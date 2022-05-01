‫دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي و”ميرال” تطلقان رؤية الوجهة الجديدة والاستراتيجية الشاملة لجزيرة السعديات

· ستكون جزيرة السعديات محركاً رئيسياً آخر للقطاع السياحي في أبوظبي وستساهم بإيرادات مباشرة في القطاع السياحي تقدر بنحو4.2 مليار درهم بحلول عام 2025 وستدعم التنوع الاقتصادي في الإمارة

· إطلاق هوية جديدة لعلامة السعديات التجارية إلى جانب حملة “جزيرة واحدة، وأكثر من حكاية “سيرسخ مكانة الجزيرة المتميزة وسيدعم عروضها وتجاربها الغنية

أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة, 9 مايو / أيار 2022 /PRNewswire/ — كشفت دائرة الثقافة والسياحة–أبوظبي، و”ميرال”، المطور الرائد للوجهات في أبوظبي، اليوم عن الرؤية الجديدة والاستراتيجية المتكاملة والعلامة التجارية لجزيرة السعديات، بهدف ترسيخ مكانتها كوجهة رائدة زاخرة بالشواطئ الخلابة والوجهات الطبيعية والثقافية المميزة، في خطوة من شأنها دعم القطاع السياحي في إمارة أبوظبي، وإثراء تنوعها الاقتصادي.

وتتطلع الاستراتيجية الجديدة لاستقطاب المسافرين الباحثين عن التجارب الفاخرة والمتميزة، ودعم رؤية السعديات 2025 الرامية لتعزيز أعداد زوار الجزيرة من الدولة والمنطقة والعالم بأسره، بما يقود إلى تطوير المنظومة السياحية في أبوظبي بالكامل. ومن المتوقع لجزيرة السعديات استقطاب 19 مليون زائر، والمساهمة بنحو 4.2 مليار درهم كإيرادات مباشرة للقطاع السياحي في عام 2025.

وعلى غرار الاستراتيجية الجديدة، تم تصميم حملة جزيرة السعديات ” جزيرة واحدة،وأكثر من حكاية”، والعلامة التجارية الجديدة بأسلوب يقدم أفضل تعبير ممكن عن غنى تجارب جزيرة السعديات وعروضها ونشاطاتها الاستثنائية التي تلبي تطلعات جميع الزوار على اختلاف أذواقهم. واستُوحي شعار العلامة من أحد أحرف اسم الجزيرة “س”، مع كتابته بخط عصري يمنحه القدرة على التعبير بعمق عن الغنى الثقافي في الجزيرة وتجاربها العصرية الجذابة.

وفي هذا السياق، قال سعادةصالح الجزيري المدير العام للسياحة في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: “إن جزيرة السعديات من أبرز الوجهات السياحية في أبوظبي، لما تتمتع به من مقومات فريدة لا نظير لها في العالم، من شواطئها الطبيعية الخلابة إلى متاحفها ومنشآتها الفنية والثقافية والتعليمية العالمية وتجاربها الرياضية والترفيهية وأرقى مرافق الضيافة والمطاعم. وتعد هذه الجزيرة الطبيعية موطناً للحياة البرية المذهلة ومنتجعات وفنادق فاخرة إلى جانب باقة متنوعة من العروض تلبي تطلعات واهتمامات الجميع، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة الإمارة على خريطة الوجهات المفضلة للزوار من مختلف أنحاء العالم.”

يشار إلى أن دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي أعلنت مؤخراً عن تعيين “ميرال” لتتولى مسؤولية الإشراف على استراتيجية الإدارة السياحية لجزيرة السعديات، انطلاقاً من سجل تعاونهما الحافل بالنجاح في تنمية القطاع السياحي في أبوظبي، والذي قادهما لتجديد شراكتهما المثمرة.

وباتت جزيرة السعديات أيقونة بارزة لتجارب السياحة والثقافة الغنية، وتقدم باقة متنوعة من التجارب الثقافية الجذابة للجميع حول العالم، وبهذا تهدف الشراكة الجديدة بين دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي و”ميرال” إلى ترسيخ مكانة الجزيرة الرائدة ودفع عجلة تطورها وتقدمها.

من جانبه قال محمد عبدالله الزعابي الرئيس التنفيذي لشركة “ميرال”: “يسعدنا الإشراف على استراتيجية ‘جزيرة السعديات’ الجديدة وسنبذل ما بوسعنا لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة تمنح زوارها التجارب الفاخرة والغنية. وبفضل ما تقدمه من تجارب فريدة، بدءاً من المؤسسات الثقافية المتنوعة التي تشمل متحف اللوفر أبوظبي، إلى شواطئها الخلابة وحياتها الفطرية المتنوعة، نحن على ثقة بقدرة ‘جزيرة السعديات’ على تعزيز القطاع السياحي في إمارة أبوظبي”.

وستسلط الحملة الترويجية التي أطلقتها جزيرة السعديات “جزيرة واحدة، وأكثر من حكاية” الضوء على تجاربها المتنوعة، بدءاً من منطقة السعديات الثقافية الرائدة عالمياً، وما تحتضنه من مطاعم راقية، وفنادق ومنتجعات فاخرة، ومتاجر التجزئة الاستثنائية المرتقبة، إلى منظومة حياتها الفطرية المميزة، ومؤسساتها التعليمية عالمية المستوى.

وتعتبر جزيرة السعديات أول موقع دولي لمتحف اللوفر الشهير، وتستعد لافتتاح متاحف عالمية أخرى خلال السنوات القادمة. وسيرسخ البيت الإبراهيمي المرتقب، والذي يمثل منارة المستقبل للتسامح والتآخي، مكانة الجزيرة كأحد المراكز الثقافية الرائدة عالمياً.

وباعتبارها مركزاً للتميز في التعليم، تحتضن جزيرة السعديات جامعة نيويورك أبوظبي التي تقدم برنامجاً أكاديمياً متكاملاً للفنون والعلوم الإنسانية. وتضم الجزيرة أيضاً فرعاً دولياً لكلية بيركلي المرموقة للموسيقى، التي تتمتع بتاريخ حافل بتخريج العديد من الفائزين بجائزة “جرامي”.

ومع خمسة منتجعات فاخرة على واجهتها البحرية لعلامات عالمية على غرار بارك حياة وسانت ريجيس، وأخرى رائدة إقليمياً مثل جميرا وروتانا وريكسوس، ستكون جزيرة السعديات وجهة مفضلة للمسافرين الباحثين عن التميز. ويمكن للتواقين للتجارب الحصرية التوجه من رصيف خاص على جزيرة السعديات على متن قارب سريع نحو جزيرة نوراي التي تبعد 15 دقيقة فقط، للاستمتاع بأكثر التجارب حصرية ضمن منتجع مميز يضم العديد من الفلل الفاخرة.

ويمكن للزوار الحريصين على الاستدامة والحفاظ على البيئة والسياحة المسؤولة استكشاف منظومة المحميات المتنوعة في جزيرة السعديات، علاوة على الحياة البحرية الغنية في الجزيرة التي تضم سلاحف منقار الصقر المهددة بالانقراض، والدلافين الحدباء وقارورية الأنف، والغزلان العربية المحلية، وأكثر من 300 فصيل من الطيور.

وتحتضن جزيرة السعديات أيضاً برنامجاً حافلاً بالعروض الثقافية وأنماط الحياة العصرية والصحية ورياضة الجولف وعروض الطهي والعديد من النشاطات الأخرى، ويستمر البرنامج على مدار العام ضمن وجهة فريدة ومفعمة بالهدوء والسكينة.

عن جزيرة السعديات

جزيرة السعديات أبو ظبي هي بوتقة تنصهر فيها التجارب الملهمة والتغييرية والثرية التي تقدم شيئًا فريدًا للجميع – من الثقافة والطعام الفاخر إلى الفنادق الفاخرة والشواطئ الطبيعية الخلابة والحياة البرية المتجولة. تمتد الجزيرة الطبيعية على مساحة 27 كيلومترًا مربعًا ، وهي موطن للفنادق والمنتجعات المتميزة وتقدم تجارب فنية وثقافية وتعليمية وصحية وتجربة الجولف وأنماط الحياة العصرية بالإضافة إلى تجارة التجزئة وتجارب في المأكولات والمشروبات.

جزيرة السعديات هي منبر الثقافة في أبو ظبي، وهي موطن لأشهر المتاحف في العالم بما في ذلك متحف اللوفر أبوظبي الشهير ، وسيفتتح قريباً متحف جوجنهايم أبو ظبي، الذي من المقرر أن يكون المتحف البارز في المنطقة للفن العالمي الحديث والمعاصر، وكذلك متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي الذي سيضم بعضًا من أندر عينات التاريخ الطبيعي التي عُثر عليها على وجه الأرض.

تقع الجزيرة في العاصمة العالمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، أبو ظبي، وتضم منطقة شاطئ ومنطقة ثقافية ومنطقة لاجون ومنطقة مارينا، كما وتقع جزيرة السعديات على بعد 20 دقيقة فقط من مطار أبوظبي ووسط مدينة أبوظبي و 60 دقيقة من دبي.

دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي

تتولى دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي قيادة النمو المستدام لقطاعي الثقافة والسياحة في الإمارة، كما تغذي تقدم العاصمة الاقتصادي، وتساعدها على تحقيق طموحاتها وريادتها عالمياً بشكل أوسع. ومن خلال التعاون مع المؤسسات التي ترسخ مكانة أبوظبي كوجهة أولى رائدة؛ تسعى الدائرة لتوحيد منظومة العمل في القطاع حول رؤية مشتركة لإمكانات الإمارة، وتنسيق الجهود وفرص الاستثمار، وتقديم حلول مبتكرة، وتوظيف أفضل الأدوات والسياسات والأنظمة لدعم قطاعي الثقافة والسياحة.

وتتمحور رؤية دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي حول تراث الإمارة، ومجتمعها، ومعالمها الطبيعية. وهي تعمل على ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة للأصالة والابتكار والتجارب المتميزة متمثلة بتقاليد الضيافة الحية، والمبادرات الرائدة، والفكر الإبداعي. لمزيد من المعلومات حول دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي والوجهة يرجى زيارة tcaabudhabi.aeوvisitabudhabi. aeوللتعرف على تقويم أبوظبي يرجى زيارة inabudhabi.ae

ميرال

“ميرال” هي المطور الرائد للوجهات على مستوى أبوظبي، تجمع وتوحّد الناس والأماكن من خلال توفير تجارب فريدة وغامرة ومثيرة. وهي المسؤولة عن تطوير وإدارة جزيرة ياس، وتشمل مجموعة الأصول الخاصة بالشركة وجهات متنوعة ترفيهية ورياضية، وفنادق ومطاعم ومتاجر تجزئة والوجهات الترفيهية. واليوم تحتضن جزيرة ياس “عالم فيراري أبوظبي” و”ياس ووتروورلد أبوظبي” و”عالم وارنر براذرز أبوظبي” و”كلايم أبوظبي” وملعب “ياس لينكس” للجولف وياس مول وحلبة مرسى ياس ومرسى ياس وعشرة فنادق تشمل “فندق وارنر براذرز أبوظبي” وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس في “ياس باي”، الواجهة البحرية الرائدة في أبوظبي. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني http://www.miral.ae

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