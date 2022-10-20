‫خلدون شرايحة ينضم إلى ATFX كرئيس تنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

دبي, 20 أكتوبر 2022 /PRNewswire/ — أعلنت شركة الوساطة العالمية الرائدة ATFX عن تعزيز قيادتها التنفيذية بانضمام خلدون شرايحة كرئيس تنفيذي للشركة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مع ما يقرب من عقدين من الخبرة في الأسواق المالية العالمية، سجل خلالها خلدون العديد من النجاحات في بناء وتأسيس وقيادة الشركات المالية والإشراف على الالتزامات التنظيمية والقيادة الاستراتيجية وبناء التحالفات وتطوير الأعمال وكذلك المبيعات من خلال المهام التنفيذية التي تولاها بالعديد من شركات الوساطة العالمية.

وفي تصريح لـ جو لي، رئيس مجموعة شركات ATFX قال: “سيلعب خلدون دورًا مُهِمًّا في نمو ATFX في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيحقق مزايا تكتيكية قصيرة المدى ومكاسب استراتيجية طويلة الأجل، بما يتماشى مع رؤيتنا العالمية”. وأضاف “لقد شهدت السنوات القليلة الماضية تحقيقنا إنجازات مهمة في الصناعة مع الحفاظ على تركيز قوي على رضا العملاء والشفافية.” وأكد جو “أن اختيارنا لخلدون يؤكد التزامنا بدعم هذه القيم”.

وفي تعليق من خلدون على خطوة انضمامه للوسيط العالمي واسع الانتشار قال “كوني مدركًا بشكل جيدًا لرحلة نمو ATFX وما وصلت إليه اليوم، وبعد أن أتيحت لي الفرصة لفهم حجم وصدق خططها المستقبلية، يجب أن أقول إنني سعيد بالتعاون مع مثل هذه المؤسسة ذات التفكير المستقبلي. إنه وقت مناسب للوسطاء ذوي النوايا الحسنة لإحداث بصمة مؤثرة وواضحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأنا أتطلع إلى تحقيق ذلك مع ATFX “.

أما عن التاريخ المهني الحافل لخلدون كأحد أبرز الأسماء القيادية في الصناعة، قبل انضمامه إلى ATFX ، عمل خلدون كرئيس للمبيعات العالمية في ADSS ذلك بعد أن انتقاله إليهم عقب تقلده عدة مناصب بالإدارة العليا سابقاً في شركة Equiti ، كرئيس تنفيذي للشركة بالأردن، هذا وقد عمل قبل ذلك في Dukascopy Bank السويسري كرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن مجموعة شركات ATFX تمر بمرحلة من النمو الملحوظ في القيادات والخبرات المنضمة حديثا إلى شركة الوساطة العالمية بعد أن قامت مؤخرًا بتعيين تيلمو سايموس كَمُدِير للمبيعات المؤسسية لـ ATFX بمنطقة أمريكا اللاتينية، وكذلك تعيين فيل مولدون كَمُدِير للمبيعات المؤسسية لـ ATFX بالمملكة المتحدة.

ATFX

ATFX هي شركة وساطة دولية في أسواق تداول عقود الفروقات عبر الإنترنت، والتي تتمتع بحضور عالمي من خلال تزويد العملاء بأحدث الخدمات المالية بأكثر من 15 لغة. توفر ATFX التداول على أكثر من 300 أصل مالي، بما في ذلك عقود الفروقات، المعادن الثمينة، سلع الطاقة، المؤشرات والأسهم والتي يجري تداولها في شكل عقود الفروقات. الشركة مرخصة من هيئة السلوك المالي (FCA) في المملكة المتحدة، وهيئة الأوراق المالية والبورصات في قبرص (CySEC)، وهيئة الخدمات المالية في موريشيوس (FSC). وتعمل أيضًا كشركة مسجلة لدى هيئة الخدمات المالية (FSA) في سانت فنسنت وجزر غرينادين.

(موقع ATFX: https://www.atfx.com)

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