‫خطط “أبسن” لتعزيز شبكة الشركاء العالمية لدعم النمو المتسارع لليد “LED”

دعمًا للنمو الهائل لسوق الليد “LED”، تم اختيار “أيسن”- التي تعمل حاليًا في أكثر من 130 دول- من أجل توسيع شبكتها العالمية، وذلك من خلال الوصول إلى الشركات الأخرى ذات التفكير المماثل والتي قد تتقدم لتصبح ممثلًا لشركة “أبسن” في التزامها بالبقاء في طليعة السوق العالمي.

نظرًا لوجود شبكة رائعة قائمة بالفعل منذ بدايات إنشاء الشركات في عام 2001، تفتخر “أبسن” حاليًا بوجود 13 مكتبًا محليًا وخارجيًا، كمّا يعمل بها أكثر من 2000 موظفًا وممثلاً مسؤولون عن إنجاز أكثر من 50000 مشروعًا حتى الآن. من أجل تأسيس مزيد من الشراكات العالمية، الأمر الذي يلقى دعمًا بالفعل منذ عقدين في مجال صناعة الليد “LED”، ترحب بالترحيب بالشركات ذات الأيديولوجيات الرُؤى والقيادة المتشابهة.

صرحت لورا لو، نائب الرئيس بشركة أبسن، “نشهد حاليًا، وفي المستقبل أيضًا، توسعًا ضخمًا في سوق الليد “LED“. وتماشيًا مع هذا النمو، فإننا ملتزمون بتعزيز شبكتنا الحالية التي تضم شركائنا الكرام، حيث يحدث التقدم التكنولوجي باستخدام الليد “LED”، ويستمر تطور التطبيقات التي يمكن استخدام الليد “LED“- لذلك كان وجود شبكتنا التي تضم ممثلي أبسن أمرًا ضروريًا. ببساطة، لم يوجد وقت أفضل لليد “LED“.

تنسب “أبسن” نجاحها وبقائها رائدة في السوق على مدى عقدين، فيما يتعلق بنفس القيم الأساسية، إلى الصدق والامتنان والمسؤولية- والأهم من أي وقت مضى- الاستدامة.

“نبحث عن شركاء مُحتملين لكي يشاركوننا أيديولوجيات الأعمال التي نضعها. سيكون دعم النمو بشكل مستدام جهدًا جماعيًا، إلى جانب الالتزام بالمضي قدمًا مع شركائنا الجدد”.

على مدى السنوات الخمس الماضية، قطعت “أبسن” شوطًا كبيرًا في التزاماتها المتعلقة بالاستدامة والحفاظ على الطاقة، حيث خفضت انبعاثات الكربون بنحو 700000 طن في ذلك الوقت.

تدعو المرحلة الجديدة من استراتيجية نمو شبكة “أبسن” الشركات الأخرى “الأفضل في فئتها” إلى التقدم للحصول على مزيد من المعلومات مباشرةً من “أبسن”. كما سيحصل الشركاء الجدد التدريب والتوجيه والدعم من خلال المعرفة الواسعة التي يتمتع بها الفريق، مما يحقق لهم الفائدة الكاملة من خلال الفرص التي تقدمها ليد “LED” للسوق العالمية.

https://www.absen.com/connect- to-the-future

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