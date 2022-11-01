‫حصلت شركة رأس المال القيم المالية “Valuable Capital Financial Company” على الترخيص الأولي من هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية

الرياض، المملكة العربية السعودية – Media OutReach – شركة Valuable Capital Financial (VCFC)، هي شركة تابعة للمؤسسة المالية الأولى التي تتخذ من هونغ كونغ مقرا لها (Valuable Capital Group Limited)، حصلت على الترخيص الأولي من هيئة السوق المالية (CMA) لتقديم خدمات التداول والمشورة والحفظ في المملكة العربية السعودية، مما يجعلها الشركة الأولى والوحيدة المرخصة في السعودية من آسيا.

ستبدأ شركة VCFC بممارسة العمل وتقديم الخدمات بمجرد الحصول على الترخيص النهائي.

تلتزم الشركة بتقديم خدمات التداول والاستشارات وحفظ الأصول لتعزيز المستثمرين السعوديين وتشجيعهم لبناء محافظ استثمارية عالمية. كما أنه تم التخطيط جيدًا للمزيد من الخدمات المالية مثل إدارة الأصول، واستشارات الطرح الأولي للاكتتاب العام، والإيرادات الثابتة، ومن المتوقع إطلاقها بعد وقت قصير من الحصول على موافقة من هيئة السوق المالية.

تعد شركة VCFC، المسجلة أوائل هذا العام بالرياض، بمثابة مشروع مشترك بين مجموعة Valuable Capital Group Limited (VCGL) وشركة eWTP Arabia Capital. ومن المتوقع أن تساعد هذه الخطوة الاستراتيجية كلا الجانبين على تحقيق استراتيجية أعمالهما العالمية وتوسيع نفوذهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أن المبادرات المتنوعة والمتقدمة التي تطرحها VCFC لا تقتصر على تقديم حلول مالية تركيبية فحسب، بل تعزز أيضًا النفوذ الجغرافي والوطني للمملكة، وهو ما يهدف إلى تمكين البلاد من الحفاظ على دورها الرائد على مستوى العالم.

وتماشيًا مع رؤية 2030، فإن الخدمات الموجودة والمتوقعة تهدف إلى لفت انتباه المستثمرين وأصحاب المصلحة العالميين وكسب اهتمامهم، وسد الفجوة أيضًا في السوق المالية المحلية.

صرح جيس تشونغ، المؤسس المشارك لمجموعة Valuable Capital Group Limited، قائلاً: “لقد شهدنا ابتكارًا مثيرًا للإعجاب في مجال التكنولوجيا المالية ونموًا قويًا في سوق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، خاصة في السوق السعودية، التي تتمتع بمواهب رائعة إلى جانب السيولة الوفيرة في السوق”.

Valuable Capital Group Limited هي مجموعة رائدة في تزويد الحلول المالية القائمة على التكنولوجيا والتي تأسست في هونغ كونغ، وتقدم خدمات مالية شاملة لملايين من أفراد التجزئة والعملاء من المؤسسات والشركات على مستوى العالم. تم تصنيف الشركة التابعة لها، Valuable Capital Limited، كثاني أفضل وسيط عبر الإنترنت في سوق الأسهم في هونج كونج حسب القيمة الافتراضية في عام 2020، وفقًا لتقارير CIC. كما رسخت المجموعة تواجدها في جميع الأسواق الرئيسية، بما في ذلك منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، وبر الصين الرئيسي، والولايات المتحدة، وسنغافورة، وأستراليا، ونيوزيلندا.

وفقًا لتقرير (EIU)، ستكون المملكة العربية السعودية الأسرع نموًا بين أكبر اقتصادات العالم في عام 2022. كما تحظى الأسواق المالية والتجارية للمملكة بشعبية متزايدة، مع زيادة النشاط التجاري داخل البلاد.

صرح جيري لي، الشريك الإداري لصندوق eWTP Arabia Capital، قائلاً: “تتمتع السوق المالية في المملكة العربية السعودية بإمكانات هائلة مع نموها السريع. وتتطلب انخراط مجموعة واسعة من المؤسسات والمنصات المالية ومشاركتها لتلبية الطلب بصورة كاملة. ونعتقد أن شركة VCFC مستعدة لتوفير عروض خدماتها القائمة على التكنولوجيا والبيانات الضخمة التي أثبتت جدواها من الأسواق الأخرى إلى المملكة، وخدمة القطاع المالي السعودي مع شركائها المحليين”.

صندوق eWTP Arabia Capital (“eWTPA”)، أحد المساهمين في شركة VCFC، هو عبارة عن صندوق استثماري في مرحلة النمو مقره في المملكة العربية السعودية والصين. وهو مدعوم من كبار المستثمرين – مثلeWTP Capital، وصندوق الثروة السيادية للمملكة العربية السعودية، وصندوق الاستثمارات العامة (PIF). ومن خلال صندوقه الأول الذي تبلغ قيمته 400 مليون دولار؛ استثمر eWTPA في 16 شركة في القطاع الرقمي، حيث أثبتت 13 شركة منها نجاحها بالفعل في المملكة العربية السعودية. وتشمل تلك الاستثمارات كلاً من الشركة السعودية للحوسبة السحابية الناجحة بشكل كبير، وهي المزود الرائد للخدمات السحابية في المملكة، وشركةJNT Express KSA، والتي تعد الآن المزود اللوجستي الأسرع نموًا في البلاد.

يجمع التعاون بين الخدمات المالية الرائدة لدى مجموعة VCGL وقاعدة رأس المال القوية لدى صندوق eWTPA، الأمر الذي يترتب عليه منح شركة VCFC مزايا تنافسية فريدة لإنشاء منصة قوية توفر خدمات استثمارية متكاملة ومتعددة الأسواق و الأصول وتساهم في استراتيجية التكنولوجيا المالية ضمن رؤية المملكة 2030.

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