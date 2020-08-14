خدمة قوية ومثبتة: العمال الصحيون المجتمعيون قادرون على بناء الصحة والمساواة خلال فترة الوباء وما بعدها

واشنطن، 14 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — يكشف تقرير وتحليل للبيانات من أورب ميديا لمعدلات وفيات الأطفال عن الدور المتنوع والمقبول الكلفة الذي يلعبه العمال الصحيون المجتمعيون في تحسين الصحة المجتمعية.

نموذج عالمي جديد يسلط الضوء على بدائل مفاجئة

يقارن النموذج الإحصائي الجديد لشركةأورب ميديامعدل وفيات الأطفال الفعلي في بلد ما مقابل المعدل “المتوقع”، بناءً على عوامل البنية التحتية المالية والصحية.

من خلال دراسة ممارسات البلدان النائية، حددتأورب ميدياالدور العالمي الذي يمكن أن يلعبه العاملون الصحيون المجتمعيون في بناء مجتمع أكثر إنصافًا وصحة.

العاملون الصحيون المجتمعيون دعم صحي لا يحظى بالتقدير الكافي

العاملون الصحيون المجتمعيون هم أشخاص من المجتمعات المحلية تم تجنيدهم من قبل أقرانهم و / أو الحكومة و / أو المنظمات غير الربحية و / أو المنظمات غير الحكومية لتقديم خدمات صحية حيوية لأولئك الذين قد لا يستطيعون الحصول عليها من دونها. في فترة زمنية قصيرة، يمكن حشدهم لتلبية العديد من الاحتياجات الأكثر إلحاحًا في مجتمعاتهم ويكونون فعالين للغاية في الوصول إلى السكان المحرومين.

الانتشار المرن في مواجهة كوفيد-19

يُظهر بحثأورب ميدياأن العاملين الصحيين المجتمعيين قادرون على التكيف والبراعة في تقديم كل من خدمات الصحة العقلية والدعم السلوكي، مما يدعو إلى نقاش عالمي حول أفضل طريقة لنشرهم اليوم لإدارة جائحةكوفيد-19بشكل فعال.

توصيل الخدمات الصحية الحيوية للسكان المحرومين

الميزة الرئيسية للعاملين الصحيين المجتمعيين هي أنهم ينتمون إلى المجتمعات التي يخدمونها، ولديهم قدرة لا مثيل لها على فهم التحديات التي يواجهها مرضاهم. وهم مؤهلون للاستماع إلى وتثقيف الأشخاص الذين يخدمونهم بطرق ليست في متناول الغرباء ذوي المؤهلات الجيدة.

توفر هذه البرامج فرصة لنشر الخدمة وتحسينها باستمرار للسكان المحرومين، مثل المهاجرين ومجتمعات المهاجرين، في البلدان التي لا تزال أنظمة الرعاية الصحية فيها تمثل فجوة في الرعاية.

اطلع على التقرير الكامل هنا: Orbmedia.org .

يسر أورب ميديا أن تنشر هذا التقرير إلى جانب أعضاء شبكة Orb Media Network ، وهي مجموعة من وسائل الإعلام التي تحدد أجندة عالمية وتصل معا إلى مئات الملايين من الناس وتشمل: BBC ، CBC ، Die Zeit ، SVT ، Tempo.co ، YLE ، Dhaka Tribune ، Folha de S.Paulo ، The Hindu ، Jagran New Media ، The Express Tribune ، وغيرها.

حول أورب ميديا