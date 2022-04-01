‫حل العرض التجاري من هايسنس Hisense المصمم للرياضة، الذي عرض في بارك دي برانس، موطن نادي باريس سان جيرمان

تشينغداو، الصين، 13 أبريل/نيسان 2022 / PRNewswire / — كشفت هايسنس Hisense مؤخرًا عن شاشات LED في بارك دي برانس، موطن نادي باريس سان جيرمان PSG في فرنسا، لتوفير حل جديد لمحيط الملاعب. ستسمح شاشة LED الموضوعة في منتصف الشرفة، والمجهزة بأحدث التقنيات، للجماهير بالانغماس بشكل أفضل في تجربة اللعبة الكبيرة. شارك مارك أرمسترونج Marc Armstrong ، رئيس مسؤولي الشراكات بنادي باريس سان جيرمان، “يسعدنا الترحيب بحل هايسنس Hisense وشاشات LED التجارية في بارك دي برانس. إنها فرصة رائعة لإبراز شراكة نادي باريس سان جيرمان القوية مع علامة تجارية تحظى باحترام دولي مثل هايسنس Hisense ، ولتكون قادرة على رد الجميل للجماهير، من خلال الارتقاء بتجربة لعبهم “.

يحتوي المحيط الكلي على 450 مترا مربعا من 10 ملم بكسل من نوع LED . يجعل الارتفاع البارز لشريط PSG عرض 45 مليون بكسل أكثر وضوحا. كما صممت هايسنس Hisense جدارين جامبو من نوع LED لضمان الرؤية لجميع المشجعين في الملعب. ذكر موريس لو Morris Luo ، مدير قسم تطوير الأعمال B2B العام في شركة هايسنس Hisense ، أن “شاشات العرض LED هذه يمكن أن توفر لقطات في الوقت الفعلي ومعلومات حية لكل الجمهور، والتي يمكن أن تساعد في تحسين الجو بشكل كبير.”

بالإضافة إلى ذلك، افتتح نادي باريس سان جيرمان مؤخرا متجرا رئيسيا جديدا في شارع الشانزلزيه الشهير في باريس، حيث قدمت هايسنس Hisense مجموعة من شاشات LED وجدران فيديو وشاشات عرض رقمية. قال شون كيم Shawn Kim ، العضو المنتدب لشركة هايسنس Hisense للأعمال B2B بأوروبا، “إنه لشرف كبير أن أكون أحد شركاء العرض الرئيسيين لباريس سان جيرمان. يعكس التعاون بين هايسنس Hisense ونادي باريس سان جيرمان PSG التطلعات المشتركة لكلا العلامتين التجاريتين. يقدم كل من هايسنس Hisense ونادي باريس سان جيرمان PSG منتجات ذات أداء ومستوى عاليين. “

كانت شركة هايسنس Hisense رائدة في تكنولوجيا العرض التجارية من الجيل التالي، بجودة صور رائعة، وبأي شكل يمكن التفكير في إمكانيته.

تهدف شركة هايسنس Hisense منذ سنة 2019، إلى حل مشاكل العملاء وتعزيز الابتكار. حققت منتجات العرض التجارية من هايسنس Hisense أربعة انجازات فنية رئيسية حتى الآن: كاميرا بتقنية التوصيل لحماية الخصوصية؛ ستة ميكروفونات مصفوفة لتصفية الضوضاء المحيطة؛ تحديث إلى نطاق لوني واسع بنسبة 85٪، وذاكرة وصول عشوائي 4 جيجا للحصول على أداء أفضل لجودة الصور. تغطي أعمال العرض التجاري B2B من هايسنس Hisense بشكل أساسي أكثر من 30 دولة في الأسواق الإقليمية الخمسة في أوروبا والشرق الأوسط وشمال وجنوب إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأمريكا. كما توفر بشكل أساسي خدمات لعقد المؤتمرات عن بعد، والمؤتمرات الكبيرة، والتعليم، والسوبر ماركت، وسلسلة الوجبات السريعة، ومحطة الوقود، والفنادق، وسيناريوهات التطبيقات الأخرى. سنة 2021، زادت الطلبات الخارجية على شاشات هايسنس Hisense التجارية بنسبة 230٪ سنويا، وزادت إيراداتها بنسبة 327٪ سنويا.

كما ستواصل هايسنس Hisense سنة 2022، توسيع أعمالها محليا، مع التركيز على تطوير سوق العرض التجاري، بهدف تسريع نمو حجمها على المدى القصير والمتوسط، وتحسين التعرف على العلامة التجارية وحصتها في السوق كهدف استراتيجي نهائي. ستقوم هايسنس Hisense بإنشاء سيناريوهات استخدامات متنوعة وستأخذ التعاون في الأحداث الرياضية كأحد أهم الاتجاهات في المستقبل.

رابط الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=uqf2eexCoxI

رابط الفيديو – https://www.youtube.com/watch? v=V-1eT2-HNbQ

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