‫خريجي جامعة البحرين الطبية في المملكة المتحدة في نمو مستمر 

البسيتين ، البحرين, 4 أكتوبر / تشرين أول 2022 /PRNewswire/ — استضافت الكلية الملكية للجراحين في أيرلندا – جامعة البحرين الطبية (RCSI Bahrain) ملتقى لخريجيها العاملين في المملكة المتحدة وذلك في مقر الجمعية الملكية للطب في لندن. وحضر الملتقى 90 خريجاً أتيحت لهم فرصة التواصل وتبادل الذكريات والخبرات مع زملائهم وأعضاء الهيئة التدريسية.

وكانت جامعة البحرين الطبية قد احتفلت في أغسطس الماضي بتوظيف عدد قياسي من طلابها وخريجيها لبرنامج الطب التحضيري في المملكة المتحدة، حيث تم قبول 96 طالباً في السنة التحضيرية الأولى و15 طالباً في السنة التحضيرية الثانية وبرنامج التدريب الأساسي.

ومع فرصة التواصل مع الخريجين، قاد البروفيسور سمير العتوم ، رئيس جامعة البحرين الطبية، جلسة لعرض الملاحظات ومناقشة الأفكار والمبادرات الجديدة مع الخريجين في المملكة المتحدة والمنطقة.

وقال البروفيسور العتوم “يسعدني أن أشهد التقدم الذي أحرزه خريجونا العاملون في المملكة المتحدة والتأثير الذي أحدثوه من خلال أدوارهم كقادة للرعاية الصحية. منذ عام 2010 يعمل 282 خريجًا من جامعة البحرين الطبية من أكثر من 30 جنسية في المملكة المتحدة ، مما يجعلها الوجهة الأبرز لمجتمع الخريجين لدينا بعد البحرين. ولذلك يسعدنا أن نتعاون مع الجمعية الملكية للطب لدعم خريجي السنة الأولى في تطوير حياتهم المهنية من خلال تزويدهم بمجموعة من المزايا التي تقدمها الجمعية الملكية للطب بما فيها استخدام المكتبة الطبية والاستفادة من الخصومات المقدمة للأعضاء، وكذلك استخدام منصات التواصل مع أعضاء الجمعية الملكية للطب في جميع أنحاء العالم”.

وبفضل الإعفاء من امتحانات مجلس التقييمات المهنية واللغوية PLAB) )، الذي منحه المجلس الطبي العام في المملكة المتحدة ( GMC ) مؤخراً لخريجي كلية الطب من جامعة البحرين الطبية، يقوم الخرييجن ب التقدم بطلبات التسجيل من خلال مسار المؤهلات الأوروبية (REQ) و ذلك يسهل عليهم الحصول على فرص التدريب والدراسات العليا في المملكة المتحدة بغض النظر عن جنسيتهم.

وتعليقاً على مشاركته في الفعالية، قال الدكتور فاتح خان (خريج دفعة 2021)، وه و حالياً متدرب في السنة التحضيرية الثانية في مستشفى الملكة إليزابيث في كينجز لن، نورفولك بالمملكة المتحدة: “لقد كان التواصل مع مجتمع الخريجين دائماً أحد أكثر السمات التي تُميّز جامعة البحرين الطبية، وقد أتاحت لنا هذه الفعالية فرصة لقاء العديد من الزملاء ومشاركة تجاربنا في العمل في الهيئة الوطنية للرعاية الصحية في المملكة المتحدة (NHS) . توفر العضوية في الجمعية الملكية للطب ثروة من الموارد للمستجدين من طلاب وأطباء ، وقد حضرت مؤخراً واحدة من سلسلة المحاضرات التي تقدمها الجمعية حول التكيف مع كونك طبيباً مستجداً وطرق التعامل مع الحالات الطبية الحادة”.

تتكون شبكة خريجي جامعة البحرين الطبية من أكثر من 2700 متخصص ممارس في أكثر من 30 دولة، ويلتزم مكتب التوجيه الوظيفي وشؤون الخريجين بالتواصل مع الخريجين وتوفير الدعم والمساعدة لهم في تعزيز تطورهم الشخصي والمهني.

تتبع جامعة RCSI Bahrain للكلية الملكية للجراحين في إيرلندا التي تأسست في العام 1784 وهي جامعة مرخصة في مملكة البحرين كجامعة خاصة مستقلة. وكنظيرتها في إيرلندا، فإن جامعة RCSI Bahrain هي مؤسسة علوم صحية غير ربحية تركز على التعليم والأبحاث لدفع التغيير الإيجابي في جميع مجالات صحة الإنسان في جميع أنحاء العالم.

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