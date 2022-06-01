‫دائرة الصحة أبوظبي تنضم إلى شبكة A.Catalyst التابعة لشركة آسترازينكا لاستقطاب الشركات الناشئة ودعمها عالمياً

• تعاون يرسخ مكانة أبوظبي حاضنة لعلوم الحياة والابتكار

• تضم شبكة “اي.كاتالست” A.Catalyst التابعة لشركة آسترازينكا ما يزيد على 20 مركزاً عالمياً للابتكار الصحي تُعنى بمنح المرضى تجارب أكثر شمولاً

• وفق تقديرات دائرة الصحة أبوظبي: 200 مليون درهم حجم التأثير الاقتصادي لشركات الرعاية الصحية الناشئة خلال الأعوام القليلة الماضية في الإمارة

سان دييغو, 15 يونيو / حزيران 2022 /PRNewswire/ — أعلنت دائرة الصحة أبوظبي، الجهة التنظيمية لقطاع الرعاية الصحية في الإمارة، انضمامها إلى شبكة “أي كاتالست” A.Catalyst التابعة لشركة آسترازينيكا العالمية المتخصصة في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية الحيوية، وذلك في إطار اتفاقية التعاونالمشترك التي تم توقيعها مع آسترازينيكا، والذي يعكس التزام دائرة الصحة بتعزيز الرعاية الصحية الرقمية في الإمارة، والارتقاء بتجربة المريض ونتائجها. وتتطلع دائرة الصحة، من خلال سعيها لاستقطاب الشركات الناشئة والرائدة عالمياً في مجال الرعاية الصحية إلى العاصمة الإماراتية، إلى تطوير تعاونها المشترك مع آسترازينيكا لإنشاء منظومة عمل صحية مبتكرة، ومجهزة ببنية تحتية متقدمة.

وجرت مراسم التوقيع على الاتفاقية على هامش المؤتمر الدولي لمنظمة الابتكار في التكنولوجيا الحيوية BIO 2022، الذي انطلقت فعالياته خلال الفترة من 13-16 يونيو في سان دييغو، بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة، وذلك بحضور معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، وهشام مرغني، مدير شؤون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في أسترازينيكا، ووقع الاتفاقية كل من الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي، وغالب الأحدب، مدير العلاقات الحكومية لمنطقة الخليج في أسترازينيكا.

ونجحت أبوظبي، على مدى الأعوام القليلة الماضية، في إنشاء منظومة مميزة وفاعلة للرعاية الصحية من خلال الجمع بين مرافق صحية متطورة وأحدث التقنيات والابتكارات لتقديم رعاية صحية فائقة الجودة في جميع أنحاء الإمارة. وبموجب هذا التعاون مع شبكة “اي كاتالست” التابعة لشركة آسترازينكا العالمية، ستتمكن دائرة الصحة من الاستفادة من خبرات شبكة عالمية واسعة، تضم أكثر من 20 مركزاً دولياً للابتكار الصحي، بما في ذلك مؤسسات موجودة فعلياً على أرض الواقع وأخرى افتراضية. وتحرص الشبكة على تحقيق الابتكار في مجالات تعزيز الوعي بالأمراض، والتشخيص، والعلاج، والتمتع بصحة جيدة لخلق تجربة مريض أكثر شمولية.

وكشفت دائرة الصحة أبوظبي أن الأثر الاقتصادي للشركات الناشئة في القطاع الصحي بأبوظبي يبلغ أكثر من 200 مليون درهم، مشيرة إلى أن جهودها في دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية على مدى العامين الماضيين أثمرت عن توفير أكثر من 215 فرصة عمل جديدة في أبوظبي وتحقيق دعم مادي يعادل 160 مليون درهم.

وتقدم دائرة الصحة أبوظبي الدعم للشركات الناشئة لتوفير منظومة رعاية صحية مبتكرة، حيث تعزز الشركات الناشئة نظم الرعاية الصحية في أبوظبي من خلال الإسهام في تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة. وقدّمت ما نسبته 16% من الشركات الناشئة الجديدة حلولاً وأفكاراً مبتكرة ساعدت في تحسين الكفاءة المالية في قطاع الرعاية الصحية، بينما ساهمت 38% من الشركات الناشئة في تعزيز آليات الوصول إلى مرافق ومنشآت الرعاية الصحية. وفضلاً عن ذلك، ركّزت 46% من الشركات الناشئة على رفع جودة الرعاية عبر العمليات المختلفة لقطاع الرعاية الصحية.

وكانت دائرة الصحة قد نظمت مؤخراً ورشة عمل لتعزيز فعاليات البحث والتطوير في العلوم الصحية، وقام الشركاء الرئيسيون، خلال الفعالية، ببحث الاهتمامات والأفكار الأكثر إلحاحاً والتي من شأنها المساعدة في تبني حلول جديدة للارتقاء بالرعاية الصحية على المستوى المحلي والعالمي .

بالاستناد إلى بنيتها التحتية المتميزة، ومنظومتها الصحية المتقدمة والرائدة، تواصل أبوظبي تقديم فرص استثمارية واعدة في عدة قطاعات تشهد نمواً متسارعاً لا سيما قطاع الرعاية الصحية والصناعات الدوائية. ومن خلال تعزيز علاقات التعاون بشركاء عالميين، تسعى أبوظبي إلى قيادة الجهود البحثية المدعومة من شركاء عالميين للتعرف أكثر على مدى مرونة واستدامة قطاعات الرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم، وسبل توفير رعاية عالية الجودة للمرضى.

من جهتها، قالت الدكتورة أسماء المناعي، المدير التنفيذي لمركز الأبحاث والابتكار في دائرة الصحة أبوظبي: “تسعى أبوظبي، من خلال هذا التعاون، إلى مواصلة ترسيخ مكانتها كحاضنة لعلوم الحياة عبر فتح آفاق جديدة للابتكار في قطاع الرعاية الصحية، حيث نلتزم باستقطاب ودعم الابتكارات وتوظيفها في منظومة الرعاية الصحية الرائدة في دولة الإمارات. ونؤمن بأهمية التعاون والتواصل مع كبرى الأسماء العالمية في الابتكار، لتسريع وتيرة الاكتشافات المبتكرة، وإحداث نقلات نوعية في مجال الرعاية الصحية في أبوظبي وفي كل مكان حول العالم.”

وتشمل مجالات التعاون بين دائرة الصحة أبوظبي وشركة آسترازينيكا تطوير إطار عمل شامل للتعاون المشترك بين شبكة “اي كاتالست” A.Catalyst ، ومنظومة عمل أبوظبي للابتكار، بهدف بناء اقتصاد قوي قائم على المعرفة، وستسهم هذه الشراكة أيضاً في غرس عقلية ريادة الأعمال في شباب دولة الإمارات، وبناء مهاراتهم وقدراتهم لقيادة مستقبل علوم الحياة في إمارة أبوظبي والعالم. وسيتعاون الطرفان معاً لتعزيز جاهزية منظومة الابتكار في أبوظبي، وتوسيع الجهود البحثية المتعلقة بالتشخيص والأدوية والأجهزة من خلال بناء الطاقات والقدرات .

من جانبه، قال هشام مرغني، مدير شؤون منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في لدى “أسترازينيكا”: “تعمل أسترازينكا، الشريك الاستراتيجي الرئيس لدائرة الصحة أبوظبي، جنباً إلى جنب مع الدائرة لتطوير نظام رعاية صحية رقمي، ودفع الجهود قدماً لابتكار حلول في مجالات صحية متنوعة مثل التشخيص، والأجهزة، والصحة الرقمية، وتطوير الأدوية، والتكنولوجيا الحيوية، وقطاعات صناعة الأدوية، والتي تساهم مجتمعة في تلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية. ونعتقد أن هذا التعاون سيمكن الدائرة من المضي في تعزيز أنظمتها الصحية وتهيئتها للمستقبل في كل مرحلة من مراحل تجربة المريض.”

و تعمل شبكة “اي كاتالست” A. Catalyst كبوتقة تجمع كوكبة منوعة من المعنيين لنسج شراكات غير تقليدية عابرة للحدود الجغرافية، وتسهيل العمل التعاوني، وخلق فرص جديدة لتعزيز الابتكار الذي يرتقي بتجربة المريض.

ويقوم وفد يترأسه معالي عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس دائرة الصحة أبوظبي، ويضم عدداً من الممثلين عن مؤسسات ودوائر حكومية في الإمارة، بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية هذا الشهر لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الرعاية الصحية عموماً وفي الابتكار في علوم الحياة على وجه الخصوص. وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي. ومن المقرر أن تشهد الزيارة باقة من الاجتماعات وتوقيع اتفاقيات مع عدد من الشركاء البارزين لاستكشاف وتفعيل أوجه التعاون في علوم الحياة وأدلة العالم الحقيقي، والصحة الرقمية، والبحث والتطوير، وسلاسل التوريد وغيرها من المجالات الأخرى. وتهدف الزيارة إلى وضع آليات مستدامة لمواصلة الارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في كلا البلدين واستعراض المقومات التي تتمتع بها المنظومة الصحية المتميزة في إمارة أبوظبي.

ويشهد الوفد مشاركة ممثلين عن عشر جهات رئيسية تمثل منظومة الرعاية الصحية في أبوظبي بما في ذلك دائرة الصحة أبوظبي، مكتب أبوظبي للاستثمار، مبادلة للرعاية الصحية، جي42 للرعاية الصحية، موانئ أبوظبي، شركة القابضة ADQ ، الاتحاد للشحن، جامعة خليفة، حياة-فاكس، وشركة بيور هيلث.

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