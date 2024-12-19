‫دار أكار دي نيسيم ولابميلانو تعلن عن إطلاق مجموعة دايا

دمج متناغم بين الفلسفة الشرقية والتصميم الإيطالي

سنغافورة – Media OutReach Newswire – 19 ديسمبر 2024 – يسر دار أكار دي نيسيم، دار الأثاث المتميزة التي تشتهر بمزجها السلس بين التقاليد الحرفية والتصميمات المعاصرة والحرفية المتقنة، أن تعلن عن إطلاق أحدث مجموعاتها باسم دايا. صدرت هذه المجموعة بالتعاون مع لابميلانو، وتجسد التصميم الإيطالي، وتدمج بين الأشكال المميزة والرؤية الشعرية والتاريخية، كل ذلك في حين أنها مستوحاة من مبادئ فنغ شوي القديمة.

صُممت القطع الموجودة في مجموعة دايا بعناية لإلهام مشاعر اللاوعي واستحضارها، مما يعمل على تحفيز التصورات تجاه الإبداع والتحولات واللامحدود.

صرحت المصممة دوناتيلا كاسيراغي قائلة: “إن اتحاد الثقافات الشرقية والغربية يجعل الجوانب التكنولوجية والروحية للتصميم متكاملة وضرورية للسعي وراء حياة تهدف إلى حماية النظم البيئية الطبيعية”.

تتضمن مجموعة دايا عناصر تضيف بعدًا حسيًا وملموسًا بدرجة كبيرة، وهي عبارة عن مجموعة مختارة من الجلود الفاخرة تعزز الأشكال النحتية والتفاصيل المعقدة لكل قطعة. كما أن الرخام، بدرجاته الرمادية والبيج المتعرجة سواء في الضوء أو الظلام، يظهر كسمة بارزة، مما يوفر تباينًا بصريًا مقنعًا.

تسلط المجموعة الضوء أيضًا على دمج القش المصنوع من سيقان القش الطبيعية المصبوغة يدويًا بأصباغ تعتمد على الكحول، حيث يتم تقسيم كل ساق بدقة وتسطيحها وترتيبها في تصميم هندسي دقيق – كل ذلك يدويًا. ويرتبط اللون بشكل فريد بالقش، مما يخلق تأثيرًا زخرفيًا نابضًا بالحياة وشفافًا ومميزًا.

يُعد جلد سمك الراي اللساع، المعروف أيضًا باسم غالوشات، سمة مميزة أخرى لعلامة أكار دي نيسيم، حيث يجمع بين ملمسه الفريد والمواد الثمينة المستخدمة في الأثاث. ومن السمات المميزة لعلامة أكار دي نيسيم أيضًا دهانات الورنيش، التي تم إتقانها على مر الأجيال في قرى الورنيش في فيتنام، مما يضفي بساطة وأناقة راقية على الجماليات الخالدة والمميزة لدى العلامة التجارية.

تعمل علامة أكار دي نيسيم عن كثب مع المهندسين المعماريين، ومصممي الديكور الداخلي، وموزعي المفروشات الفاخرة. للتعاون أو لمعرفة المزيد عن هذه المجموعة، يرجى زيارة هذا الرابط أو الاتصال بعلامة أكار دي نيسيم عبر البريد الإلكتروني: sales@akardenissim.com