خمس شركات تنضم إلى عضوية تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية

سنغافورة، 25 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلن تحالف إنهاء النفايات البلاستيكية، وهو منظمة عالمية لا تبغي الربح لديها رؤيا جريئة تهدف إلى إنهاء النفايات البلاستيكية في البيئة، أن خمس شركات قد انضمت إلى عضويته. والشركات الأعضاء هي Ampacet Corporation, Esenttia S.A., Honeywell UOP, INDEVCO sal., و Red Avenue New Materials Group Co., Ltd

You May Also Like