حازت أوراكل الاختيار لتصبح مزود السحابة الآمن لتطبيق تيك توك

أوراكل تستحوذ على حصة 12.5 بالمائة في شركة تيك توك جلوبال

ريدوود شورز، كاليفورنيا، 21 سبتمبر 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أوراكل (المعروفة في بورصة نيويورك باسم ORCL) اليوم عن اختيارها لتصبح مزود التكنولوجيا السحابية الآمنة لتطبيق تيك توك. لقد تأثر هذا القرار الفني الذي اتخذته تيك توك تأثرًا شديدًا بنجاح برنامج زووم الذي حققته مؤخرًا في نقل جزء كبير من سعة مؤتمرات الفيديو إلى سحابة أوراكل العامة.

صرح لاري إليسون، المؤسس والمدير التنفيذي لشركة أوراكل: “اختارت تيك توك البنية الأساسية السحابية الجديدة من الجيل الثاني من أوراكل نظرًا لمميزاتها المتمثلة في سرعتها الفائقة وموثوقيتها العالية وأمانها الشديد والتي تفوق إمكانيات تقنية الجيل الأول التي يقدمها حاليًا جميع مزودي الخدمات السحابية الرئيسيين الآخرين”. “حظيت البنية الأساسية كخدمة من أوراكل في استطلاع 2020 Industry CloudPath الذي أصدرته آي دي سي (IDC) مؤخرًا حيث أجرت مسحًا على 935 من عملاء البنية الأساسية كخدمة (IaaS) حول رضاهم عن أفضل موردي البنية الأساسية كخدمة، بما في ذلك أوراكل وخدمات أمازون ويب وميكروسوفت وآي بي إم (IBM) وجوجل كلاود … بأعلى درجات الرضا.”

وذكر الرئيس التنفيذي لشركة أوراكل سافرا كاتز: “ستعمل تيك توك ضمن إطار هذه الاتفاقية على سحابة أوراكل وستصبح أوراكل إحدى المستثمرين الأقلية في شركة تيك توك جلوبال”. وأضاف: “ستقوم أوراكل بنشر أنظمة تيك توك في سحابة أوراكل بسرعة وتوسيع نطاقها وتشغيلها. نثق تمامًا من قدرتنا على توفير بيئة آمنة للغاية لتطبيق تيك توك وضمان خصوصية البيانات لمستخدمي تيك توك الأمريكيين والمستخدمين في جميع أنحاء العالم. سيسهم هذا الأمان المحسّن والخصوصية المضمونة إسهامًا كبيرًا في تمكين النمو السريع المستمر لمجتمع مستخدمي تيك توك لإفادة جميع أصحاب المصلحة”.

أُنشئت خدمة أوراكل السحابية من الجيل الثاني، اعتمادًا على خبرتها في تأمين البيانات الأكثر حساسية في العالم لمدة تصل إلى عقود، من الألف إلى الياء لعزل التطبيقات التي تعمل حاليًا عزلًا كاملًا والتصدي للتهديدات الأمنية بصورة مستقلة. ستجمع أوراكل بين تقنيتها السحابية الآمنة مع مراجعات الأكواد ومراقبتها والتدقيق فيها باستمرار لتقديم ضمان غير مسبوق بأن بيانات مستخدم تيك توك الأمريكي خاصة وآمنة.

نبذة عن أوراكل ( Oracle )

توفر سحابة أوراكل مجموعة كاملة من التطبيقات المتكاملة للمبيعات والخدمات والتسويق والموارد البشرية والمالية وسلسلة التوريد والتصنيع إلى جانب البنية الأساسية السحابية من الجيل الثاني الآمنة التي تعمل آلياً على درجة عالية وتتميز بقاعدة بيانات أوراكل المستقلة. للحصول على مزيد من المعلومات حول أوراكل (المعروفة في بورصة نيويورك باسم ORCL)، يُرجى التفضل بزيارة الرابط www.oracle.com.

العلامات التجارية

أوراكل وجافا علامتان تجاريتان مسجلتان لدى شركة أوراكل أو الشركات التابعة لها أو جميعها. قد تكون الأسماء الأخرى علامات تجارية لمالكيها.

الشعار – https://mma.prnewswire.com/ media/467598/Oracle_Logo.jpg