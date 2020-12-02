حل كلاريتير الفريد لتدوير البلاستيك يحقق نتيجة كربونية صفرية

لكسمبرغ، 2 كانون الأول/ديسمبر، 2020/PRNewswire/ — أعلنت شركة كلاريتير، وهي شركة تقنية نظيفة دولية، أن لديها حل فريدا لتدوير البلاستيك حقق نتيجة صفر كربونية وفقا لنتائج دراسة جديدة، وهو ما يعني أنه لا يضيف، بل يستنزف الكربون من الكوكب.

تنبع النتائج من تحليل دورة الحياة الأولي المستقل الذي أجرته شركة سي ديلفت، شركة الأبحاث والاستشارات الشهيرة. وأكد تحليل تقييم دورة الحياة أن البصمة الكربونية لحل شركة كلاريتير أقل من الصفر مما يشير إلى صافي فائدة بيئية، حيث يقلل الحل فعليًا من انبعاثات الكربون.

كان الغرض من الدراسة هو فهم عروض الاستدامة التي تقدمها كلاريتير بشكل أفضل لعملائها وأصحاب المصلحة الآخرين وإبلاغهم بأنشطة التصميم الهندسي الخاصة بها.

على عكس غالبية صناعة إعادة التدوير التي تركز على إعادة تدوير النفايات البلاستيكية ميكانيكيًا، تقوم شركة كلاريتير بإعادة التدوير كيميائيًا. ونتيجة لذلك، تحول التكنولوجيا المبتكرة النفايات البلاستيكية غير المرغوب فيها إلى منتجات صناعية نقية عالية القيمة وجاهزة للاستخدام، مما يوفر حلاً متقدمًا لوباء النفايات البلاستيكية.

وتكمل كلاريتير إعادة التدوير الميكانيكية عن طريق إعادة تدوير مجاري النفايات البلاستيكية التي لا يمكن معالجتها ميكانيكيًا. ينتج عن عملية الشركة الكيميائية الحاصلة على براءة الاختراع المكونة من 3 خطوات الحاصلة على براءة اختراع إعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى مواد كيميائية خالية من الكبريت وعديمة الرائحة ونقية: المذيبات الأليفاتية والزيوت المعدنية البيضاء والشموع البيضاء البرافينية. بل يمكن أن تستخدم هذه كمكونات لأكثر من 1000 منتج نهائي واستهلاكي.

تتمثل خطة كلاريتير قصيرة المدى في بناء وتشغيل مصانع كاملة الحجم، كل منها سيعيد تدوير 60.000 طن من النفايات البلاستيكية وينتج 50000 طن من المنتجات النظيفة سنويًا. أبرزت دراسة تقييم دورة الحياة أيضًا أن عملية كلاريتر تقدم فوائد كبيرة في معالجة النفايات البلاستيكية التي لا يمكن إعادة تدويرها ميكانيكيًا.

وقال غيرت بيرغسما، مدير تحليل سلسلة التوريد في سي ديلفت: “أجرت شركة سي ديلفت تقييمًا لدورة حياة حل كلاريتير، من البداية إلى النهاية. وتشير النتائج إلى أن حلهم يبدو أكثر جاذبية من طرق التخلص من البولي أوليفين غير الميكانيكية البديلة غير الميكانيكية في مسا رات التخلص منه بل ₂ وبصمة أقوى من ثاني أكسيد الكربون في متناول اليد إذا تم استخدام المرافق المتجددة بالكامل، فيمكن جعل هذا البيان أكثر من ذلك “.

عند مقارنة إعادة تدوير النفايات البلاستيكية (البولي أوليفينات) بواسطة حل كلاريتير، مع طرق معالجة النفايات الأخرى للبولي أوليفينات، فإن النتيجة تشمل كلاً من تأثير عمليات الإنتاج والفوائد البيئية لتجنب المنتجات التقليدية أو الطاقة. تثبت نتائج تقييم دورة الحياة أن:

1.إن البصمة الكربونية لحل كلاريتير سلبية (أقل من الصفر)، مما يشير إلى صافي فائدة بيئية. مقارنة بالآخرين، فإن كلاريتير لا تلوث أو تستنفد، بل تنظف الكوكب.

2.إن تأثير وفوائد حل كلاريتر يتفوق على تأثير عملية الانحلال الحراري [1]التي تنتج مواد وسيطة، مثل الطاقة أو الوقود أو المواد البلاستيكية الجديدة. تطيل عملية الانحلال الحراري من عمر المواد البلاستيكية، بينما تنهيها شركة كلاريتير إلى الأبد.

3.من المتوقع أن تُظهر مرافق كلاريتير واسعة النطاق توليد طاقة ملائمًا مقارنة بتوليد الطاقة الناتج عن الحرق في حرق النفايات الصلبة للبلديات. ومن المتوقع أيضًا أن تكون قادرة على المنافسة ضد أفضل عمليات الانحلال الحراري، حيث أن حل كلاريتير له بصمة كربونية أخفض.

وقالت بيترا كوسيلكا، مديرة العمليات في شركة كلاريتير: “أن تكون في وضعية صافي كربون صفرية هو مكانة فريدة وقوية. مع مزيد من التحسين لمرافقنا، واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وربما الهيدروجين الأخضر في المستقبل، نتوقع أن يكون لعملية كلاريتير ميزة أكثر لناحية البصمة الكربونية. إن تقديم مثل هذه المنتجات الخضراء لعملائنا – تقديم “قائمة نظيفة” للصناعة – هو في صميم ما نقوم به. والنتيجة ليست مجرد خطوة مهمة بالنسبة لنا ولكن لقطاع إعادة التدوير الكيميائي بأكمله.”

تعمل كلاريتير مع شركة ريل أند سي كمستشار مالي.

حول سي ديلفت

تساعد سي ديلفت، من خلال عملها البحثي والاستشاري المستقل، في بناء عالم مستدام. وتعتبر خبراتها رائدة في مجالات الطاقة والنقل والموارد. بفضل ثروتها من المعرفة حول التقنيات والسياسات والقضايا الاقتصادية، فهي تدعم الوكالات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والصناعات في السعي إلى التغيير الهيكلي. لمدة 40 عامًا حتى الآن، تم تكريس مهارات وحماس موظفي سي ديلفت لتحقيق هذه المهمة. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.cedelft.eu .

حول كلاريتر

ابتكرت شركة كلاريتير عملية إعادة تدوير كيميائية ثورية (إعادة تدوير) توفر حلاً واسع النطاق لمشكلة النفايات البلاستيكية في العالم. تقبل التكنولوجيا غالبية مجاري النفايات البلاستيكية، ولا تساعد فقط على تنظيف الكوكب بشكل فعال، بل تخلق أيضًا فرصة عمل مربحة للغاية. بدلاً من إعادة تدوير النفايات البلاستيكية إلى مواد وسيطة تتطلب مزيدًا من المعالجة، تقوم كلاريتير بتحويلها إلى ثلاث مجموعات منتجات صناعية جاهزة للاستخدام: الزيوت والشموع والمذيبات. تُستخدم بدائل الوقود الأحفوري النقية هذه كمكونات لصنع أكثر من 1000 منتج نهائي واستهلاكي يوميًا. إن بصمة عملية كلاريتير الصفرية الكربون صافية وهي أفضل من مدافن النفايات والحرق وغيرها من الحلول القائمة على الانحلال الحراري. تم إثبات تقنيتهم من خلال مصنع تجريبي تشغيلي في غليوايس، بولندا، فضلا عن مرفق تجريبي في شرق لندن وجنوب أفريقيا. وتقع مكاتب الشركة في إسرائيل، بولندا، لكسمبرغ وهولندا. ومن دون المساومة على الربحية والاستدامة، تفتح كلاريتير سلسلة قيمة الاقتصاد الدائري. للحصول على مزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.clariter.com .

1.الانحلال الحراري هو عملية كيميائية تعرف أيضًا بالتكسير الحراري.