‫دار السك الملكية الكندية وبنك بربادوس المركزي يفوزان بجائزة الرابطة الدولية لشؤون العملات لعام 2022 للتميز في العملة في فئة أفضل عملة تذكارية أو تجريبية جديدة

أوتاوا، في 21 أكتوبر 2022 / PRNewswire / — يسر دار السك الملكية الكندية أن يتم الاعتراف به جنبًا إلى جنب مع البنك المركزي في بربادوس من أجل عملة تداول السمك الطائر المتوهج في الظلام في بربادوس، والتي توجت بأفضل عملة تذكارية جديدة أو عملة تجريبية متداولة في إطار الرابطة الدولية لشؤون العملات (IACA) 2022 التميز في جوائز العملة. صدر تكريمًا للعاملين في الخطوط الأمامية في باجان الذين ساعدوا الأمة على التغلب على جائحة COVID -19 ، تم تعزيز هذه العملة الملونة المطبوعة على اللوحة بتقنية Mint الخاصة بالضوء المضيء. يرمز هذا التطبيق إلى ضوء الأمل الذي يخترق ظل الشدائد. تم تقديم جائزة IACA اليوم رسميًا في مؤتمر عملة 2022 في أمستردام، هولندا لأول مرة على الإطلاق في تطبيق الألوان المتوهجة في الظلام على عملة غير كندية.

قالت ماري ليماي، الرئيسة والرئيسة التنفيذية للدار السك الكندي الملكي: “إن دار السك الملكية الكندية مكرس لتطوير فن وعلم تصنيع العملات، ليس فقط لكندا والكنديين، ولكن أيضًا لصالح صناعة العملة العالمية”. “هذا الاعتراف من قبل IACA هو تأييد مهم لاستراتيجيتنا للابتكار ولتعاوننا الاستراتيجي مع العملاء الدوليين الرئيسيين مثل البنك المركزي لبربادوس، والتي تظهر أن تقدمنا التكنولوجي يمكن أن يحدث فرقًا لمستخدمي عملات التداول في جميع أنحاء العالم.”

تم إطلاق هذه العملة ذات الإصدار المحدود افتراضيًا في 28 نوفمبر 2020. وتسلط العملة الضوء على تصميم “السمك الطائر” الشهير لتداول عملة بربادوس ذات الدولار الواحد باستخدام تقنية الطلاء المتوهج في الظلام للنعناع. وبالإضافة إلى الدخول في التداول العام، أتيحت العملات المعدنية أيضًا في عبوات تذكارية خاصة على غرار بطاقات الائتمان.

تم تقديم جوائز التميز في العملات من قبل IACA في عام 2007 لتعزيز التميز والاعتراف به في إصدار العملات والإنتاج والمعالجة والإدارة والتوزيع. تفخر Mint بأنها حصلت على التقدير من خلال العديد من الجوائز السابقة:

· مبادرة أفضل العملات المنفذة استجابة لجائحة Covid-19 (منظمة أخرى) جائزة خاصة لميدالية التقدير تكريمًا للعاملين في الخطوط الأمامية وصانعي الاختلافات المجتمعية في كندا (2021)؛

· تقنيتنا الرمزية ثلاثية المعادن، تحت فئة أفضل منتج جديد للعملات المعدنية أو ميزة أو ابتكار في التوزيع (2019)

· برنامجنا الكندي للتداول التذكاري للعملات المعدنية 150 في فئة أفضل برنامج اتصالات جديد (2017)

· الاعتراف المشترك مع بنك الاحتياطي النيوزيلندي بالعملة الملونة أنزاك 100 50 سنت في نيوزيلندا، في أفضل فئة جديدة للعملة التذكارية أو عملة الاختبار المتداولة (2015)؛

· عملات التداول المصنوعة من الفولاذ المطلي متعدد الطبقات بقيمة 1 دولار و2 دولار مع ميزات الأمان المتقدمة، والتي تم تقديمها في عام 2012، في فئة أفضل ابتكار جديد للعملة (2013)؛

· برنامج تداول العملات المعدنية التذكاري للألعاب الشتوية في فانكوفر 2010 في فئة أفضل سلسلة عملات جديدة (2011)؛ و

· عملة دوران الشريط الوردي لعام 2006 التي تبلغ 25 سنتًا في أفضل فئة عملة جديدة (2007).

يمكن العثور على الفيديو والتصوير الفوتوغرافي الثابت لهذا المشروع هنا .

نبذة عن دار سكّ العملة الملكية الكندية

دار سك العملة الملكية الكندية هي المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن سك وتوزيع العملات المعدنية المتداولة في كندا. وتُعَد دار سك العملة الملكية الكندية واحدة من أكبر دور سك العملة وأكثرها تنوعًا في العالم، حيث تُقدِّم مجموعة واسعة من منتجات العملات المعدنية المتخصصة عالية الجودة والخدمات ذات الصلة على نطاق دولي. لمزيد من المعلومات عن دار سكّ العملة الملكية الكندية ومنتجاتها وخدماتها، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.mint.ca ‏. أو متابعة حساباتها على تويتر و فيسبوك و إنستغرام .

نُبذة عن الاتحاد الدولي لشؤون العملات

من خلال العمل جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص، يتمثل هدف الاتحاد الدولي لشؤون العملات في إجراء تبادل على الصعيد الدولي للتشاور والتعاون بشأن المسائل التي تهم أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية فضلًا عن رد الجميل للمجال من خلال المزايا المقدمة من أعمال المشاريع والبرامج ومصادر المعلومات الخاصة بنا. تشمل الشركات الأعضاء جميع أصحاب المصلحة في دورة المدفوعات النقدية، بما في ذلك: البنوك المركزية، وجهات إصدار العملات، ووزارات المالية، والمطابع الحكومية والتجارية، ودور سك العملة الحكومية والتجارية، وشركات إدارة النقد، وجهات التوريد في مجال صناعة العملات، وجهات التوريد في مجال تداول الأموال النقدية.