‫حفل الإطلاق: إس سي جي الدولية تبدأ في طرح منتجات علامة سيام سيجنتشر التجارية للأطعمة والمشروبات الفاخرة في سوق التميمي بالرياض

السعودية.

منتجات سيام سيجنتشر الفاخرة:

دوي كام: علامة تجارية مستدامة أسستها العائلة المالكة التايلاندية، وتشتهر بجودتها الاستثنائية.

علامة تجارية مستدامة أسستها العائلة المالكة التايلاندية، وتشتهر بجودتها الاستثنائية. تاي أري: تقدم صلصات جاهزة ومكونات وجبات محفوظة تسهل على أي شخص تحضير الأطباق التايلاندية الشهيرة في المنزل.

تقدم صلصات جاهزة ومكونات وجبات محفوظة تسهل على أي شخص تحضير الأطباق التايلاندية الشهيرة في المنزل. رايمايجون: رواد إنتاج عصير قصب السكر المعقم في تايلاند.

رواد إنتاج عصير قصب السكر المعقم في تايلاند. فينا: تقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة الحاصلة على شهادة حلال، وترضي مختلف الأذواق.

أُقيم حفل الإطلاق في يوم 14 ديسمبر بحضور شخصيات بارزة مثل معالي السيد/ دارم بونثام، سفير تايلاند لدى المملكة العربية السعودية، وكبار المسؤولين التنفيذيين من أسواق التميمي، وأكد ذلك على مساهمة طرح هذه المنتجات في تعزيز التبادل الثقافي والاقتصادي بين تايلاند والمملكة العربية السعودية.

صرح السيد/ دارم بونثام قائلاً: “يدل هذا الحدث على تزايد الصداقة والتعاون بين تايلاند والمملكة العربية السعودية. لطالما كانت الأطعمة التايلاندية من أكثر صادراتنا الثقافية المحبوبة والمشهورة بنكهاتها الغنية والمتوازنة وأصالتها وتراثها. ستكون منتجات سيام سيجنتشر بمثابة جسر ينقل ثراء النكهات التايلاندية وتراثها إلى المستهلكين السعوديين، وذلك بفضل شركة إس سي جي الدولية، وهي أهم مؤسسات مجموعة إس سي جي التي تجسد قدرة تايلاند على الابتكار والجودة والتميز”.

أضاف السيد/ أيهم ناصر، رئيس قسم تجربة العملاء الوطني في أسواق التميمي، قائلًا: “نحن فخورون بالشراكة مع إس سي جي الدولية لطرح منتجات سيام سيجنتشر في المملكة العربية السعودية، وهذا يعكس رؤيتنا لتقديم أفضل النكهات من جميع أنحاء العالم لعملائنا”.

أكد السيد/ أبيجيت داتا، المدير الإداري لشركة إس سي جي الدولية: “إن سيام سيجنتشر تبرز تقاليد المطبخ التايلاندي الثرية وتمثل التزام شركة إس سي جي الدولية الراسخ بتقديم منتجات فاخرة إلى الأسواق العالمية. يشرفنا أن نتعاون مع السفارة التايلاندية وأسواق التميمي لتقديم هذه المنتجات عالية الجودة لتلبية الطلب المتزايد على المنتجات الغذائية العالمية الفاخرة والأصلية في هذه السوق الحيوية المزدهرة.”

تحرص شركة إس سي جي الدولية على أن تصبح شريكًا جديرًا بالثقة، ولذلك تعمل على تحفيز الابتكار وتصميم حلول فعالة في القطاعات الرئيسية مثل: قطاعات تكنولوجيا الإنشاء، ومواد البناء، والإمدادات الصناعية، والورق والتغليف، والأطعمة والمشروبات.

اختتم السيد/ داتا حديثه قائلاً: “تمثل سيام سيجنتشر بداية رحلة تحول نحو التقدم والنجاح باستمرار في المملكة العربية السعودية”.