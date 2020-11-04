خارون تُعلِن عن تعيين عضوين جديدين بمجلسها الاستشاري

لوس أنجلوس، 4 شهر نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة خارون – الشركة المتخصصة في الأبحاث وتحليل البيانات التي تُركِّز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تُؤثِّر على التجارة والتمويل العالميين- اليوم عن تعيين عضوين جديدين في مجلسها الاستشاري الاستراتيجي، وهما ديفيد شيد وجوسلين تايت نورفال.

عمل السيد شيد في الحكومة الأمريكية لأكثر من ثلاثة عقود في مناصب عليا في مجتمع الاستخبارات، بما في ذلك منصب القائم بأعمال مدير وكالة استخبارات الدفاع، ونائب مدير السياسات والخطط والمتطلبات في إدارة الاستخبارات الوطنية، والمساعد الخاص للرئيس في مجلس الأمن القومي. وهو اليوم يعمل رئيسا لمجلس إدارة مختبر تشارلز ستارك دريب، كما هو عضو في العديد من مجالس إدارات الشركات.

وقال ديفيد شيد: “تقوم شركة خارون بدور حاسم في توفير رؤى وتحليلات تعتمد على البيانات لكيانات القطاعين العام والخاص التي تدير مخاطر التمويل غير المشروع والتهديدات الأمنية العالمية. ويسعدني أن أكون جزءًا من نهج خارون الفريد حيث تواصل الشركة الابتكار وتقديم الحلول لمواجهة الجرائم المالية، وصناعة إدارة الأمن والمخاطر بمفهومها الأوسع.”

وتَشغَل السيدة تايت نورفال حاليًا منصب الرئيس العالمي للعقوبات ومكافحة الرشوة والفساد (ABC) والهدايا والترفيه (G&E) في باركليز بلندن. وقبل ذلك، شَغَلَت مناصب رئيس تحري الجرائم المالية، ومسؤولة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC).

وتعليقًا على تعيينها، قالت تايت نورفال: “ليس هناك شك في أن الابتكار في التكنولوجيا التنظيمية يُعَدّ أمرًا حاسمًا للامتثال بأنظمة مكافحة الجرائم المالية، لكل من إدارة المخاطر والكفاءة التشغيلية. ونحن نعلم أن لدى هه الأنظمة القدرة على إحداث ثورة في الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم، ولذلك يسعدني جدًا انضمامي إلى مجلس إدارة خارون فيما يتواصل دور الشركة في تلك الثورة في النمو.”

وقال مات إيبستين، الرئيس التنفيذي لشركة خارون: “يسعدنا انضمام جوسلين و”ديفيد” إلى المجلس الاستشاري الاستراتيجي لـ خارون في مثل هذه اللحظة الهامة في نمو الشركة. كلاهما مهنيان يحظيان باحترام كبير، وستكون خبرتهما ورؤيتهما أمرًا حيويًا في الوقت التي تواصل فيه خارون توسيع نطاق تطبيق حلول التكنولوجيا وتحليل البيانات الخاصة بها للوصول إلى المزيد من القطاعات.”

ينضم شيد وتايت نورفال في الوقت الذي ينتقل فيه روبرت ويرنر -أحد الأعضاء المؤسسين في المجلس الاستشاري الاستراتيجي لـ خارون- للعمل في مجلس إدارة دويتشه بنك في نيويورك.

وأضاف مات إيبستين: “نحن ممتنون للغاية لـ “بوب” على خبرته وتوجيهاته وشغفه، والتي شاركها جميعًا بسخاء مع خارون.لقد أثبت دعمه والتزامه أنه أحد الأصول التي لا تُقدَّر بثمن لشركتنا حيث واصلنا التوسع في صناعات جديدة ومناطق جغرافية جديدة.”

حول خارون

تُعَدّ خارون مزودًا رائدًا للبحوث وتحليلات البيانات، وتُركِّز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين. ويشمل عملاء خارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى، والشركات العالمية، وكيانات القطاع العام، وشركات الخدمات المهنية. كما يرأس خارون كبار المسؤولين السابقين في وزارة الخزانة الأمريكية، ومهنيون ذوو خبرة في تطوير البرمجيات وعلوم البيانات.

لمزيد من المعلومات أو للانضمام إلى فريق خارون، يرجى زيارة www.kharon.com وتواصل معنا على لينكدن وتويتر.

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