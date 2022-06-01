‫حل هواوي الذكي الخالي من الكربون يفوز بجائزة القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022

جنيف، سويسرا، 3 يونيو، 2022 / PRNewswire / — تم اختيار هواوي بطلة في حفل توزيع جوائز منتدى القمة العالمية لمجتمع المعلومات ( WSIS ) لعام 2022 في جنيف أمس. تم تقديم بطل جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات لعام 2022 إلى هواوي لاستخدامها في حل الحرم الجامعي الذكي لصافي الكربون الصفري في مشروع Yancheng Low-carbon & Smart Energy Industrial Park . تم النظر في ما مجموعه 996 مشروعًا لهذه الجائزة، واستغرقت عملية الاختيار خمسة أشهر.

القمة العالمية لمجتمع المعلومات هي أكبر تجمع سنوي في العالم لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل التنمية. ويشارك في تنظيم هذا الحدث الذي يهدف إلى النهوض بأهداف التنمية المستدامة العالمية الاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ( UNDP ) ومنظمات الأمم المتحدة الأخرى وميسري خطط عمل القمة العالمية لمجتمع المعلومات. تمنح مسابقة جوائز القمة العالمية لمجتمع المعلومات جوائز لمشاريع الاستدامة المتميزة في 18 فئة، بما في ذلك البنية التحتية للمعلومات والاتصالات، والحكومة الإلكترونية، والبيئة الإلكترونية، والصحة الإلكترونية، والزراعة الإلكترونية. تم ترشيح حل الحرم الجامعي الذكي الخالي من الكربون من هواوي لفئة البيئة لهذا العام.

تم تطوير مشروع Yancheng Park بشكل مشترك من قبل هواوي وشركة Yancheng Power Supply Company ، وهي شركة تابعة لشركة State Grid Corporation في الصين. يستخدم المشروع النموذج الثلاثي الأبعاد لتحويل الطاقة وإزالة الكربون والتحول الرقمي. من خلال التركيز على السيناريوهات الثلاثة لإدارة الطاقة الذكية، وإدارة الكربون، وإدارة الحرم الجامعي، يوفر هذا المشروع مراقبة في الوقت الفعلي لمعدات الطاقة، وإدارة قوية لانبعاثات الكربون، وإدارة ذكية ومريحة للتحكم في الوصول، والتحكم الذكي والمنسق في الشبكة الصغيرة. يتم تشغيل الحرم الجامعي بواسطة مصادر الطاقة التكميلية ويدمج نظام استهلاك الطاقة الخاص به مع المحطات الطرفية داخل الحرم الجامعي. المشروع هو عرض لحرم جامعي ذكي ومنخفض الكربون يساهم في نظام طاقة حديث أخضر ومنخفض الكربون وآمن وفعال.

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