ختام نهائيات المتحدون الإعلاميون في سي جي تي إن، والتي جذبت جيل زد العالمي

بكين, 1 أكتوبر 2021 /PRNewswire/– عقدت حملة التوظيف العالمية سي جي تي إن “المتحدون الإعلاميون” مراحلها النهائية يوم الثلاثاء في مدينة سانيا، مقاطعة هاينان جنوب الصين. اجتمع عدد 24 مرشح نهائي بما فيهم المرشحين من خارج البلاد للمشاركة في المسابقات الحية، والحدث الأكثر أهمية في المسابقة: الحفل الختامي

أفراد الفرق الأربعة، توجهوا إلى مدن شنجهاي، ووهان، وشيان، ومنتزه بوزي في مقاطعة يونان على التوالي من أجل منافسة عرض الواقع الذي أظهر العديد من المهارات الإعلامية في الدور نصف النهائي.

خلال النهائيات، لم يقتصر المرشحين على تقديم أعمالهم المرئية المدهشة فقط، وإنما خاضوا العديد من “التحديات النهائية”، بما في ذلك تحدي التحدث، والمناقشة، وتحدي التلقين والتي ظهرت خلالها روح الفريق وقدرتهم الشخصية.

تتكون لجنة التحكيم من أربع حكام من ذوي الخبرة، وثمانية من المراجعين الإعلاميين الذين يقدمون نقاطهم لكل فريق، بينما تتكون لجنة التحكيم عبر الإنترنت من أفضل 200 متسابق في النهائيات. فضلًا عن ذلك، حضر 60 مشاركًا عبر الإنترنت من جميع أنحاء العالم، وهتفوا للمتسابقين النهائيين، وفي نفس الوقت نقلوا الأحداث إلى جميع أنحاء العالم في وقت حدوثها. وقد وزعت جوائز المجموعة والجوائز الفردية عندما أوشكت المواجهة النهائية الناجحة على الانتهاء.

لم يكن حدث المتحدون الإعلاميون مجرد نافذة للإعلاميين الصينيين الشباب لإخبار العالم عن القصص الصينية ونقل الثقافة الصينية، ولكنه أسس أيضا منصة لتحفيز الشباب حول العالم لعرض مهاراتهم، وملاحقة أحلامهم، والتعمق أكثر في فهم الصين. قدم المتحدون الإعلاميون من جميع أنحاء العالم ما يفكر به “جيل زد” أو يقولونه، أويشعرون به.

ومنذ انطلاقها رسميًا في 8/إبريل/2021، جذبت الحملة الموجهة للمراسلين والمؤثرين العالميين المستضيفين العديد من المهنيين الإعلاميين، والمؤثرين، وقادة الرأي من أكثر من 130 دولة ومنطقة وقد أذاعت هذا الحدث وسائط الإعلام الرئيسية عبر الإنترنت خارج البلاد وعددها 860 وسيلة إعلامية من 60 دولة ومنطقة، تشمل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، واستراليا، وألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وكوريا الجنوبية

https://news.cgtn.com/news/ 2021-09-29/CGTN-Media- Challengers-finals-conclude- attracting-global-Gen-Z- 13X3ToJpzOg/index.html

فيديو- https://www.youtube. com/watch?v=B3zgAVaULcA

الصورة – https://mma.prnewswire.com/ media/1639632/image_1.jpg