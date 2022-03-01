‫خلال مشاركتها في إكسبو دبي… بوغوتا تعرض الميزات التي تجعلها أفضل مدينة للاستثمار في أمريكا اللاتينية

بوغوتا، كولومبيا، 23 مارس 2022 /PRNewswire/ — يلتقي هذا الأسبوع ممثلون لسلطات مدينة بوغوتا وضيوف بارزون من المدينة بالإضافة إلى ممثلي الوفد الكولومبي في معرض إكسبو 2020 دبي الذي يُعدّ أهم معرض تجاري في العالم؛ بهدف عرض نقاط القوة التي تتميّز بها مدينة بوغوتا والتي تجعلها أفضل وجهة للاستثمار وريادة الأعمال في أمريكا اللاتينية، وذلك أمام الآلاف من زائري المعرض.

ويهدف وفد العاصمة الكولومبية من مشاركته في هذا المعرض الدولي إلى تعريف الزائرين من جميع أنحاء العالم بالفرص الاستثمارية المتاحة في المدينة وكبرى مشروعات البنية التحتية فيها، والترويج لصادراتها وعروضها السياحية ومشروعاتها الاستثمارية العالمية التي تحتاج إلى تمويل.

وفي تعليقها على هذا الخبر، قالت إيزابيلا مونيوز، المديرة التنفيذية لوكالة Invest in Bogota (استثمر في بوغوتا): “إنّ مشاركة بوغوتا في معرض إكسبو دبي أتاح للمستثمرين المحتملين من جميع أنحاء العالم إمكانية التعرّف على الجوانب المتميّزة التي تجعل من بوغوتا مدينة رائدة تتسم بالشمول والتنوّع وريادة الأعمال، وهو ما يجعلها أفضل وجهة للاستثمار في أمريكا اللاتينية”.

تجدر الإشارة إلى أنّ وكالة Invest in Bogota قد نظمت يوم الثلاثاء “منتدى الاستثمار الكولومبي الإماراتي”، بهدف إطلاع وفد رجال الأعمال من الغرفة التجارية في بوغوتا على الفرص الاستثمارية التي يمكن أن توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد شارك في هذا المنتدى كل من إيزابيلا مونيوز، المديرة التنفيذية لوكالة Invest in Bogota؛ ونيكولاس أوريبي، رئيس الغرفة التجارية في بوغوتا؛ وفلافيا سانتورو، رئيسة وكالة بروكولومبيا؛ وسعد إشتياق، ممثل غرفة تجارة دبي؛ وممثلين لشركات استثمارية وصناديق أسهم خاصّة.

وخلال الأسبوع الأخير من مشاركته في إكسبو دبي، يشارك وفد بوغوتا في منتدى الأعمال العالمي لدول أمريكا اللاتينية؛ وهو منتدى يهدف إلى استكشاف سبل التعاون والتكامل الاقتصادي بين دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي ودول الخليج العربي. وستشهد فعاليات هذا المنتدى مشاركة أكثر من 800 وفد من أكثر من 50 دولة؛ من بينها وفد بوغوتا.

وفد بوغوتا يستعرض أفضل ميزات المدينة في ختام مشاركته في إكسبو دبي

يتضمّن جدول أعمال وفد بوغوتا في إكسبو دبي إقامة فعالية خاصّة لزائري جناح كولومبيا لعرض أبرز ميزات المدينة التي تجعلها مدينة جاذبة للاستثمارات وداعمة لريادة الأعمال. وستتميّز هذه الفعالية التي تركّز على الترويج لمدينة بوغوتا بعروض فنّية تشارك في تنفيذها شركة DreamMaster Enterteinment، وهي شركة من بوغوتا تنتج عروضًا في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي ختام هذه الفعالية سيكون هناك عرض تقديمي للحياة في بوغوتا بتقنية الواقع المعزّز من إنتاج وكالة Traffic، وهي وكالة متخصّصة في المؤثرات الخاصّة، والرسوم المتحركة، وخدمات ما بعد الإنتاج؛ بهدف تعريف الحاضرين بالحياة اليومية في إحدى أكثر المدن حيوية في أمريكا اللاتينية.