا كنديًا)، وكلاهما من تصميم “جوري فان دير ليند”؛

عملتين تذكاريتين لعام 2022، إحداهما مصنوعة من الفضة النقية بنسبة 99,99% (أوقية واحدة بسعر 5 دولارات كندية) والأخرى مصنوعة من الذهب النقي بنسبة 99,99% (1/10 أوقية بسعر 5 دولارات كندية)، وكلاهما من مجموعة عملات Majestic Polar Bear (الدب القطبي المهيب)، وهي أحدث إصدارات مجموعة السبائك الفاخرة من فئة المنتجات المغلفة تغليفًا خاصًا، وهي مُتاحة أيضًا تحت اسم First Strikes ؛ حيث تمّ سكّها حصريًا في اليوم الأول من إنتاج هذه السبائك الفاخرة؛

عملة تذكارية لعام 2022 للنسر الأصلع مصنوعة من الفضة عالية النقاء (بسعر 30 دولارًا كنديًا)، وهي عملة من عملات مجموعة الحيوانات ذات النقوش متعدّدة الأوجه من تصميم ستيفن هيبورن؛

عملة تذكارية لعام 2022 لورقة القيقب ( Maple Leaf Forever ) مصنوعة من البلاتين النقي (بسعر 300 دولار كندي)؛

مجموعة عملات معدنية تذكارية من فئة 50 سنتًا (عملات تذكارية مغلفة في عبوة ورقية).

يمكن الاطّلاع على المعلومات الأساسية الكاملة للعملات المعدنية التي تُصدرها دار سكّ العملة الملكية الكندية وسعر كل عملة منها تحت علامة التبويب “ Shop ” على الموقع الإلكتروني للدار www.mint.ca . صور جميع هذه العملات متاحة هنا .

كما يمكن طلب هذه العملات مباشرة من دار سكّ العملة الملكية الكندية عن طريق الاتصال بالهاتف رقم: 1-800-267–1871 في كندا، أو الهاتف رقم: 1-800-268–6468 في الولايات المتحدة الأمريكية، أو عبر الموقع الإلكتروني للدار: www.mint.ca .

عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سكّ العملة الملكية الكندية هي مؤسسة تابعة للتاج البريطاني، وهي الهيئة المسؤولة عن سكّ وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعدّ الدار واحدة من أكبر دور سكّ العملات وأكثرها تنوعًا في إنتاج العملات في العالم؛ حيث تُنتج مجموعة متنوعة من العملات المعدنية المميّزة عالية الجودة، كما تقدّم العديد من الخدمات الأخرى ذات الصلة على الصعيد الدولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ، أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

للتواصل الإعلامي: أليكس ريفز، كبير مديري إدارة الشؤون العامة، هاتف رقم:6370- 884- 613، بريد إلكتروني: reeves@mint.ca