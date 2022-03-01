‫حصول شركة stc على جائزة مؤسسة Global Brands Magazine في نسختها التاسعة

Posted on 32 mins ago by tngadmin

حصلت stc  على جائزة ” مقدمة خدمات الجوال ومزودة خدمة الإنترنت الأسرع نموا” لسنة2021. سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق والدورف أستوريا بالم جميرا بدبى، في الربع الأخير من سنة 2022

لندن23 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ —  تعتبرGlobal Brands Awardsحدث سنوي تقيمه مؤسسةGlobal Brands Magazine،  وهي مجلة عالمية مقرها في المملكة المتحدة. تم تقييم شركة stc بناء على خدمة العملاء ورضاهم والابتكار الرقمي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة.

GBM 2021 Logo

تعليقا على stc  الحصول على الجوائز، قال شيف كومار (الرئيس التنفيذي) لِـ Global Brands Magazine : “ للاتصالات هي صناعة معقدة ويصعب العمل فيها، ولكن stc  تمكنت من المناورة من خلالها بسهولة مما سبرهن على أن الشركة المدعومة من قبل الأفراد الموهوبين يمكن أن تنجز أي شيء”.

وتعليقا على الحصول على الجوائز، قال محمد أبا الخيل نائب رئيس العلاقات المؤسسية:” هذا الإنجاز هو تأكيد على نجاح استراتيجيةDARE لشركة stc، التي تركز على توفير تجربة عملاء استثنائية ورائدة تؤدي إلى نمو قوي في السوق. لا تزال stc مصممة على الحفاظ على ريادتها الرقمية وإثراء تجارب العملاء وتعزيز قوة العلامة التجارية في المملكة والمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ككل.”

حول stc

شركة رقمية رائدة، تركز بشكل كامل على إثراء حياة عملائها وشركاتها من خلال كونها أول شركة رقمية ومقدمة لحلول رقمية مبتكرة. شركة stc هي عنصر التمكين الرائد في المجال الرقمي لِـرؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما تقوم شركة stc بتوسيع نطاق وحجم عرضها وتقديمه بسرعة. تشمل التوسعات الناجحة في النظام الإيكولوجي الرقمي كل من التكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنيت الأشياء من بين عدة مجالات أخرى.

حول مجلة Global Brands Magazine

 احتلت مجلة Global Brands Magazine (GBM) موقع الصدارة، حيث قدمت الأخبار والآراء ووجهات النظر المختلفة حول العلامات التجارية مُشَكلة مستقبل صناعتها. تزود هذه المجلة، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، قرائها بآخر الأخبار والمعلومات عن أفضل العلامات التجارية في فئتها.

 حول  Global Brand Awards

 تكرم Global Brand Awards  العلامات التجارية لتميزها في الأداء، كما تكافئ الشركات على جودة خدماتها. تسلطBrand Awards الضوء على إنجازات المنظمات التي حققت أداء جيدا بشكل ملحوظ في الصناعات الخاصة بها.

زوروا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقر على الروابط أدناه:

فايسبوك:https://bit.ly/3N28gfx

لينكد إن:https://bit.ly/3qdItaz

تويتر:https://bit.ly/3MW5QPD

إنستغرام:https://bit.ly/3ikyEmE

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1770076/GBM_2021_Logo.jpg

RELATED ARTICLES
Azerbaijan Defense Minister meets with Chief of Army Staff of Pakistan Army
33 mins ago
Rutte praises Turkey’s role, Erdogan’s leadership in Ukraine crisis
3 hours ago
Military conflict in Ukraine reveals double standards – Turkey’s FM
16 hours ago
U.S. president’s letter to Aliyev shows great importance of co-op with Azerbaijan
16 hours ago
Ukraine and Russia: What you need to know right now
16 hours ago
Turkish president announces “digital mobilization”
18 hours ago

‫حصول شركة stc على جائزة مؤسسة Global Brands Magazine في نسختها التاسعة

Posted on 32 mins ago by tngadmin

حصلت stc  على جائزة ” مقدمة خدمات الجوال ومزودة خدمة الإنترنت الأسرع نموا” لسنة2021. سيقام حفل توزيع الجوائز بفندق والدورف أستوريا بالم جميرا بدبى، في الربع الأخير من سنة 2022

لندن23 مارس/آذار 2022 /PRNewswire/ —  تعتبرGlobal Brands Awardsحدث سنوي تقيمه مؤسسةGlobal Brands Magazine،  وهي مجلة عالمية مقرها في المملكة المتحدة. تم تقييم شركة stc بناء على خدمة العملاء ورضاهم والابتكار الرقمي والعلاقات الاستراتيجية وتطوير الأعمال الجديدة.

GBM 2021 Logo

تعليقا على stc  الحصول على الجوائز، قال شيف كومار (الرئيس التنفيذي) لِـ Global Brands Magazine : “ للاتصالات هي صناعة معقدة ويصعب العمل فيها، ولكن stc  تمكنت من المناورة من خلالها بسهولة مما سبرهن على أن الشركة المدعومة من قبل الأفراد الموهوبين يمكن أن تنجز أي شيء”.

وتعليقا على الحصول على الجوائز، قال محمد أبا الخيل نائب رئيس العلاقات المؤسسية:” هذا الإنجاز هو تأكيد على نجاح استراتيجيةDARE لشركة stc، التي تركز على توفير تجربة عملاء استثنائية ورائدة تؤدي إلى نمو قوي في السوق. لا تزال stc مصممة على الحفاظ على ريادتها الرقمية وإثراء تجارب العملاء وتعزيز قوة العلامة التجارية في المملكة والمنطقة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENA ككل.”

حول stc

شركة رقمية رائدة، تركز بشكل كامل على إثراء حياة عملائها وشركاتها من خلال كونها أول شركة رقمية ومقدمة لحلول رقمية مبتكرة. شركة stc هي عنصر التمكين الرائد في المجال الرقمي لِـرؤية المملكة العربية السعودية 2030. كما تقوم شركة stc بتوسيع نطاق وحجم عرضها وتقديمه بسرعة. تشمل التوسعات الناجحة في النظام الإيكولوجي الرقمي كل من التكنولوجيا المالية والحوسبة السحابية والأمن السيبراني وإنترنيت الأشياء من بين عدة مجالات أخرى.

حول مجلة Global Brands Magazine

 احتلت مجلة Global Brands Magazine (GBM) موقع الصدارة، حيث قدمت الأخبار والآراء ووجهات النظر المختلفة حول العلامات التجارية مُشَكلة مستقبل صناعتها. تزود هذه المجلة، التي يقع مقرها في المملكة المتحدة، قرائها بآخر الأخبار والمعلومات عن أفضل العلامات التجارية في فئتها.

 حول  Global Brand Awards

 تكرم Global Brand Awards  العلامات التجارية لتميزها في الأداء، كما تكافئ الشركات على جودة خدماتها. تسلطBrand Awards الضوء على إنجازات المنظمات التي حققت أداء جيدا بشكل ملحوظ في الصناعات الخاصة بها.

زوروا حساباتنا على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال النقر على الروابط أدناه:

فايسبوك:https://bit.ly/3N28gfx

لينكد إن:https://bit.ly/3qdItaz

تويتر:https://bit.ly/3MW5QPD

إنستغرام:https://bit.ly/3ikyEmE

رابط الشعار: https://mma.prnewswire.com/media/1770076/GBM_2021_Logo.jpg

RELATED ARTICLES
Azerbaijan Defense Minister meets with Chief of Army Staff of Pakistan Army
33 mins ago
Rutte praises Turkey’s role, Erdogan’s leadership in Ukraine crisis
3 hours ago
Military conflict in Ukraine reveals double standards – Turkey’s FM
16 hours ago
U.S. president’s letter to Aliyev shows great importance of co-op with Azerbaijan
16 hours ago
Ukraine and Russia: What you need to know right now
16 hours ago
Turkish president announces “digital mobilization”
18 hours ago

Calendar

March 2022
M T W T F S S
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Archives

Categories

Proudly powered by WordPress | Theme: BuzzNews by spiderbuzz.