‫حصول BNESIM على لقب “أفضل مزود لبطاقة SIM للسفر في العالم” في حفل جوائز تكنولوجيا السفر العالمية للمرة الثالثة.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 12 نونبر/تشرين الثاني 2022 / PRNewswire / — تم اختيار BNESIM ، شركة الاتصالات العالمية المبتكرة التي تبتكر حلول الشريحة الإلكترونية في أي وقت وفي أي مكان للمسافرين العالميين، كأفضل مزود لبطائق SIM في العالم للمسافرين.

في السابق، تم منح BNESIM لقب “مزود اتصالات السفر الرائد في العالم” بالتعاقب في حفل توزيع جوائز السفر العالمية 2019 و 2020، وحصل على نفس الترشيح في جوائز السفر العالمية في عامي 2018 و 2021.

في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2022، حصلت BNESIM على جائزة السفر العالمية الشهيرة لأفضل مزود شرائح إلكترونية في العالم في فندق ريتز كارلتون في عمان بالأردن.

يتم التصويت للحصول على هذه الجائزة من قبل الجمهور، مما يعني أنه تم التصويت على BNESIM لتكون الأكثر شهرة من بين جميع المتأهلين للتصفيات النهائية لمزودي بطائق SIM للسفر، بما في ذلك Flexiroam و GoSim و TravelSim .

تقدم BNESIM اليوم، وهي الشركة المصَممة للمواطنين العالميين، حلاً شاملاً للتواصل مع المسافرين من الجيل Z والمسافرين الدوليين الآخرين. إنها تلغي قوانين تقسيم المناطق المعقدة والرسوم الإضافية وضرائب التجوال لتقديم خدمة بيانات متنقلة سهلة شاملة بدون تعريفات خفية. يتم تغطية أكثر من 200 دولة بخيار من 60.000 خطة بيانات إضافية لإعادة المغامرة إلى السفر وإبقاء المستخدمين على اتصال طوال الوقت.

أعلن مشغل الاتصالات مؤخرًا عن شراكة مع آبل Apple ، مع الشريحة الإلكترونية BNE المدمجة مع Apple iOS . سيتم أيضًا بيع حلول الاتصال الخاصة بـ BNE من خلال قنوات مبيعات آبل Apple ، مما يسمح للاعبين السياحيين باستخدام BNESIM كأداة تمكين للبيانات داخل مواقعهم الإلكترونية أو تطبيقاتهم.

قال الرئيس التنفيذي لشركة BNESIM ، لوكا ماتي، متحدثًا في حفل توزيع الجوائز: “يسعدنا حصولنا على جائزة السفر العالمية كأفضل بطاقة SIM للسفر في العالم للعام الثالث على التوالي. هذه الجائزة هي شهادة على هدفنا المتمثل في منح مستخدمينا حرية تصفح العالم في أي وقت وفي أي مكان باتصال البيانات. نحن فخورون أيضًا باختيار آبل Apple كشريك، مما سيساعدنا في خدمة شركات السياحة الأخرى بحلول البيانات بشكل أكثر فعالية. تعمل BNESIM باستمرار على ترقية خدماتها وميزاتها لضمان حصول المسافرين على ميزات مذهلة وبأسعار تنافسية “.

كان عام 2022 عامًا من التوسع والترقيات لـ BNESIM ، حيث قدم مبتكر الاتصالات ميزات جديدة مثل الشرائح الإلكترونية eSIMs العالمية ذاتية التكوين، وشبكات VPN في جميع أنحاء العالم، وغرف الفيديو المتاحة في تطبيق Virtual SIM . عززت BNESIM أيضًا ميزات المكالمات الصوتية الدولية وأطلقت خطط بيانات Infinity للسماح للمستخدمين بتصفح العالم بلا حدود. تشمل ميزات BNESIM الأخرى المحادثات المشفرة والمكالمات المجانية عبر الشبكة والرسائل النصية القصيرة.

BNESIM هي الأسلوب الأكثر حداثة للاتصالات الدولية للأفراد والشركات والأشياء، وهو الحل الشامل الخاص بك لشرائح البيانات الإلكترونية وبطاقات SIM والصوت وأرقام الهواتف وغرف مؤتمرات الفيديو والرسائل النصية القصيرة وإنترنت الأشياء.

بدأت في عام 2017 كبطاقة SIM وتطبيق للمسافري ، وحصلت BNESIM على اعتمادها كمزود عالمي لشريحة إلكترونية لآبل Apple eSIM في عام 2022، وتواصل توسيع خدماتها لتشمل تقنيات الشرائح الإلكترونية eSIM الجديدة والمتخصصين والشركات الذين يمكنهم الآن الاستفادة من ميزات مثل قاعات المؤتمرات، البريد الصوتي المحسّن وتقارير المكالمات وأرقام الهاتف المحمول المجانية في جميع أنحاء العالم وحظر المكالمات وتوقيفها وتجمع الصوت والبيانات والعديد من الميزات لمساعدة المحترفين والمؤسسات على القيام بالأعمال.

الفيديو – https://mma.prnewswire.com/ media/1944179/WTA_BNESIM.mp4

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BNESIM

ماريانجيلا جويرا

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