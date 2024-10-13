‫حصلت JustMarkets على جائزة الوسيط الأكثر موثوقية في معرض ‫Forex Expo Dubai 2024

دبي، أكتوبر 2024 – Media OutReach Newswire –

JustMarkets، الشركة الرائدة عالميًا في مجال التداول، أتمت مشاركتها بنجاح في معرض Forex Expo Dubai 2024، أحد أكبر وأعرق الفعاليات في صناعة التداول عبر الإنترنت. أقيم الحدث خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر واستقطب أكثر من 20 ألف زائر، وأكثر من 200 عارض، و5000 شركة فوركس. كان لدى JustMarkets جناحها الخاص في المعرض، والذي حظي بشعبية كبيرة واهتمام الزوار.

ولكن الحدث الأكثر أهمية وإثارة في المعرض كان منح JustMarkets جائزة الوسيط الأكثر موثوقية لعام 2024. لقد عمل فريقنا بجد لتطوير منتجاتنا وخدماتنا كي نستحق هذه الجائزة.

تحدَّث مُمثِّل JustMarkets في المؤتمر، عن الأحداث الاقتصادية الكلية والجيوسياسية الهامة في السنوات الأخيرة، ووصف رؤية الشركة لمستقبل التداول عبر الإنترنت، والأصول، والتوجُّهات في عام 2025.

ممثلو JustMarkets في معرضForex Expo Dubai ، سلطوا الضوء على ثلاث مزايا رئيسية تجعل خدمات الوسيط ذات قيمة خاصة للعملاء:

فروق الأسعار التنافُسية: تقدم JustMarkets بعضًا من أكثر فروق الأسعار تنافُسية في السوق بالنسبة إلى 90٪ من أدوات التداول، بما في ذلك الفوركس، والعملات الرقمية، والمعادن، والسلع، والأسهم، والمؤشرات. إجماليًا، يمكن للمتداولين تداول أكثر من 260 أداة تداول عبر الأسواق باستخدام منتجات التداول الفعَّالة للشركة. الرافعة المالية المرنة: توفر JustMarkets للمتداولين واحدة من أعلى الروافع المالية في المجال. يمكن للمتداولين الاستفادة من الرافعة المالية حتى 1:3000 لتعظيم إمكانات التداول، وفتح مراكز أكبر باستثمار مبدئي قليل نسبيًا. حلول الدفع المحلية: تقدم JustMarkets مجموعة واسعة من وسائل الدفع المحلية، مع العديد من الحلول الاحتياطية للإيداع والسحب. تدرك JustMarkets أهمية الإدارة الكاملة والمريحة لرأس مال العملاء وتوفر جميع الخيارات لجعل ذلك ممكنًا.

لقد منح معرض دبي للزوار الفرصة للتفاعل مع فريق JustMarkets، والتعرُّف على حلول التداول المُبتكَرة للمنصَّة، والمشاركة في المناقشات التفاعلية حول التوجُّهات المالية الجديدة، وتوجُّهات عام 2025. كان الزوار مهتمين بشكل خاص بالميزات المُبتكَرة، والحلول المُخصَّصة التي توفرها JustMarkets لعملائها في التداول عبر الهاتف المحمول.

“نحن ندرك أيضًا أن المتداولين حاليًا يريدون أكثر من مجرد ظروف تداول جيدة – يريدون أدوات فعَّالة للتداول في أي وقت وفي أي مكان. لهذا السبب استثمرت JustMarkets بشكل كبير في تطوير تطبيق جوَّال يجعل التداول أسهل من أي وقت مضى.

يقدم تطبيقنا المحمول: تحليلًا في الرسم البياني في الوقت الفعلي؛ تحديثات فورية للسوق ؛ القدرة على فتح وإغلاق الصفقات بسرعة؛ وظائف الإيداع والسحب تعمل دون انقطاع. بالنسبة للمتداولين حاليًا، الوقت يعني لهم كل شيء، والقدرة على تحليل السوق، واتخاذ قرارات التداول أمر ضروري للنجاح على المدى الطويل.”

بالإضافة إلى العرض التقديمي المُثير، عقد ممثلو JustMarkets مسابقة خاصة للقادمين الجُدُد إلى المعرض. تمكَّن الزوار من تعلُّم أساسيات التداول عبر الإنترنت باستخدام منصة JustMarkets سهلة الاستخدام مع ظروف تداول تنافسية.

كان معرض Forex Expo Dubai 2024 فرصة رائعة لـ JustMarkets للتواصل مع العملاء والشركاء من جميع أنحاء العالم، ومشاركة رؤيتها لمستقبل صناعة التداول النشطِة عبر الإنترنت. تواصل JustMarkets قيادتها لصناعة التداول، وتركِّز على توسيع نطاق وجودة منتجاتها، حيث تظل المهمة الرئيسية للوسيط هي تحقيق رضا العملاء، وأداء العمل بكفاءة،.

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